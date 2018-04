Manažer v montérkách – recenze komunikátoru Symbol MC35

Společnost Symbol Technologies se nedávno stala součástí portfolia Motoroly. Ta sice firmu přejmenovala na Motorola Enterprise Mobility Businesses, ale i nadále se u produktů setkáváme s původním označením. Symbol je tradičním výrobcem takzvaných Enterprise Digital Assistant – tedy přístrojů pro firemní a průmyslové použití.

Model MC35 je nejmenším a nejlevnějším produktem Symbolu a rozšiřuje tak nabídku směrem dolů. Svým zaměřením a konstrukcí se blíží klasickým komunikátorům, tak jak je známe. Pro běžného zákazníka však tento přístroj s Windows Mobile 5 určen není, i když není vyloučeno, že si jej někteří jedinci pořídí.

Symbol se opravdu soustředí na firemní klientelu a očekává, že stejně jako jeho odolné průmyslové handheldy, i MC35 budou kupovat firmy minimálně po desítkách kusů. Ostatně, některé aspekty MC35 jdou proti běžným požadavkům řadových zákazníků. Ti totiž dnes vyžadují velkou míru inovace a nejmodernější technologie. To vše zabalené v elegantním kabátě o minimálních rozměrech.

Symbol MC35 je však naproti tomu komunikátor ze staré školy. Design je sice uhlazený, ale přístroj je veliký, ve výbavě najdeme moderní prvky jako GPS, wi-fi a Bluetooth, ale chybí třeba 3G nebo modernější operační systém. Vše má poměrně jednoduchý důvod – velké firmy vyžadují robustní a spolehlivé zařízení, u kterého si navíc mohou být jisti, že třeba za rok bez problémů dokoupí další naprosto stejné kusy.

A právě to Symbol může nabídnout – MC35 se bude vyrábět minimálně dva roky a je velmi nepravděpodobné, že by během té doby byly na zařízení prováděny jakékoli změny. Firmám navíc Symbol nabízí i různé servisní programy. V nejdražším balíčku služeb je obsažena například bezplatná výměna zničeného zařízení do druhého dne. To je samozřejmě perfektní nabídka pro společnosti, které jsou na svých přístrojích doslova závislé.

Symbol navíc svým partnerům nabízí i různá softwarová řešení. Ta pochází jak z vlastní stáje Symbolu, tak z dílen jiných programátorů – Symbol vždy dovede zákazníkovi doporučit vhodnou aplikaci pro daný konkrétní úkol a zprostředkuje kontakt na vývojáře. Opět něco, co běžný zákazník nepotřebuje. MC35 je tedy prostě jiný. Ale jaký tedy? Pojďme se podívat.

Vzhled a konstrukce – klidně padni

Symbol MC35 není na první pohled žádný drobeček – rozměry 127 x 66 x 21 mm a hmotnost 185 gramů se již dnes příliš nenosí. Jenže Symbolu to je jedno, jeho devizy jsou v jiných oblastech. Tak třeba robustnost celé konstrukce – již po uchopení do ruky zcela jasně víte, že v rukou držíte opravdu velmi dobře zpracovaný kus. Telefon je velmi pevný a nikde nic nevrže. Robustnost konstrukce dokládá také fakt, že MC35 by měl bez problémů vydržet pád na zem z výšky zhruba 1 m, přístroj je také odolný vůči otřesům.

Design je u MC35 druhotným faktorem, přesto však musíme uznat, že je přístroj elegantní. Velikost přístroje umožňuje, aby drtivá většina ovládacích prvků byla dostatečně veliká a snadno ovladatelná. Bohužel trochu nás v tomto případě zklamal joystick. Ten má stejně jako všechny ostatní klávesy a tlačítka tuhý chod, v jeho případě je to ale nejvíce na překážku. Tuhá je i klávesnice a ostatní tlačítka, ale v jejich případě to nikterak zásadně nevadí.

Když jsme u ovládacích prvků, pojďme si je obhlédnout. Pod displejem se tedy nachází dvě kontextová tlačítka, klávesy pro ovládání hovoru a tlačítka Start a OK. Mezi tím vším je již zmíněný joystick. Pod touto skupinou kláves se nachází qwerty klávesnička. Na levém boku nalezneme pouze dvojtlačítko regulace hlasitosti a resetovaní otvor, vpravo jsou tlačítka tři. Úplně dole spoušť fotoaparátu, nad ní vypínací tlačítko a navrchu jedna programovatelná klávesa. V pravém horním rohu je uložen stylus. Ten musíme pochválit – je dostatečně dlouhý a hlavně tlustý, nejde tedy o žádné párátko.

