Manažerská elita od Nokie myslí i na zábavu. Přečtěte si první dojmy

Historie řady Eseries je poměrně krátká a přesto si již dokázala najít řadu svých příznivců. Modely, které do ní spadají, jsou určeny primárně pro práci. Přesto dokáží být i slušným multimediálním společníkem.

Nedávno představené novinky to ostatně jen dokazují. Navíc posouvají hranice svého umu ještě o kousek dále. Přichází s novými nápady, funkcemi a zejména stylovým vzhledem podtrženým módní bílou barvou.

Nokia E66 - oddělte práci od soukromí

První z představené dvojice modelů nese označení E66. Nejen příznačným názvem tak dává najevo, že jde o nástupce oblíbeného modelu E65. Má s ním společnou i vysouvací konstrukci, velmi blízké jsou si oba přístroje i vzhledově. Novinka si pouze oblékla modernější kabátek.

Nokia E66 působí oproti své předchůdkyni mnohem kvalitněji, výrobce zapracoval zejména na dnes kritizovaném mechanismu vysouvání. Povrchová úprava telefonu navíc již nepůsobí dojmem, že se při nejbližší příležitosti oloupe. - čtěte Kráska samá vráska - dlouhodobé zkušenosti s manažerskou Nokií E65

Kryt baterie je k tělu telefonu připevněn důmyslným mechanismem. Úkony potřebné k jeho odstranění by se daly označit za jistý druh alchymie. Je to daň za pevnost konstrukce, naneštěstí pro nás jej budeme sundavat i v případě vkládání paměťové karty.

Klávesnice se Nokii skutečně povedla, díky použité konstrukci je nadprůměrně rozměrná. To samé lze říci o komfortu jejího používání. Ani na první pohled přeplácaný funkční blok netrpí žádnými konstrukčními neduhy, snad jen podsvícení lesklých kláves, které nechává vyniknout i piktogramům jejich funkcí, je nešťastným řešením. Na slunci příslušné symboly totiž neuvidíte. Chce to zkrátka pamatováka, jinak budete dlouze tápat.

Konstrukční kvalita je obecně na velmi vysoké úrovni, nějaké povrzávání či vůli vysouvacího mechanismu ponechala novinka své předchůdkyni. U jednoho z testovaných vzorků však po chvíli používaní odpadla spoušť fotoaparátu, po níž zbyla jen nevzhledná díra. Nutno podotknout, že šlo o předprodejní vzorky, u nichž se takovéto nedokonalosti zkrátka musí tolerovat.

Odporoučená spoušť nás ale nijak netrápila, jelikož u zapůjčených kusů nefungovala fotoaplikace. To je zároveň důvod, proč nepřinášíme ukázkové fotografie z integrovaného 3 mpix fotoaparátu. Na jeho výkony se společně podíváme až v plnohodnotné recenzi.

Na recenzi naopak nemusíme čekat, pokud chceme znát velikost použitého audiokonektoru. Jde o Jack 2,5 mm, standardní sluchátka tedy půjde připojit leda pomocí redukce. Jelikož je ale konektor na boku, o komfortu takového řešení raději pomlčet. Stejné platí i o stále nepříliš rozšířeném systémovém konektoru microUSB, který naštěstí neslouží i k nabíjení a odpadá tak starost s dalším typem nabíječky Nokia. Uf!

Výrazného vylepšení se dočkal displej, který svého uživatele bude hýčkat o poznání rozměrnější zobrazovací plochou i kontrastnějšími barvami. Ostatní parametry zůstaly zachovány; rozlišení 240 × 320 obrazových bodů, podpora 16 mil. barev i aktivní technologie TFT.

Velké změny s sebou přináší systém obohacený o nový Feature pack, o němž se více rozepíšeme až po jeho důkladném "proklepnutí". Toto systémové vylepšení lze na první pohled rozeznat snad jen díky animovaným přechodům v menu, které lze samozřejmě vypnout.

Další rozdílnosti lze objevit v kalendáři (vylepšený a doplněný o kontextovou nabídku) či v kontaktech, v nichž lze například vyhledávat pomocí prediktivního psaní. Pro nedočkavce lačné po vyhledávání změn přinášíme desítky screenshotů v naší obsáhlé fotogalerii.

