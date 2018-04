Manipulovat s Plzeňskou kartou se nevyplatí, míní provozovatel systému

Divné pohnutky aneb Proč s kartou manipulovat? Ing. Vladimír Kvarda, ředitel úseku Plzeňská karta, odhaduje účely manipulace s daty na kartě. Zjevné pohnutky útočníka jsou podle něj následující: a) Chce se obohatit a používat elektronické peníze neoprávněně nahrané na kartu k úhradě (nebo tak bude činit někdo jemu známý). Pak se dopouští trestného činu. I v případě, že se jej nepodaří odhalit, karta mu bude ze strany vydavatele karty oprávněně zablokována. A protože jde o kartu určenou pro mikroplatby, zjistí, že se mu její napadání ekonomicky nevyplatí (poměr ceny karty a využití neoprávněně nahraných peněz). b) Chce poškodit jiné osoby, např. při cestě MHD, protože z toho má dobrý pocit (pocit důležitosti, radost z poškození někoho jiného apod.). Poškození držitelé karet pak zjistí, že jim někdo s kartou manipuloval, nahlásí to na PMDP a na kartu jim bude následně vrácen zdarma jejich skutečný zůstatek elektronických peněz. Tj. jde o vandalismus - záměrné poškozování cizí věci, a protože je pro takovou "zábavu" nutná vzdálenost mezi čtečkou čipových karet (což může být i mobilní telefon s NFC) a čipovou kartou do 10 cm, bude takový útočník poměrně nápadný. c) Chce poškodit dobré jméno vydavatele karty, aby z toho pro sebe mohl získat prospěch (chce pro vydavatele implementovat nový systém nebo mu nabídnout lepší zabezpečení, chce pro sebe získat konkurenční výhodu, tj. např. zpochybnit obchodní aktivity vydavatele karty apod.). Právě tento důvod je nejčastějším důvodem proč zejména IT firmy upozorňují na nebezpečnost starších řešení.