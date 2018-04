Mannesmann Arcor kupuje o.tel.o

Firma Arcor, dceřiná společnost konsorcia Mannesmann, provozovatele největší německé sítě GSM - D2-Privat, v pátek oficiálně potvrdila svůj zájem koupit svého konkurenta, firmu O.tel.o. Ta, stejně jako Arcor, patří mezi nejvýznamnější konkurenty Deutsche Telecom v oblasti pevných telefonních sítí.

Vzhledem k tomu, že majitelé společnosti o.tel.o již před delší dobou deklarovali svoji snahu prodat tuto firmu potenciálnímu zájemci a v zhledem k tomu, že půjde o největší akvizici vnitroněmeckého telekomunikačního trhu v dějinách, předpokládá se, že rozhovory mezi Arcorem a o.tel.o o převzetí jsou poměrně daleko. Pro o.tel.o se totiž mnoho zájemců nenašlo - z těch významných minulý týden popřel svůj zájem s definitivní platností Swisscom, když tisková mluvčí Renata Cosby prohlásila, že odkoupení o.tel.o není součástí strategie Swisscomu.

Pro český trh je velmi důležité, že dosavadním majitelem o.tel.o jsou energetické společnosti - RWE a VEBA, přičemž RWE je strategickým partnerem českého Aliatelu. RWE ovšem nedávno projevilo zájem dále investovat na českém trhu s tím, že projevilo zájem o odkoupení ostatních akcií Aliatelu. Nynější vystoupení RWE z telekomunikačního trhu v Německu tedy nemůže být dáno momentální nechutí k telekomunikacím.

Pravou příčinou může být momentální pozice o.tel.o - tato společnost sice patří mezi jedny z nejsilnějších hráčů na liberalizovaném německém trhu, ale hned při startu v roce 1998 poněkud ztratila na své konkurenty, když se příliš soustředila na výstavbu vlastní telefonní sítě, zatímco ostatní firmy vsadily na pronájem kapacity od Deutsche Telecom. To samozřejmě z krátkodobé perspektivy o.tel.o uškodilo a o.tel.o by vyžadovalo další výrazné investice, aby si udrželo svoji nezávislou politiku a mohlo začít s rozsáhlou ofenzívou. Je pravděpodobné, že do toho se vlastníkům příliš nechtělo.

Arcor by odkoupením společnosti o.tel.o nezískal jen silnou páteřní síť včetně statisíců linek v německých domácnostech, ale i exklusivní zastoupení satelitní sítě Iridium. Ta je ovšem v poslední době také pod tlakem investorů. Nicméně finančně silný Mannesmann by byl pro o.tel.o vítanou příležitostí a pro německý trh výrazným konsolidačním impulsem.

Není bez zajímavosti, že na německém trhu působí okolo 80 telefonních firem dělících se společně o obrat 60 miliard USD. Obrat o.tel.o se odhaduje okolo 1 mld USD a celková hodnota akvizice by tedy mohla dosáhnout 2,5 mld DEM. A do třetice - cena u výrazné části německých operátorů se v místním styku pohybuje okolo 6 feniků ve špičce, což i při lichvářském kurzu 20 Kč/DEM představuje nikoliv nezajímavých 1,20 Kč /min hovoru (srovnej s ČR - 2,60 Kč/2 min). U některých telefonních společností jsou v určitých časech místní hovory zdarma. Cena telefonního hovoru v Německu tedy od ledna 1998 klesla na polovinu, ačkoliv tehdy ještě monopolní Deutsche Telecom ještě koncem roku 1997 varoval před tím, že současně s liberalizací trhu budou muset být ceny místních hovorů výrazně vyšší.