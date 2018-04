Mannesmann - digitální mobilní telefon pro železnici

Deutsche Bahn AG chce do roku 2002 přetransformovat kompletní podnikovou komunikaci na moderní technologii mobilních telefonů podle standardu GSM-Rail. Digitální síť mobilních telefonů pro provoz železnice v Německu naplánuje a vybuduje jako generální dodavatel Mannesmann Arcor.

Standardem GSM-R má být do roku 2002 vybaveno asi 27.000 kilometrů tratí. Za účelem zajištění kompletní komunikace bude zřízeno okolo 2800 vysílacích stanic: podle topografie každých pět až dvanáct kilometrů podél železničních tratí. Digitální síť mobilních telefonů tak v budoucnosti nahradí dnešních osm různých analogových technologií pro provoz, údržbu, vlaky, seřazování a motorová vozidla, jedním systémem integrujícím všechny služby.

Projekt podporovaný EU

Náročný záměr GSM-R (Global System for Mobile Communications-Rail) se zakládá na standardu GSM pro veřejné sítě mobilních telefonů. Ve spolupráci mezinárodní železniční organizace UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) a ETSI (European Telecommunications Standards Institute) byl rozšířen pro zvláštní požadavky železnic v Evropě. Třicet dva evropských železničních správ již prohlásilo, že chtějí GSM-R zavést. Žádný div, neboť vedle speciálního uzpůsobení pro železnice je tento standard také podstatnou součástí projektu ERTMS (European Rail Traffic Management System) podporovaného EU.

Řízením této sítě mobilních telefonů byl pověřen Mannesmann Arcor. "Tento projekt je dalším důkazem vysoké kompetentnosti Arcor jako poskytovatele komplexních telekomunikačních služeb", zdůrazňuje Harald Stöber, předseda představenstva Arcor. Stöber dodává: "Podpisem smlouvy jsme opět posílili vztahy pro dlouhodobou partnerskou spolupráci."

Již dnes provozuje Arcor pro Deutsche Bahn mimo jiné analogové telefonní sítě a pevnou síť. Díky bývalým zaměstnancům DBKom, které Arcor převzal, má podnik současně k dispozici know-how v oboru tratí.

Deutsche Bahn hledal pro tento projekt kompetentního partnera s vyspělým know-how v oboru telekomunikací a zároveň se znalostmi specifických požadavků železnice.

Zavedení GSM-R umožní železnicím využívat nové technické a logistické aplikace. Při rychlostech vyšších než 160 km/h pak nebude v kolejišti zapotřebí například linkových vodičů.

Odpadnout mohou i pevná signalizační zařízení, neboť signály budou v budoucnu předávány přímo na stanoviště strojvedoucích ve vlacích. Další novou aplikací je rádiový jízdní provoz (FFB) vhodný zejména pro použití na hlavních a vedlejších tratích. Zlatým hřebem této služby je, že signály a výhybky se nastavují z vlaků.

Vlakové rádiové spojení GSM-R navíc umožní přímou komunikaci s personálem vlaků na základě čísel vlaků. Brzy budou možná i skupinová volání. Přednostové stanic přitom budou moci navázat kontakt s personálem ve vlacích, které se nacházejí v jejich oblasti řízení.

Prostřednictvím GSM-R lze u seřaďovacího radiotelefonu rychle a přímo kontaktovat seřaďovací personál tlačítkem "push-to-talk". Kromě toho lze radiotelefonem lokomotivám přenášet změny traťových údajů pro elektronické jízdní řády. S pomocí GSM-R budou možné i rádiové přenosy diagnóz a energetických údajů z vlaků, stejně jako - v kombinaci s GPS (Global Positioning System) - určení stanoviště vozidel a vlaků. A v neposlední řadě lze rozhlasem rychle informovat cestující o aktuálních řazeních vlaků a přípojích.

Nejdříve se testovalo, zda je veřejný mobilní telefonní standard GSM pro účely železnice vůbec vhodný. Hlavní projektant Norbert Becker podtrhuje: "Již v září 1997 jsme na testovací trati Stuttgart-Vaihingen podali důkaz, že se GSM jako standard pro železniční síť hodí." Tak bylo mimo jiné možno prokázat, že komunikace prostřednictvím mobilního telefonu GSM zajišťuje bezpečný přenos.

To ale železnicím zdaleka nestačí: velmi vysoké jsou i požadavky na kvalitu, kapacitu a použitelnost. I to je důvodem toho, proč musí být zřízeno tolik základnových stanic.

Mannesmann Arcor je odpovědný za přípravu platformy GSM-R. Stará se o to, aby všechny informace rychle a bezpečně dosáhly svého příslušného cíle. Při eventuálním výpadku sítě GSM-R by se dotčené vlaky buď zastavily nebo by pokračovaly jen krokem. Bezpečnost běžného železničního provozu by zůstala zachována. Odpovědnost za obsah informací přenášených prostřednictvím GSM-R - řízení jednotlivých vlaků nebo celých sledů vlaků - je na straně Deutsche Bahn.

První testovací trať GSM-R dlouhá 25 kilometrů byla již instalována v Hannoveru. Deutsche Bahn chce na testovací trati u příležitosti Expo 2000 demonstrovat rádiový jízdní provoz.

Do poloviny příštího roku chtějí Mannesmann Arcor a Deutsche Bahn propojit celkem 8000 kilometrů tratí. Tratě přitom vybere Deutsche Bahn.

Kromě zřízení sítě musí být nově vybavena vozidla Deutsche Bahn. Síťový provoz pro aplikace jako vlakový radiotelefon lze proto náležitě zahájit přibližně za 24 měsíců. Až do tohoto okamžiku poběží dosavadní analogové radiové systémy a nový digitální mobilní systém paralelně. Po ukončení všech nutných změn technického vybavení budou výhybky u Deutsche Bahn nastaveny na nový systém.

Peter Münchschwander, předseda představenstva Deutsche Bahn Netz AG: "Sázíme na inovativní techniky. GSM-R je pilířem naší investiční strategie "Síť 21". V budoucnosti budeme moci řídit vlaky podstatně lépe a současně zvyšovat výkonnost naší sítě. Našim cílem je zlepšení služeb pro zákazníky a atraktivnější nabídka na trhu dopravy, kde vládne tvrdý konkurenční boj." GSM-R dodatečně vytváří předpoklad pro spolupůsobení různých systémů v mezinárodní dopravě. Přesněji řečeno: Prostřednictvím GSM-R se v dohledné době zjednoduší přímý železniční provoz překračující hranice, bude atraktivnější a příjemnější pro zákazníky.