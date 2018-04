Mapu hvězdné oblohy vždy sebou ? (2)

Dnes dokončíme naši recenzi astronomických programů na Palm/Piloty - předmětem našeho zájmu budou dva komplexní produkty, které nejlépe splní zadaný úkol - mít u sebe vždy aktuální mapu hvězdné oblohy a další požadované informace.

Planetarium

Prvním superproduktem této kategorie je program A.Hofera nabízený za skutečně solidní cenu 19$.

Program vyžaduje zadání lokace, přičemž má funkci Pick, umožňující vám nadefinovat si libovolné množství poloh, mezi kterými se pak již jen přepínáte. Má integrovanou databázi vesmírných objektů (110 Messierových objektů, asi 20 dalších NGC), kterou lze editovat (zná kategorie, umí přiřadit různé symboly apod.) a která poskytuje řadu informací o těchto objektech (RA, deklinaci, magnitudu, souhvězdí, vzdálenost). Lze přepínat magnetickou deklinaci.

Má dvě základní obrazovky - kompasovou a hvězdnou.

Kompasové zobrazení

Tato obrazovka vám poskytne informace o poloze a charakteristikách libovolně vybraného vesmírného objektu. Zobrazení je nesmírně intuitivní a přehledné a probíhá ve dvou "kompasech" - ten levý zobrazuje aktuální výšku objektu (nad i pod obzorem) a pravý azimutální polohu objektu. Standardně zobrazuje Měsíc, Slunce a planety sluneční soustavy (lze odfiltrovat ty amatérskými prostředky neobjevitelné) jako symboly v obou kompasech (na ty lze klikat a tak je taky "vybrat").

Objekt, který jste vybrali v rozbalovacím menu vpravo nahoře, je zvýrazněn čárami ze středu v obou kompasech. V tomto menu jsou planety, Slunce a Měsíc, vy však můžete zobrazit polohu libovolného objektu oblohy kliknutím na otazník v horní části obrazovky a výběrem z hvězd, souhvězdí, či "deep sky" objektů.

Aktuální údaje o výšce (Altitude) a poloze (Azimut) je rovněž čísleně zobrazen v horních rozích.

Uvnitř pravého kompasu jsou další údaje o vybraném objektu, včetně vzdálenosti od Země. Graficky je zobrazena v kompasu i fáze Měsíce.

V dolní části kompasové obrazovky jsou časové i lokační údaje s tlačítkem Now (zobrazí aktuální údaj).

V horní části vás stlačení R/S přepne do tabulky východů a západů všech planet a do "Twilight" obrazovky se zobrazením dalších "slunečních" charakteristik. Z kteréhokoliv časového údaje zde se rovněž můžete přepnout do kompasového zobrazení.

Sky zobrazení

Dostáváme se konečně k vlastnímu "atlasu". Zobrazení oblohy zvládá program velmi rychle, a v základním zobrazení nabízí pohled na oblohu v osmi směrech S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ a třech výškových úhlech (-45, 0 a 45 stupňů). Oblohou se můžeme pohybovat po kliknutí na příslušné symboly kompasů (v horních rozích), či klikáním na směrové šipky.

Je zde užitečná funkce Zoom (tlačítko Z). Souhvězdí lze pro větší názornost propojit čárami kliknutím na tlačítko L. V preferencích můžete filtrovat objekty dle typu (například "deep sky"), či dle velikosti magnitudy. Lze přepnout na inverzní zobrazení mapy, což může vyhovovat zejména v noci, kdy se snažíte oči uvyknout na tmu.

Kliknutím na konkrétní objekt (souhvězdí, hvězdu, galaxii, planetu apod.) se vám v dolní části obrazovky zobrazí další informace o něm. Obdobně jako v kompasovém zobrazení, lze i zde rychle vyhledat libovolný objekt (tlačítko ?, popřípadě rozbalovací menu vpravo nahoře).

Nastavením TimeIncrement lze simulovat pohyb objektů po hvězdné obloze v libovolném intervalu (užitečné zejména u planet).

Shrnutí :

Planetarium je skvělý program, který za rozumný peníz poskytne amatérskému astronomovi solidní množství různých informací a zobrazení. Vykreslování je navíc rychlé a ovládání programu zvládne i začátečník. Mrzí mne jen, že neumí zobrazit polohu Jupiterových měsíců, ale když se podívám, kolik kB na to potřebuje J-Moon!, tak to docela chápu...

StarPilot

Skutečným Titánem astronomických programů je StarPilot, a to zejména jako bundle s ostatními produkty stejné firmy (blíže více v závěru).

Samotný StarPilot nemá tolik různých schopností a možností jako Planetarium, protože je nepotřebuje - jednotlivé dílčí programy si může volat jako podprogramy z menu (Sol, MoonInfo, Jmoons, Messier, Planets). Může se tedy plně soustředit na svůj úkol - a tím je zobrazení hvězdné oblohy a identifikace objaktů v ní.

Základní obrazovka vykresluje celou oblohu - jako směrově orientovaný kruh (kompas je vlevo nahoře). Vpravo nahoře je zobrazení výšky a šířky objektů, na který ukazujete a tlačítko na přepnutí do inverzního zobrazení. Ikona vpravo dole zobrazuje, zda se zrovna něco někde vykresluje (škrtnutá tužka), či zda můžete s programem normálně pracovat.

Tři ikony vlevo dole slouží k přepínání typu kliknutí. Šipka nahoře vám pouze ukáže polohu na hvězdné obloze, symbol lupy aktivuje funkci zoom. Zoom je v preferencích plynule nastavitelný v rozmezí zvětšení 2-10. Třetím tlačítkem (spodním) je zaměřovací kříž. Po kliknutí na konrétní objekt oblohy vám zobrazí informace o něm - jméno, souhvězdí, typ (třeba typ hvězdy), vzdálenost, RA, deklinaci a magnitudu. Máte-li aktivován zoom, zobrazí vám tyto údaje též kliknutí na kterýkoliv objekt.

I zde lze zvolit spojení hvězd v souhvězdí čarami i inverzní zobrazení oblohy, stranové převrácení, hledat konkrétní objekt a podobně.

Jediné, co bych programu vytknul, je prodleva při vykreslování oblohy (zejména použijete-li volbu constellation line), Planetarium je opravdu výrazně rychlejší.

Jak bylo již zmíněno, lze programy firmy StarPilotTech používat jako propojené packy, ve kterých teprve vynikne jejich univerzalita a schopnosti. Používání těchto packů je výhodné rovněž z důvodu úspory paměti (společné knihovny - zejména MathLib), či úspory peněz (bundle je levnější, než kdybyste kupovali všechny programy samostatně).

StarPilot a různé jeho podprogramy je vhodnější pro hlubší zájemce o astronomii, neboť poskytuje více informací a statistik.

Planetarium je levnější, rychlejší a jednodušší.

Informační tabulka(velikost v kB je celková velikost, včetně knihoven, CASLrt, pomocných databází apod.)