Velmi vítanou funkcí je přepínání mezi pracovním a soukromým profilem telefonu. Tato vlastnost po potvrzení jediné položky zcela změní vzhled aktivního pohotovostního režimu, změní schéma atp. Během pár vteřin tak můžete mít ze svého pracovního otrokáře příjemného společníka při volnočasových aktivitách.

Funkční výbava Nokie E66 byla již mnohokrát propírána v našich předchozích článcích (viz. Přečtěte si také), pro detailní parametry je připraven i náš katalog mobilů. Jeden štěk tu ale přece jen zmíním - E66 má rádio. Zda je to dobře či špatně, na to si musí odpovědět již každý sám (platit či neplatit koncesionářské poplatky?).

Přístroj bude k dostání ve dvou barevných variantách, a to v ocelově šedé a ocelově bílé. Každá z nich má své kouzlo; bílá vypadá moderně, tmavá zas elegantně. Navíc obdržíte v základu i stylové kožené pouzdro.

Nokia E71 - s QWERTY žádné žerty

Druhá novinka je právem trošku přehlížena, v žádném případě nepůjde o masově prodávaný model. Je určena úzkému okruhu uživatelů, kteří nedají dopustit na plnohodnotnou QWERTY klávesnici. E71 tedy spadá do kategorie tzv. messangerů a je logickým nástupcem modelu E61(i) a jasnou konkurencí pro BlackBerry.

Oproti předchozímu modelu novinka dospěla; vypadá mnohem hodnotněji, zmenšila své rozměry a osvojila si kvalitnější materiály. Díky použitým barevným variantám získala i na eleganci, která předchůdci chyběla nejvíce.

Menší rozměry E71 však nepřináší pouze výhody. Zatímco menší tloušťku ocení snad každý, méně milimetrů v pase již může být na obtíž. Podepisují se totiž i na klávesnici, která je nyní titěrnější. Příliš to nezachraňuje ani jinak povedené profilování kláves.

Dvoumetrový novinář s rukama dřevorubce (tedy já) z tohoto řešení rozhodně nadšen nebyl. Na druhou stranu chápu, že ne každý má ruku velikosti Shaquilla O'Neala, proto tuto připomínku berte jen jako čistě subjektivní dojem. Kolegové ke klávesnici tak kritičtí nebyli.

Naopak bezproblémově hodnotím funkční blok klávesnice, který se díky výborně řešené profilaci kláves ovládá velmi snadno. Na přehmaty s klidem zapomeňte.

I E71 používá k uchycení krytu baterie onen kvalitní, leč nepříliš komfortní mechanismus. Naštěstí zde kryt budeme odstraňovat skutečně jen pro vložení SIM karty, paměťovky najdou své místo pod plastovou krytkou umístěnou na boku telefonu. Škoda, že od sebe modely ze stejné rodiny neopisují, E66 má v tomto smyslu dluh.

Jistým vylepšením prošel displej, který je oproti E61 mnohem kontrastnější a v podání barev věrnější. Parametry jsou ale stejné, tedy rozlišení 320 × 240 pixelů a podpora 16 milionů barev. Vítanou změnou je úbytek hmotnosti o celých 23 gramů (127 oproti 150).

Funkční výbava modelu je opět na špičkové úrovni, detailní parametry si lze prohlédnout v katalogu mobilů. Potěší zejména široká datová podpora, od GPRS až po HSDPA a wi-fi. Zarazí přítomnost rádia.

Použitý systém přináší i zde změny v dodání několika kontextových nabídek ve vybraných aplikacích (kalendář, kontakty), v případě E71 jde ale spíše o kosmetický zásah. Uživatel zvyklý na Symbian S60 se tu bude cítit jako ryba ve vodě a drobné niance oproti předchozím systémům bude vnímat jako logický posun.

Mnohdy na novou funkci přijde právě tak, že ji bude podvědomě na daném místě očekávat. Že je tomu tak dobře snad ani netřeba zmiňovat. I tato novinka nabízí možnost přepínání mezi pracovním a soukromým režimem.

Model E71 přijde na trh ve stejných barevných variantách jako u E66. Bohužel k tomuto stylovému messengeru již nedostanete žádné pouzdro.