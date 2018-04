Mapa v PDA bez GPS

Hej je lidem, kteří mají GPS modul a mapový software s podrobnými mapami. Přesto ale mohou i ostatní uživatelé v určitých situacích přivítat možnost nahrát do svého PDA třeba mapku městského centra či turistickou mapu okolí místa pobytu o dovolené. PDA máte totiž většinou vždy sebou a přestěhovat papírovou mapu na displej PDA není zase až tak velký problém.

Je ovšem třeba uvědomit si a respektovat několik věcí:

- musíte mít nějaký zdroj, odkud mapu získáte

- musíte mít software, který vám umožní mapu zobrazovat v PDA

- musíte mít v PDA dost místa (bitmapové mapy zabírají poměrně dost paměťového prostoru)

Zdroje pro vaši mapu

Mapu/obrázek můžete obstarat několika způsoby:

- stažením z internetu

Na www stránkách je k nalezení opravdu mnoho zdrojů nejrůznějších map - turistických, center měst, automobilové mapy apod. Mapy měst nejčastěji nalezneme na oficiálních stránkách příslušných měst a na ostatní mapy jsou tu speciální servery (třeba http://mapy.idnes.cz a mnoho dalších).

- z PC programů

Máte-li zakoupen některý z mapových produktů na stolní počítač/notebook, můžete z něj získat požadovaný detail místa/města.

- naskenováním mapy

Požadovanou mapu si můžete rovněž naskenovat a získat tak požadovaný obrázek.

Pro zobrazení mapy na displeji PDA je nejlepší mít ostrý obrázek ve formátu třeba GIF či BMP a pomocí nějakého grafického programu v něm rozumně zredukovat počet barev, či upravit kontrast pro použití v černobílém PDA.

Software pro prohlížení mapy

Obrázek/mapou musíte pochopitelně do svého PDA nějak dostat, aby se dala rozumným způsobem prohlížet. Za "rozumný" způsob považuji takový program, který vám mapu nezkonvertuje na nějaký nesmyslný formát 160x160 pixelů apod., kterým se dá bezproblémově pohybovat po displeji (tažením stylusem či hardwarovými tlačítky).

PocketPC platforma to má zde asi nejsnadnější. Obrázek v GIF formátu prostě přenesete do nějakého adresáře v PPC a poté jej otevřete přes průzkumníka v Pocket Exploreru.

Nic víc skutečně nepotřebujete a výsledek je perfektní - obrázkem můžete listovat pomocí posuvných lišt, pomocí povelu "Vtěsnat na obrazovku" můžete i trošku zoomovat (i když při správně zvoleném rozlišení a detailu byste neměli muset...).

Na PalmOS to již tak geniálně jednouché není, přesto však to není nic nemožného. Musíte si obstarat některý z grafických programů, jejichž součástí je i konvertor obrázků do PalmOS formátu.

Zde ovšem pozor - musíte mít aplikaci, která vám opravdu obrázek přenese v jeho skutečné velikosti - některé grafické programy fungují tak, že vám při konverzi obrázek převedou na rozlišení 160x160, resp. 320x320, což je pro tyto účely fatální závada.

V současné době jsou to zejména tyto produkty:

- FireViewer Suite s prakticky neomezenou velikostí obrázku (32.000x32.000 pixelů). Neumí vyšší rozlišení. Stojí $29,95.

- AcidImage s podporou vyšších rozlišení a přímým ukládám obrázků GIF/BMP/JPG na kartu. Stojí $12.

- další možností je použití některého mapového produktu - například GPSAtlas se dá využít i bez GPS jednotky k prohlížení mapy, firma dodává zdarma i konvertor map Cartographer. Program ale stojí $35.

- v neposlední řadě je možno doporučit freewarový produkt Pilot Install od Envi.Con. Pomocí něj nainstalujete do PDA mapu ve formátu BMP/GIF atp. a nemusíte vlastnit ani specializovaný prohlížeč.