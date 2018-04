Manuály pro nové Samsungy na Mobil.cz

Na serveru software.mobil.cz je pro vás ke stažení 8 nových manuálů, převážně pro novinky značky Samsung. Konkrétně jsou to modely E720, X460 a X640.

Samsung E720





Samsung E720 je véčko s velmi bohatou výbavou. Design je konzervativní, ale to nemusí vadit, spíš naopak. Ostatní se pak mohou poohlédnout po dalších stejně vybavených modelech, které Samsung připravuje. Výbava telefonu je velmi bohatá. Pro někoho je vážným nedostatkem absence EDGE, většině zákazníků to ale vadit nebude. Trochu víc zamrzí absence paměťové karty, která by se pro MP3 přehrávač jistě hodila. S dodávanými sluchátky není zvuk nic moc a jiná sluchátka k telefonu nepřipojíte.

Samsung X460

Samsung X460 je stylové véčko s jednoduchým a elegantním designem. Telefon zaujme integrovanou anténou, kterou zatím mnoho véček na trhu nemá. Výbava telefonu je slušná, ale nikterak oslňující. Tento model k tomu ani není určen.

Samsugn X640

Nový Samsung X640 je solidní telefon nižší třídy. Nic převratného nenabízí, má ale atraktivní design a slušnou základní výbavu. Konkurence je ale v tomto segmentu trhu velmi silná a tak to tato novinka Samsungu nebude mít lehké.

Siemens A75





Design nového Siemensu A75 nepředstavuje v absolutním měřítku nic převratného. V rámci řady levných modelů tohoto německého výrobce se ale jedná o odvážný krok kupředu. Všechny ostatní modely si jsou podobné jako vejce vejci a základní křivky jednotlivých modelů se po několik generací téměř nemění.

Výbava telefonu je průměrná, odpovídá low-endové kategorii, do které telefon patří. Displej je barevný, ale umí zobrazit jen 4 096 barev a má rozlišení 101 x 80 obrazových bodů. Displej je samozřejmě pasivní. Telefon má GPRS třídy 8, ale jen pro Wap. Datové přenosy nejsou podporovány a překvapivě telefon neumí přijímat a odesílat ani multimediální zprávy.

