Manažeři Samsungu vrátili část bonusů. Kvůli špatným výsledkům firmy

Podle zdrojů agentury Reuters vrátili někteří vedoucí pracovníci dobrovolně zhruba čtvrtinu bonusu, který jim byl vyplacen za první pololetí letošního roku. Dohromady asi dvoustovka manažerů vrátila částku 3 miliardy wonů, tedy v přepočtu zhruba 60 milionů korun. Představitelé samsungu však odmítli záležitost komentovat. Podobná gesta však prý nejsou u Korejců ničím výjimečným, především u společností obchodovaných na burze.

Ačkoli dohromady manažeři vrátili poměrně zajímavou částku, ve finančních tocích Samsungu je to pouze malá kapka v moři. Firmě se však nedaří podle jejích představ. Překotný růst z minulých let zpomalil a Samsung čelí sílící konkurenci. V prvním čtvrtletí roku 2014 vykázal Samsung zisk 8,49 trilionu wonů, tedy v přepočtu téměř 170 miliard korun. To je sice ohromující částka, jenže meziročně jde o pokles, v prvním čtvrtletí roku 2013 firma vydělala 8,78 trilionu wonů. Příjmy přitom meziročně mírně rostly.

Pro letošní druhé čtvrtletí pak firma očekává ještě větší propad. Zisk by se měl udržet na stejné úrovni jako ve čtvrtletí prvním, jenže ve stejném období před rokem firma vydělala 9,53 trilionu wonů, tedy asi 190 miliard korun. Tentokrát už však očekává meziroční i mezičtvrtletní pokles příjmů. Konkrétní částky zveřejní Samsung 31. července. O drtivou většinu příjmů a zisků společnosti se stará právě mobilní divize Samsungu.

Ta však čelí sílící čínské konkurenci v podobě nastupujících značek Lenovo, Xiaomi, Meizu, Oppo, Oneplus a dalších. Firmě se také nepodařilo zákazníky nadchnout pro její aktuální topmodel Galaxy S5. Ten nepřinesl očekávaný růst, prodává se podobně jako loni model S4 a podle některých zdrojů převzal titul nejprodávanějšího smartphonu iPhone 5S. Špičkový samsung především nepřinesl pro uživatele tak zásadní inovace, jeho cena je přitom hodně vysoká. Nová čínská konkurence dovede být mnohem levnější a cenou poráží S5 třeba i korejský soupeř LG G3.

