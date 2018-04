Off-line mapy Here pro Android jsou stejně dobré jako pro Windows

V Androidích telefonech si většina uživatelů vystačí s Google mapami, přesto není trh s klasickými navigačními aplikacemi s možností stáhnout si podklady pro použití off-line vůbec malý. Finská Nokia (ta původní) se teď rozhodla, že se těmto tradičním dodavatelům navigačních programů postaví. Svou aplikaci Here se rozhodla přinést i na operační systém Android.

Tradičním trumfem nokiáckých map byla už od dob symbianových chytrých telefonů možnost stáhnout si mapové podklady do telefonu a to úplně zdarma. Něco podobného sice už umí i Google Mapy, ale s pohodlím Here se to nedá srovnávat. Možnost stahovat mapy po jednotlivých zemích (nebo v případě velkých zemí i po menších celcích) je pro uživatele mnohem jednodušší a přehlednější.

Mapy Here pro Android se v podstatě nijak neliší od těch, které známe už delší dobu z operačního systému Windows Phone. Uživatelské prostředí je takřka shodné a i funkce jsou odpovídající. Rozdíl je jen v tom, že na Androidu nejsou zvlášť dostupné aplikace pro rychlý přístup k turn-by-turn navigaci nebo navigaci s využitím MHD. To ale vůbec nevadí, tyto možnosti navigace v aplikaci jsou, při vyhledání trasy mezi nimi může uživatel snadno přepínat. Samozřejmostí jsou i aktuální informace o dopravě, to samozřejmě v případě, že navigaci využíváte v on-line režimu.

Zatím jedinou větší nevýhodou Here map je postup jejich stažení. Aplikace totiž není dostupná přímo v Play Store, je nutné ji stáhnout ze stránek map. Odkaz ke stažení je here.com/android/beta. Pro instalaci je potřeba mít povolenou instalaci aplikací z neznámých zdrojů. Kdy budou mapy dostupné běžně v obchodě, to zatím není známo. Už nějakou dobu si je mohou stahovat uživatelé samsungů z portálu Galaxy Apps.

Mapy Here samozřejmě nemusí vyhovovat všem uživatelům – každý může mít své preferované řešení. Vzhledem k tomu, že jsou zdarma a že zdarma jsou ke stažení i mapové podklady a hlasové pokyny pro navigaci, se však jistě vyplatí je vyzkoušet.