Když se podíváme na spodní stranu přístroje, příliš toho neuvidíme – pouze miniUSB konektor a konektor jack 2,5mm pro připojení sluchátek. Na vrchní straně je také relativně klid – poměrně nenápadně se zde schovávají infraport a slot pro paměťové karty SD/MMC krytý krytkou. Použitý typ karet je opět důkazem, že přístroj je z pověstné staré školy.

Při obhlídce jsme vynechali ještě záda telefonu – zde se nachází rozměrný kryt s integrovanou baterií, zdířka reproduktoru a čočka fotoaparátu s přisvětlovací diodou. Zajímavá je konstrukce pojistky krytu baterie – nejlépe jde posunout za použití stylusu, jehož špička zapadne do prohlubně v pojistce. Podobně funguje přepínač napravo od čočky fotoaparátu, o jehož funkci se zmíníme později.

Displej a ovládání – nebojte se zabrat

Jak jsme již zmínili, Symbol MC35 je vybaven starším operačním systémem Windows Mobile 5. Ovládání přístroje je poplatné tomuto systému a nikterak se neliší od běžných komunikátorů s Windows. Jen jsou občas potřeba větší ovládací síly.

Při všech těch starostech o spolehlivost a bezproblémové fungování Symbolu nás trochu překvapuje, že je MC35 není zrovna dvakrát rychlý. Může za to pravděpodobně kombinace WM5 a procesoru Intel PXA270 taktovaného na 416 MHz. S touto dvojicí pohromadě totiž opravdu nemáme z hlediska rychlosti zařízení dlouhodobě kdovíjak dobré zkušenosti. Množství paměti je pro daný systém obvyklé – 64 MB SDRAM a 128 MB ROM MC35. Dodejme, že MC35 je alespoň stabilní.

Displej telefonu je již v základu chráněn poměrně hrubou fólií. Ta překvapivě zpříjemňuje zpětnou vazbu od stylusu. Nikterak naopak nedegraduje čitelnost displeje. Ten navíc může být i velmi silně podsvícen, tak intenzivní podsvícení, jako má Symbol, jsme u žádného komunikátoru asi neviděli. Silné podsvícení pak umožňuje naprosto bezproblémovou čitelnost displeje za jakýchkoli podmínek.

Telefonování a zprávy – modul od Siemensu

Telefonovat se Symbolem můžete ve všech čtyřech GSM pásmech. Zajímavostí je, že telefonní modul uvnitř přístroje pochází od Siemensu. Důvod je prostý – MC35 byl připravován již dávno předtím, než Motorola Symbol odkoupila. Telefonní modul je tak asi jedinou oblastí, kde bychom se během následujících dvou let mohli dočkat změny.

Symbol se chlubí tím, že telefonování s ním má přinášet zážitek 3D zvuku. Pravdou je, že jistý prostorový vjem při telefonátu máte, ale na úkor jeho samotné kvality. Reproduktor MC35 je poměrně chraplavý. Druhá strana si však na žádné potíže nestěžuje.

Jinak softwarová výbava v této oblasti je daná operačním systémem. Kvalitní a obsáhlý adresář je tak samozřejmostí, pro vyhledávání mezi kontakty však musíte do adresáře vstoupit – standardně k tomuto úkonu slouží pravá kontextová klávesa. Telefonní aplikace je bohužel běžná „Windows“ a ta vyhledávání neumožňuje, stejně tak není možné vyhledávání přímo z Today obrazovky.

Stejně klasická je i nabídka programů pro práci se zprávami. SMS, MMS či emaily tak má na starosti tradiční Messaging aplikace. Přístroj lze synchronizovat i s Exchange serverem, Symbol ale může zákazníkům nabídnout i technologie z vlastní stáje – Motorola totiž vlastní společnost Good Technology, která nabízí vlastní Push Email řešení.

