Manažer e-komerce projektů

Společnost Mobil Media a.s., významný český poskytovatel obsahu a služeb v síti internet, přijme manažera e-komerce projektů.

Náplní práce je rozvíjení e-komerce projektů, internetových obchodních aktivit společnosti, tedy rozvoj a udržování vztahů s externími firmami, kreativní vyhledávání nových příležitostí na trhu a jejich realizace ve spolupráci s dalšími odděleními naší společnosti.

Pokud máte o nabízenou pozici zájem, zašlete svůj stručný a strukturovaný životopis e-mailem na adresu patrick.zandl@mobil.cz, ideálně ve formátu RTF nebo DOC.

O společnosti Mobil Media a.s.: firma je provozovatelem největšího technického českého zpravodajského serveru Mobil.cz a herního portálu BonusWeb.cz a dále služeb Pandora.cz a Jarmark.cz. Akcionářem Mobil Media a.s. je MAFRA a.s., vydavatel iDNES a MF DNES.