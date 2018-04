Mapa pokrytí Oskara podle vašich zkušeností

Dnes znovu přinášíme mapu pokrytí signálem sítě Oskar. Tentokrát však doplněnou o vaše zkušenosti.Nebudeme se však pouštět do polemiky o tom, o kolik procent méně populace 30.června Oskar pokrýval, než oficiálne uváděl. Z naší mapy lze odvodit, že pokrytí populace nedosahovalo určitě uváděných 83%, reálnějších je 80-81%. Když vezmeme v úvahu, že vaše hlášení nebyla zdaleka rovnoměrně rozložena po území republiky, a že z řady oblastí nám informace vůbec chybí, můžeme si snadno myslet, že skutečné pokrytí bylo posledního června pod licencí předepsanou hranicí 80%.

Pro žádné z takových tvrzení však nemáme dostatek podkladů. Vycházíme totiž jen z vašich pozorování a z údajů vašich telefonů. Žádné pozorování neprobíhalo za účasti pověřeného zástupce, ani při něm nebyla použita skutečná měřící technika. Proto se omezíme na konstatování, že mapa pokrytí, ve chvíli svého zveřejnění, neodpovídala skutečnosti.

Tyto neduhy známe ostatně od všech operátorů, kteří na našem trhu působí, ovšem u nové sítě jsou podobné údaje sledovány obzvlášť bedlivě.

Je také možné, leč nepříliš pravděpodobné, že dnes již mapa naprosto odpovídá skutečnosti.

Až se budete chtít podívat na mapu, klikněte si na ni. Po jejím zvětšení uvidíte žluté křížky označující místa bez signálu. Po najetí na křížek se vám celý obraz odsune k příslušné popisce v textu pod mapou. Žádaný text bude vždy jako první řádek na obrazovce. Popisky tvoří podstatné úryvky mailů vás, čtenářů. Popsaný způsob jsme zvolili proto, aby jste s mapou mohli pracovat prakticky bez ohledu na používaný prohlížeč. Měli jsme již připravené efektnější řešení, kdy popiska vyskakovala vedle křížku, ale více než polovina z vás by si to pravděpodobně nemohla vychutnat a zůstala by bez textové informace.

Zprávy zveřejněné v tomto článku začaly docházet 30.6., poslední pak přišla 7.7. Pro toto období tedy platí zveřejněné údaje.





Na mapě Oskaru je okolí Ústí nad Orlicí plně zabarveno plným pokrytím od dnešního dne. Signál Oskaru však v nejbližších 20 km prostě NENÍ! Pracuji ve státním sektoru a vím ze stavebního úřadu, kde má mít Oskar BTSky a ani jedna ješte není viditelná a mám dojem ze není ani umístena!

bydlím v Ústí nad Orlicí, ale doposud jsem nebyl schopen v okolí města ,ani v jeho okolí, zachytit na svém telefonu (Sony cmd-c1) signál sítě Oskar. Podle mapy by to pravděpodobně k dnešnímu datu neměl být větší problém.

Dle mapy pokrytí sítě Oskar v Mobil serveru 30.6. by měl být pokryt signálem Žďár nad Sázavou. Mobil si však ve Žďáru na Oskaru ani neškrtne. Je tedy nutno brát informace tohoto operátora s rezervou.

Dle mých zkušeností je mapka pokrytí Oskara značně natažená,konkrétně v oblasti Milovic a Lysé nad Labem.Je fakt, že do těchto mist signal odněkud "vystřeluje",ale rozdíly síly signálu v místech vzdálených několik desitek metru od sebe kolísa od plného signálu až do uplne ztráty.

O víkendech se pohybuji v oblasti Hracholuské přehrady (okres Plzeň sever, mezi Plzní a Stříbrem). Tam má být podle této mapy 100% pokrytí, ve skutečnosti si v dané oblasti Oskar ani neškrtne. Na mapce, kterou měl Oskar na svých stránkách ještě v době, kdy nedosahoval 83% procent populace :-) bylo nad přehradou bílé místo.

Lanškroun - nemá pokrytí ( i když na jednom mistě jsem ho zachytil, ale velmi slabě )

Moje bydliště je Lanškroun, na mapě je to červena tečka mezi slovy "Česká" a "Třebová" (jakoby nad). Pokrytí tu NENÍ, když si odmyslim výjimky (mám N6150): 1) Signál na benzínové pumpě Pohona - síla asi 1 až 2 čárky - signal pochází ze základnové stanice Studena Loučka, během telefonování je nutno stát s mobilem směrem na východo-jiho-východ. 2) Spodní strana náměstí - signál se dá výjimečně chytnout, telefonovat už se nedá. 3) vrch zvaný Zámeček - signál na několika místech - ovšem z BTS zřejme v Zábřehu na Moravě.

reaguji na článek na Mobil serveru o pokrytí signálem sítě Oskar. Na mapě jsou jako pokrytá uvedena i města Kutná Hora a Čáslav - ani jedno signal Oskar nema. Siť jsem hledal na dualbandové Nokii 3210.