Co se psaní zpráv týče, Symbol MC35 není žádným rychlíkem. Integrovaná klávesnice je sice poměrně pohodlná a i přes větší odpor tlačítek se na ní dá psát obstojně rychle, jenže v tomto případě pak systém nezaznamenává některé stisky kláves. Proto je lepší psát pomaleji, s rozvahou a pokud možno udržovat stálé tempo. Pak vše funguje poměrně dobře, jen se nekoná žádné lámání rychlostních rekordů.

Baterie – den a dost

Symbol MC35 je vybaven baterií o kapacitě 1350 mAh vestavěnou do zadního krytu. Již samotná kapacita nám říká, že MC35 nebude ani v oblasti výdrže baterie žádným rekordmanem. A také jím opravdu není. Při intenzivním pracovním nasazení přístroj vydrží sotva jeden den a to je poměrně málo. Největším žroutem energie je wi-fi. Pokud se bez ní obejdete, nebo jí denně potřebujete jen na pár desítek minut, pak se Symbolem pracovní den zvládnete. MC35 tak opět ukazuje své zaměření – přístroj ideálně bude fungovat v režimu, kdy jej zaměstnanec ráno sundá z nabíječky a odpoledne po práci jej k ní opět připojí.

Práce – spousta detailů navíc

Přítomnost žroutské wi-fi jsme již zmínili. MC35 dále disponuje Bluetooth a v sítích mobilních operátorů podporuje technologii EDGE. Přístroj si však může zákazník koupit i bez wi-fi. Modulární stavbu dokazuje to, že při prvním použití bezdrátové technologie je nutno nejprve wi-fi kartu samotnou zapnout a aktivovat. Jinak není wi-fi vidět mezi položkami Wireless Manageru a bezdrát tak nezapnete.

Sada nástrojů pro organizaci času je opět tradiční – kalendář, poznámky, úkoly, hlasové poznámky, kalkulačka a sada Office Mobile pro práci s dokumenty MS Office. K prohlížení internetu slouží známý Mobile Internet Explorer.

Symbol toho však v pracovní oblasti nabízí ještě daleko více. Je to asi první telefon, u něhož do pracovní oblasti zařadíme fotoaparát. Zákazníci si mohou sice vybrat i verzi bez něho, ale u MC35 je poměrně zajímavou a důležitou součástí výbavy.

Rozlišení 2 megapixely a poměrně slušná kvalita fotografií znamenají, že fotoaparát může sloužit třeba k dokumentaci prací v terénu. Jenže to není hlavní trumf fotoaparátu. Již při popisu konstrukce jsme se zmínili o malém přepínači napravo od čočky fotoaparátu. Při jeho posunutí do druhé polohy se fotoaparát přepne do režimu čtečky čárových kódů. Rozeznávání je řešeno dodatečným softwarem a tak není úspěšnost zdaleka stoprocentní a jsou tu jistá další omezení, ale i tak může být čtečka velmi užitečným pomocníkem. Obzvláště pokud se rozhodnete třeba čárové kódy ve firmě optimalizovat tak, aby je Symbol bez potíží rozeznal. Pak může být inventarizace, nebo třeba sledování zásilek v terénu naprostou hračkou. S přítomností čtečky ještě úzce souvisí přítomnost Rapid Deployment klientu.

Firemním administrátorům se jistě bude líbit další schopnost Symbolu. Program AirBeam Smart totiž umožňuje vzdálenou správu, konfiguraci a monitoring zařízení. V kombinaci s vestavěným modulem GPS (opět existuje i varianta bez něj) tak může mít vedení firmy své zaměstnance zcela plně pod kontrolou.

Vestavěný modul GPS pochází sice od neznámého výrobce, ale funguje naprosto bez problémů. Počáteční určení polohy může urychlit aplikace Express GPS Connect. Ta umožňuje stažení dat o aktuálních pozicích satelitů z internetu. Dodejme jen, že standardně se s přístrojem nedodává žádný mapový software. Ostatně v krabici s MC35 nenaleznete ani klasické CD s ActiveSyncem. K čemu také, že? Vždyť firma, která koupí třeba 1000 kusů tohoto přístroje opravdu 1000 CD s programem nepotřebuje. V balení tak vlastně naleznete pouze telefon, nabíječku a datový kabel, chybí i klasický manuál, který nahrazuje pouze stručná brožurka. Samozřejmě, že klient při nákupu zařízení vše potřebné dostane, jen to opravdu nemusí mít tisíckrát.

Shrnutí – pro firmy ideální