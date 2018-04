Manažerské a luxusní telefony - letos zatím jen evoluce

Včera jsme vám přinesli pohled na radikální změny v kategorii low-endů. Telefony do každé rodiny se zmenší, zhubnou a v neposlední řadě budou téměř stejně chytré jako současné manažerské modely nebo luxusní přístroje. Několik low-endů připravovaných na tento rok by hravě do kapsy strčilo i plejádu současných hitů vyšší střední třídy. Protože právě manažerské a luxusní telefony jsou výkladní skříní každého výrobce, i u nich můžeme očekávat změny k lepšímu. Rozměry se již moc nezmění, hmotnost těchto přístrojů již dávno sklouzla pod 100 gramů, takže hlavní změny lze očekávat ve výbavě a schopnostech nových TOP modelů jednotlivých značek.

Stejně jako u low-endů, hlavním hitem letošního roku bude barevný displej. Kdo jej nemá, jako by nebyl. Zatím se barevným displejem nepochlubil snad jen Alcatel a Siemens, i když ten druhý nejpozději do poloviny roku minimálně jeden telefon s barevným displejem představí. Všichni ostatní výrobci barvu buď již nabízejí, nebo ji letos ve svém mobilu nabídnou a takovéto mobily již představili. Kvalita displejů se výrazně liší, první vlaštovky měly či mají jen 256 barev (Ericsson T68i), perspektivnější se zdá být podpora 4096 odstínů barev (Motorola, Nokia) a hitem budou displeje s podporou 65 000 odstínů barev. Prim v barevných displejích hrají Asiaté. Černobílý displej je u nich vyhrazen jen těm nejjednodušším modelům a u některých výrobců se začínají objevovat již aktivní displeje TFT. Kdo neviděl, neuvěří. Rozdíl mezi displejem třeba takového Samsungu T100 a Ericssonu T68i je stejný jako mezi sovětskou barevnou televizí z roku 1985 a současným TOP modelem Philipsu. Barevné displeje s 256 barvami se hodí snad jen do low-endů, u luxusních telefonů bude stěží stačit 4096 barev a příští rok již ani to. Výrobci jsou však již připraveni, takže barevné displeje se začínají stávat naprostou samozřejmostí.

S barevným displejem souvisí i barevný obsah. Menu v barvě je pěkné, ale zbytečné. Naopak různé obrázky, a to především v kombinaci s multimediálními zprávami MMS, mají budoucnost. Někteří výrobci proto již dnes integrují do telefonů jednoduché fotoaparáty, abyste mohli ukázat svoji tvář online kdekoliv a kdykoliv. Kvalita obrázků je však zatím velmi pochybná a videotelefon do konce roku v Evropě asi nebude. Někdo vidí budoucnost ještě jinak, a to v přenosu videozáznamů přímo do telefonu (video na vyžádání). Reklamu na toto téma tlačí do hlav všech Evropanů již notnou dobu Nokia a Samsung rovnou představil telefon s touto funkcí - model V100. Ač byl tento vzorek skoro funkční a s češtinou, na video na vyžádání si budeme muset ještě chvíli počkat. Kdo by to taky v dnešní době platil? S displeji souvisí nejen jejich barevnost, ale i velikost. 96 x 64 pixelů jako dříve bude stačit levným low-endům, možná již ani těm, a někteří Asiaté používají takovýto displej na vrch svých véček, aby informoval o čase a síle signálu. Pro někoho marnivost, pro jiného důkaz možností dnešní techniky. Dnešní manažerské a luxusní telefony musejí mít displej jako malou televizi. 120 na 90 pixelů je nutnost, rekordy se pohybují někde okolo 220 x 160 obrazových bodů, a limitem je zatím velikost telefonu. Dál se již asi bude muset montovat videoprojektor. Velikost displeje je také limitujícím faktorem pro reinkarnaci véčkových (rozvíracích) přístrojů. To, co v Asii již dlouho letí, musí v Evropě dlouze přesvědčovat majitele klasicky řešených telefonů. Především u luxusních telefonů se však véčko stane naprostou nutností. U manažerských telefonů vyšší střední třídy délka telefonu tolik vadit nebude, ale majitelé si budou muset zvyknout na poněkud protáhlejší tvar telefonu. S tímto problémem chce bojovat například Siemens, kterému se podařilo integrovat do displeje reproduktor a tím ušetřit místo.