I když na svých mapkách informuje, že okolí města Česká Třebová je pokryto, není tomu tak. Dokonce ani sousední Ústi nad Orlicí nebylo ve včerejšich dopoledních hodinách pokryto. Signál je možné zachytit jen mezi těmito dvěma městy jen asi na 500 metru. I když mě osobně na help lince ujišťovali ve středu, že signál v těchto místech bude od 30.července, je vidět, že se to Českému Mobilu nepodařilo.

mohu zodpovedně prohlásit,že na silnici I/4 v úseku Strakonice-Strážný,kde na mape Oskar uvádi pokryti k 30.6.2000 od Strakonic po Vimperk,je signál pouze ve Strakonicích a okolí.

Bydlím ve Varnsdorfu, který měl být podle mapky a informací Oskarlinky pokryt do 30.6.2000. Dnes je sobota 1.7.2000, BTSka sice stojí, sedm antén se hrdě tyčí k modré obloze, ale signál nikde! Stejná situace je v sousedním Rumburku.

Ve Žďaru nad Sázavou a Novém Měste na Moravě signal není a podle mapy prý je

Žatec - Oskar nefunguje, je zde jen zbytkový signál. Dvě základnovky rozestavěné, ale bez technologie.

bydlím ve městě Žatec, které by podle Vámi zveřejněné mapy i podle asi 5 násobného ujištění operatoru na Oskarlince mělo být pokryté k 30.6., a to prý tak, "aby to nevypadávalo ani v budovách". Bohužel, doteď tady není ani ťuk.

Nevím kde jste vzali, že Žatec je pokrytý signálem Oskara. Mám ho, ale na směrovou anténu. Pokud chcete volat mobilem bez externí antény, tak jedině v Lounech a 4km okruh kolem Loun, ale jinde určitě ne.

dálnice Praha - Přibram, signál není od Cukráku k cca 7 km vzdálenému Mníšku (pritom cestou do Prahy mijite na stejnem useku reklamni cedule OSKAR s pokrytim 83%). Po odboceni z dalnice hned za Dobřiší směrem na Nečín signál po několika km beznadějně mizí. Dle mapy mělo být pokryto 10-15 km směrem na Slapy. Na Slapech přesně v úseku silnice Příbram - Sedlčany měl být dle mapy signál - není vůbec žádný. Mereno 2 telefony Nokia 6150 a Ericsson T10s dne 30.6 a 2.7.2000.

V Soběšicích( to je předměstí Brna kósek na sever cca 1 km ) není ani čárka.

Tak Oskar nejde ani ve Volarech,okr.Prachatice,i když na mapě je,že je to pokryté.

Jako příklad údajného pokrytí dle mapky Oskara uvádím Týniště nad Orlicí a oblast mezi Třebechovice pod Orebem a Kostelcem nad Orlicí,v praxi se žádný signál nenachází,a to je 3.7.2000.

žiji v Novém Městě na Moravě ( je označeno na mapce ) na Českomoravské vysočině, zde má být signal a co asi - není !!! Dobře, Nové Město je malé, co takhle Žďár nad Sázavou - 11 km západně, na mapě take vyznačen ( okresní město ) a zase nic. To samé i v Bystřici nad Pernštejnem - 17 km na východ ( červená neoznačená tečka ) a zase nic ... Průzkum jsem dělal jak 30.6. tak dnes 3.7.2000. Jezdím tudy pravidelně služebním autem, tak jsem občas zastavil na kopcích a lovil bezvýsledně signál . Samozřejmě, že když není signál ve městech, na spojovacích silnicích také není ...

Jak to je s Oskarem

Naše mapa samozřejmě nedokazuje, že by Oskar nesplnil licenční podmínky, k jejichž splnění se zavázal loni v říjnu. Ty mu ukládaly pokrýt svým signálem 80% populace ČR do 30.6. letošního roku. Nedokazuje nakonec ani to, že by Oskarova současná reklama na 83% pokrytí nebyla pravdivá. Alespoň ne přesvědčivě a nezvratně.

Dokazuje však jinou skutečnost. Uvádění nepravdivých údajů do mapy pokrytí patří k běžné morálce společností na mobilních komunikací trhu. Jejich všeobecné podmínky, kterými se řídí vztahy se zákazníky, jim v tomto směru zajišťují beztrestnost, tak proč by si lámali hlavu s pravdivostí údajů, uváděných na svých mapách. Hlavně když se síť teprve buduje. To se hodí každý čtvereční milimetr mapy i každý zákazník, který si díky tomu koupí právě jejich telefon.

Když tohle bude dělat vaše dítě, manžel(ka) či kolega v práci, jak jej nazvete?