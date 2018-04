Mapa paměti EEPROM Ericssonů GA628/GH688/GF788

Do paměti EEPROM se u Ericssona GH388 (Sofia-Jane 4/5) zapisovalo pomocí speciálního software, jehož popis je na Mobil serveru zde nebo pomocí terminálového programu (třeba Telix). Tento způsob komunikace se s telefonem Sofia-Emma (název modelu pro vnitřní potřebu Ericssona) zatím nedaří, problém podle mne tkví v kódu, který byl používán k uvedení telefonu do režimu "Service Program" (SP) a je uveřejněn na této adrese. Při komunikaci s GH688 přes sériovou linku 9600,8,1,n a TTL/RS232 převodník GH688 neodpovídá "2" jako GH388 ale "3", na sekvenci "0B" odpoví stejně jako GH388 "R", ale dál mlčí. Pokusí se někdo vyzkoumat, co s tím?

Mapa paměti GH688 může posloužit tomu, kdo se rozhodnete experimentovat s firmware Ericssona - doporučujeme opatrnost a zříkáme se jakékoliv zodpovědnosti za vše, co si zničíte. Pokud tomu nerozumíte, tak se do toho nevrtejte, nebo nám nenadávejte.

Rozdílů oproti GH388 je mnoho, mne zaujaly hlavně následující skutečnosti. Úplně překopáno je zřejmě nabíjení baterie (adresa "011A" GD_MISC_BatteryChargingParameters, u GH388 adresa "0038"), neboť GH688 umožňuje nabíjení i při vypnutém telefonu. GH388 umožňovala znepřístupnit/zpřístupnit menu "Info/Battery" pomocí bytu na adrese "03EF", GH688 zřejmě tuto adresu nepoužívá (Dummy 21) ačkoliv v seznamu jednořádkových hlášení je položka "Battery" uvedena; škoda. Stejně jako GH388 tak i GH688 zřejmě umožňuje zpřístupnit/znepřístupnit Servisní menu "Settings/Channel" zapsáním "1" na adresu "03EE" (GD_MMI_CustomerData, ChannelIndicationAllowed). Zatím se to ovšem nepodařilo.

Pozor: Zvláštností telefonů Ericson je "penalizace" při pokusu o čtení nebo zápis do paměti v oblasti, kde je uloženo IMEI a SP LOCK. Celá paměť telefonu se zaplní hodnotou "0EF" a telefon je bez firmware. Pak nezbývá, než navštívit autorizovaný servis, který má k dispozici flashovací zařízení, a doufat, že se přehrání firmware podaří. IMEI je, zřejmě za použití dvou různých šifrovacích metod, uloženo na dvou adresách ("0582" a "058B"). Pokud je změníte, telefon přepne na defaultní IMEI 099999-00-123456-0 a nahlásí "Error in IMEI".

Zbytek textu je v angličtině kvůli možným nepřesnostem v překladu - mapa pamětí má 178 KB a je ve formátu PDF (plug-in zdarma u Adobe) - pro její rozměry a složitost. Zobrazíte si ji kliknutím zde (momentálně mimo provoz, kontaktujte mne).