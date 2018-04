Manažerská Nokia 6310 má utajené vady

Majitelé Nokie 6310 mají starosti. V mnoha případech totiž nedokáží svůj mobil spojit s počítačem používajícím operační systém MS Windows, což je však u manažerského telefonu zcela zásadní nedostatek. Po modelu 7110, držícím rekordy v počtu špatně fungujících firmwarů, a 6210, u níž odstranění všech chyb trvalo také více než půl roku, tu máme další stížnosti na finského výrobce.

Samotné funkce 6310 si uživatelé ve většině případů chválí. Rychlé procházení telefonním seznamem, hlasové ovládání a dlouhá výdrž jsou bezesporu její velkou předností. Ovšem první problémy vzniknou ve chvíli, kdy se telefon rozhodnete připojit k počítači s operačním systémem MS Windows. Datové přenosy přes 6310 totiž rozchodíte ve většině případů jen s velkými obtížemi, přestože jste na stejném počítači úspěšně používali starší Nokii 6210. Obě zařízení se totiž nenajdou. Pokud použijete infračervený port, Windows vám oznámí, že 6310 je v dosahu, čímž celá komunikace skončí. U sériového portu pak budete čelit hláškám o neodpovídání.

Na jiných platformách (Linux) či u osobních organizérů (Compaq iPaq) přitom vše funguje naprosto bez problému a spojení se podaří sestavit okamžitě. To také nahrává slovům marketingového manažera českého zastoupení společnosti Nokia, Petra Hoška, že celý problém způsobuje pouze špatné nastavení Windows. Na druhou stranu ale běžný uživatel registry operačního systému, které za všemi starostmi stojí, zpravidla změnit nedokáže. Může je nepřímo ovlivnit pouze prostřednictvím programů, které do počítače instaluje. Ovšem ty ve většině případů nemají důvod zasahovat do části týkající se portů. Navíc pokud by problém zůstal jen na straně Microsoftu, s daným počítačem by jen těžko mohly fungovat konkurenční telefony Ericsson a Siemens.

Jak komunikaci zprovoznit?

Používáte-li Windows 2000, musíte nejprve navštívit stránky Microsoftu a stáhnout si program IrCOMM, který umožní připojit mobil prostřednictvím infračerveného portu. Tento operační systém totiž nepodporuje vytváření virtuálních sériových portů nezbytných pro komunikaci s telefonem. Všichni, nezávisle na používané verzi Windows, by si však ze stránek Nokie měli stáhnout poslední verzi Nokia PC Suite 4.5a (23,5 MB), která na rozdíl od programu dodávaného na CD řeší problémy s připojováním přes sériový kabel a Bluetooth. Pro rozchození datových přenosů pak doporučujeme ze stejných internetových stránek stáhnout ještě poslední verzi Modem setup. Ten slouží k nastavení všech potřebných parametrů pro datové spojení.

Ovšem ani teď nebudete mít jistotu, že už vše bude spolehlivě fungovat. Nokia 6310 je, jak už bylo výše zmíněno, citlivá na nastavení Windows, které mohl pozměnit dodatečně instalovaný program. Pokud vám mobil stále nebude komunikovat s počítačem, nezbude, než přeinstalovat celý operační systém. To v naprosté většině případů pomůže. Zatímco u Windows 2000 problémy vyřešily zmiňované programy z internetu, v případě notebooku s Windows ME nezbylo, než vše smazat a nainstalovat znovu. Přitom s Ericssonem T39 se u tohoto počítače spojení navázat podařilo okamžitě. Pokud by se tedy Nokia 6310 chovala stejně jako běžný modem, nebyl by důvod k dodatečnému upravovaní registrů Windows.

Podle důvěryhodných zdrojů je celý problém v nedodržování definovaných mezinárodních standardů. Snaha snížit výrobní náklady totiž výrobce vede až k porušování stanovených norem, což se významně odráží na kvalitě nabízených produktů. Nemalé procento mobilních telefonů prý standardy stoprocentně nedodržuje ani při komunikaci se samotnou sítí. Ovšem to Petr Hošek důrazně popírá slovy, že Nokia 6310 všem standardům vyhovuje.

Celý problém budeme dále sledovat. Uvítáme proto vaše osobní zkušenosti s připojováním 6310 k internetu.

