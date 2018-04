Máme už iPhone a začínáme velký test

iPhone je nejočekávanější letošní mobilní novinka. Od představení do zahájení prodeje uplynulo skoro půl roku a o přístroji se nepřestávalo mluvit, ač jej nikdo pořádně v ruce nedržel. Vědělo se, že telefon bude zatím v prodeji jen v USA, přesto se stal předmětem neobyčejného zájmu i v Evropě, kam dorazí nejdříve na podzim a většině případů spíš až příští rok.

Ano, iPhone se těšil zájmu novinářů, ale i čtenářů. Pokud by vás tento přístroj nezajímal, příliš času bychom mu nevěnovali. Jenže od uvedení jsou články o iPhonu jedněmi z nejčtenějších. A pro zajímavost, iPhone je nejčastěji vyhledávané slovo v našem vyhledávači Klikni.cz.

Již dlouho před zahájením prodeje nám tedy bylo jasné, že si jej musíme co nejdřív pořídit na testování. Kontaktovali jsme své spojky v USA, jenže do zahájení prodeje nebylo jasné, jak to vlastně s pořízením iPhonu bude. Nakonec byly podmínky nastaveny poměrně přísně a usoudili jsme, že "zatáhnout" americkou spojku do dvouletého úvazku by nebylo fér. Měsíční poplatky není možné uhradit dopředu a značné riziko skýtají vysoké roamingové poplatky. Pokud by telefon používal jen jeden člověk, lze rizika eliminovat, jenže je jasné, že iPhone půjde z ruky do ruky a pak může nešťastnou náhodou účet dramaticky vyskočit.

Nutno poznamenat, že samotný Apple žádné přístroje k testování nemá, respektive se tváří, že tady vůbec žádný iPhone nemá...

Pátého července jsme se proto vrhli na aukční server eBay a pustili se do hledání našeho redakčního iPhonu. Přístrojů k prodeji bylo velké množství, problém však byl s nalezením obchodníka, který byl ochoten telefon poslat mimo USA. Bohužel, většina takových nabídek byla poznamenána znatelně vyšší cenou. Průměrně stál na eBay iPhone zhruba o 20 až 40 procent víc než v obchodě. Překupníci se zjevně bohatě zásobili, naopak ze strany zákazníků nebyl logicky příliš velký zájem (s ohledem na nutnost aktivace), a tak každou minutu končilo několik aukcí za vyvolávací cenu. Dnes, kdy první horečka opadla, jsou ceny všeobecně nižší.

Náš iPhone stál zhruba 600 USD (verze s 4 GB pamětí) a k tomu přibližně 35 USD poštovné a balné. Ač byla objednána expresní přeprava, opustil redakční iPhone USA až 11. července a do redakce po dalších drobných peripetiích doputoval včera. Na DPH bylo nutné doplatit zhruba 2000 korun, a tak nás přístroj celkově stál zhruba 15 000 Kč.

Do testování jsme se pustili ihned. Přístroj je nutné zaregistrovat přes účet iTunes, ale to je prakticky možné jen pro občany USA. Existují však řešení, jak tento proces obejít. I tak ale nebude zprovozněna telefonní část přístroje. Všechny ostatní funkce telefonu však fungují, a to včetně wi-fi připojení.

Pro zprovoznění iPhonu bez nutnosti aktivovat přístroj přes iTunes stačí z internetu stáhnout malý prográmek. Poté připojíme telefon k počítači a program spustíme. Stačí vyndat a znovu zasunout iPhone do synchronizační kolébky a vše je hotovo. Nyní můžeme iPhone používat jako hudební přehrávač, přes wi-fi si můžeme prohlížet internet a přijímat a odesílat maily, prostě s přístrojem můžeme dělat úplně vše vyjma telefonování a psaní textových zpráv SMS.

Při synchronizaci s iTunes se postupuje prakticky stejně jako s přehrávači iPod. Synchronizovat můžeme kontakty, události z kalendáře, e-mailové účty, webové záložky, fotografie, podcasty, videa a samozřejmě hudbu. Délka provedení synchronizace se nijak neliší od iPodů, samozřejmě záleží na velikosti přenesených dat.

Telefon zcela jistě budeme chtít také otestovat, a tak budeme hledat řešení, jak legálně aktivovat kartu SIM amerického operátora AT&T. Podle dostupných informací by mělo existovat řešení s předplacenou kartou. O postupu vás samozřejmě budeme informovat. A dodejme, že telefon zatím odblokovat nelze.

iPhone se ukrývá v poměrně subtilní krabičce. Balení je efektní i precizní a vedle telefonu v něm najdeme synchronizační kolébku, kabel pro propojení s počítačem, sluchátka, síťový adaptér (má pouze americkou koncovku), dva skromné letáky a hadřík na leštění přístroje. Ten je černý, zbytek příslušenství ctí bílou povrchovou úpravu ve stylu Apple. Kolébka je malá, ale poměrně těžká, a tudíž stabilní. Nabíječka je sama o sobě uměleckým dílkem. Sluchátka připomínají ta u přehrávačů iPod. Nejsou příliš kvalitní a bohužel hodně zapuštěný konektor výrazně omezuje připojení některých jiných sluchátek.

Jeden přibalený letáček informuje o rizicích spojených s používáním mobilu, druhý pak ukazuje, jak přístroj ovládat. Vše na dvaceti malých stránkách s obrázky. Návod není třeba vůbec číst. Ovládání je intuitivní a s telefonem si bude každý ihned rozumět.

Další podrobnosti o přístroji vám budeme přinášet průběžně v následujících dnech. Natočíme videa, na kterých bude nejlépe vidět revoluční ovládání přístroje, a budeme se věnovat všem detailům. Samozřejmě vám přineseme co největší množství fotografií přístroje i displejů. Dnešní porci snímků proto berte jen jako předkrm. Pokud vás bude cokoliv o iPhonu zajímat, napište do diskuse pod článkem. Všechny dotazy se pokusíme postupně zodpovědět.