Manažer potřebuje cestovat, a tak mu již nebude stačit jen duální telefon pro obě evropská GSM pásma. Motorola to ví již dávno, a tak třípásmový telefon nabízí již několik let a aktuálně má takových telefonů v nabídce několik. Dávno se již přidal i Ericsson a nejnověji se přizpůsobila i Nokia s modelem 6310i, když do této doby měla v nabídce jen duální mezikontinentální telefony. Někdo na to jde i jinak, jako třeba Siemens, který plánuje dvousystémový telefon GSM/TDMA rovnou pro několik jednotlivých podpásem. V Americe se však chystá rozjezd dalšího GSM pásma na frekvenci 850 MHz, výrobci tudíž musejí přidat další pásmo do své nabídky. NEC proto na CeBITu pod sklem ukázal svůj TOP model 501 právě s podporou všech čtyř GSM pásem. Podobný přístroj pak chystá třeba i Motorola a jistě i mnoho dalších. Pokud necestujete přes Atlantik, asi více než dvě GSM pásma nepoužijete, ale třeba jednoho dne by se vám další pásmo na vašem telefonu mohlo hodit. Co ale správný manažerský telefon musí bezpodmínečně mít, je podpora rychlých dat, a to buď pomocí technologie GPTRS, nebo HSCSD.

Již dnes jsou na trhu telefony s podporou obou technologií (Nokia a Ericsson), jiní dávají přednost čistému GPRS. Naopak telefon pouze s HSCSD je dnes určen již jen do muzea. GPRS po počátečních rozpacích nabírá na síle; tuto technologii v sobě bude mít i mnoho low-endů. U luxusních a manažerských telefonů je GPRS dnes již samozřejmé, což pochopil i Alcatel, který integroval GPRS do svého modelu OT715 jako jeden z posledních. Současné trendy diktují minimální konfiguraci 4+1 timeslot a více a nic nevadí, že ani těch 4+1 vaše síť běžně nezvládá. S rychlými daty přímo souvisí i WAP, který podle letošní módy musí být již ve verzi 1.2.1, a nejlepší bude, když váš nový telefon bude umět i i-mode. Ano, tento japonský zázrak se tlačí do Evropy a již dnes funguje i-mode v německé síti E PLUS a za chvíli bude k dispozici i v nizozemské síti KPN. Kdy bude u nás? Brzy to asi nebude, ale v roamingu si i-mode můžete vyzkoušet již dnes. Telefony s i-mode zatím mají jen asijské firmy jako NEC, Toshiba a další, ale podporu i-mode nejnověji slíbila i Motorola. Že by trend pro rok 2003?

A co dál by měl mít správný manažerský či luxusní telefon modelového roku 2002? Určitě by to měla být podpora J2ME - Java aplikací. Po Motorole Accompli a Siemensu SL45 se Java stává standardem, jak do telefonu dostat aplikace dle vaší libosti. Javě letos podlehnou i některé low-endy, u vyšších kategorii se tak stane ještě v širším měřítku. Narozdíl od low-endů však dražší telefony Java aplikace využijí spíš pro manažerské funkce, diáře, kalkulačky nebo třeba pro HTML prohlížeč či pro e-mailového klienta. Hry, hlavní tahák Javy pro low-endy, však jistě najdou cestu i do luxusních telefonů. Na velkém barevném displeji to bude jistě zážitek. Možná kvůli tomu přestanete jezdit do práce autem a přesedláte na MHD. Dražší telefony musejí mít i velkou vnitřní paměť na kontakty;500 pozic je základ, ale čím více, tím lépe. Kapacita SIM karty je již podružnou záležitostí. Možná by se její kapacita mohla využít pro ukládání SMS zpráv, protože v této disciplíně zatím někteří výrobci šetří a do telefonu moc SMS zpráv uložit neumožňují.

Ani drahé telefony se nevyhnou mánii výměnných krytů a dalších nejrůznějších personifikačních funkcí. Odlišit se chtějí i majitelé drahých telefonů, a to spíš mezi sebou na obchodních mítincích než před masami na ulici. Tam jim stačí x-násobný rozdíl v ceně telefonů. Výměnné kryty samozřejmě nabízí Nokia, přidává se Motorola a mnoho dalších. Až tolik to však neplatí pro některé manažerské telefony, které snad nadále zůstanou hlavně pro práci. Aby to však některým manažerům nebylo líto, výrobci se je snaží obměkčit stylovými manažerskými modely na hranici manažerské a luxusní kategorie. Zářným příkladem budiž Nokia s trojicí funkčně podobných telefonů 6310, 6510 a 8310. Podobná cena, podobná funkční výbava, ale velmi odlišný design. Ať si vybere každý podle chuti. Stejně postupuje třeba Motorola s modely V60, V66 a T280 a další budou následovat. Modelová schizofrenie Samsungu je již dobře známa a to samé platí i o dalších východních producentech, kteří od sto kusů výše zabalí svůj produkt do libovolného kabátku.

Pokud jste letos od nového telefonu vyšší třídy očekávali více, budete muset ještě chvíli vyčkat. Některé technologie zatím jen nakukují mezi kupující a především cena by mnoho z nich mohla odradit. Některé technologie také chtějí svůj čas a zde mají výhodu japonské firmy, pro které je barevný displej a fotoaparát již několik let v telefonech samozřejmostí. V Evropě si budeme muset teprve zvykat. Mohou to však být velmi příjemné zkušenosti (nebo také roztrpčení) nad dalším vytahováním peněz z našich kapes.