Máme za sebou další letní víkend. Pro mě patřil k těm vydařeným - chalupa kus od Tábora, pár docela prima lidí, projížďka kánoí po Lužnici, zkrátka pohoda. Dva večery, každý jiný. Ten páteční jsme zašli do jednoho z místních hostinců a přes jeho celkem nevábný vzhled se stali účastníky děje v Praze nevídaného. U sousedního stolu sedělo pár chlapíků v montérkách pili pivo a najednou jeden z nich začal zpívat. Ostatní se v zápětí přidali. Nikde žádné rádio, ba ani kytara či lžíce. Zpívali jen tak a musím říct, že pěkně. Za chvíli se odvážnější z nás přidali, až po pár písničkách jsme již zpívali všichni. Dokonce i já, kterému to zakazovali už v mateřské školce. Nevzpomínam si, že bych tohle v posledních letech někde zažil. Vážně to má něco do sebe.Druhý večer jsme trávili u zahradního krbu. Kolega, který měl spolu se mnou být motorem zábavy, byl postižen nevolností, přesto statečně zůstával s námi. Leč svým dílem k zamýšlené veselosti přispět nemohl. Ostatním se také příliš mluvit nechtělo (krom výjimek), ale nějakou zábavu očekávali. Zmobilizoval jsem tedy veškeré síly, přibrousil jazyk a ujal se nelehkého úkolu. Společnost se sice ráda zasmála, ovšem až na pár nesmělých pokusů zůstávala pasivní. Vydržel jsem to možná dvě hodiny, v nichž jsem vypotřeboval tak 1/3 všech veselých historek, které znám a určitě všechny, na které se mi v tu chvíli podařilo vzpomenout. Zatraceně perný monolog! Na druhou stranu, o to lépe se mi pak u ohně mlčelo.Příště však uvítám dalšího baviče a úplně nejraději budu, když ani bavič nebude potřeba. Představuji si, že bychom se třeba mohli bavit všichni dohromady.