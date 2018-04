Manažeři dali svým mobilům dvě mínus

Čeští manažeři jsou se svými mobilními telefony relativně spokojeni. Vyjadřují to souhrnnou známkou 2,1 nastupnici od jedné do pěti; hodnotí je tedy zhruba chvalitebnou. Vyplývá to z průzkumu, který pro Mobil.cz provedla agentura Gfk. Pět set českých vedoucích pracovníků v něm hodnotilo osm výrobců mobilů, v pěti kategoriích – ceně, kvalitě, spolehlivosti, přizpůsobivosti tržním podmínkám a inovativnosti.

Podle očekávání vychází z průzkumu jako jednoznačný vítěz finská Nokia, která získala průměrné ohodnocení 1,57. Pomyslné vyznamenání jí ale kazí vysoká cena. Ani druhé místo německého Siemensu, který jako jediný neklesl v žádné hodnocené kategorii pod dvojku, není překvapením. Pozornost ale upoutá nečekaně vysoké umístění japonského Panasoniku a naopak malá obliba amerických Motorol. Telefony od švédského Ericssonu se zase nejvíce blíží průměru; jeho hodnocení 2,06 je celkové souhrnné známce nejblíže.

Z průzkumu vyplývá, že čeští manažeři, kteří řídí chod firem různé velikosti od těch nejmenších s jedním či dvěma zaměstnanci až po kolosy se stovkami pracovníků, jsou v rámci zadaných kategorií nejméně spokojeni s cenami telefonů. Tento poznatek je při relativně vysokých manažerských příjmech překvapivý. Výsledky podobných průzkumů totiž většinou naznačují, že respondenti z vyšších sociálních kategorií si obvykle na drahotu stěžují méně než na kvalitu a spolehlivost kupovaného zboží nebo služeb. V průzkumu Mobilu.cz jsou však právě spolehlivost a kvalita mobilních telefonů dvěma nejlépe hodnocenými kategoriemi.

Nejlepší známku vůbec si – opět podle očekávání, fanoušci dalších značek prominou - vysloužila kvalita přístrojů Nokia – 1,37. Na druhém konci žebříčku se ocitly telefony nizozemského Philipsu a německého Bosche; obě firmy klesly pod 2,60 v kategorii přizpůsobivost tržním podmínkám, respektive inovativnost. Právě nedostatečnou inovativnost značky Bosch však lze do určité míry připsat na vrub skutečnosti, že mobilní divize dotyčné firmy již neexistuje, což má na její schopnost inovace jistý negativní dopad.

Vítězství Nokie však mohlo být o hodně výraznější, nebýt právě vysokých cen jejích telefonů. V této kategorii se před finského giganta dostal nejen Siemens, ale také Alcatel a Philips. Nizozemská firma ale jinak české manažery svými výrobky zrovna neoslnila. Podle respondentů je nízká cena vlastně to jediné, co by je ke koupi Philipsu mohlo přimět. Relativně ještě hůře ovšem dopadl americký výrobce Motorola. Jinak světová dvojka v prodeji mobilů - což vypovídá i o značné dávce popularity – je hodnocená jako zbytečně drahá, nespolehlivá a nepříliš kvalitní. Celkově obsadily americké telefony až šesté místo.

Největší překvapení však průzkum přinesl v podobě dobré pozice Panasoniku. Jeho třetí místo před rozšířenými Ericssony a Alcately je o to nečekanější, že firmu znalo jen osm procent respondentů, což je v porovnání se třiačtyřiceti procenty Siemensu, o dvaaosmdesáti procentech Nokie nemluvě, skutečně málo. Majitelé Panasoniků si nejvíce cení jejich kvality; v tomto kritériu předstihl japonský výrobce i tradičně silný Siemens. Japonci dopadli dobře i v hodnocení inovativnosti, celkově ale i jim škodí vysoké ceny jejich telefonů.

Průzkum ovšem také mnohá očekávání potvrdil. Největším tahákem francouzských Alcatelů je i pro manažery jejich nízká cena, zatímco příznivci překotných technologických inovací raději zamíří jinam. Majitelé Siemensu zase kladou kvalitu a technologický pokrok na stejné místo svého hodnotového žebříčku a na svém telefonu si nejvíce váží jeho spolehlivosti.

Tabulka ukazuje hodnoty dosažené jednotlivými značkami ve všech pěti kritériích i průměrné hodnoty v každém kritériu nebo za konkrétní značku.

Firma Cena Kvalita Spolehlivost Přizpůsobivost Inovativnost Celkem Nokia 2,04 1,38 1,42 1,52 1,46 1,57 Siemens 1,99 1,72 1,66 1,77 1,72 1,77 Ericsson 2,23 1,94 1,92 2,06 2,16 2,06 Alcatel 1,99 2,37 2,23 2,14 2,25 2,25 Motorola 2,48 2,39 2,00 2,29 2,24 2,31 Panasonic 2,19 1,64 1,68 1,96 1,96 1,87 Bosch 2,31 2,37 2,46 2,55 2,61 2,49 Philips 2,00 2,61 2,39 2,65 2,59 2,44 Průměr 2,15 2,05 1,97 2,12 2,12 2,1

