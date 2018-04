Máme pro vás manuály k novinkám na našem trhu

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony značek LG a Samsung.

Výrobce LG připravil dvě novinky, které se nyní dostávají na náš trh. Obě jsou z opačného konce portfolia výrobce a každá z nich chce zaujmout jiný typ zákazníků. Model S5200 je prvním telefonem výrobce mířícím do vyšších tříd. Ve svém elegantním vysouvacím kabátu skrývá kromě jiného i MP3 přehrávač - recenze zde... Naopak LG B2100 je model klasické koncepce, který se snaží oslovit především nenáročné zákazníky. Telefon navazuje na model B2000, respektive B2050. Design novinky je poměrně výstřední. Výbava odpovídá třídě, kam telefon patří, tedy mezi low-endy - více zde... LG C1150 je model, který se už nějaký ten týden prodává. Opět nechybí zrcátko, jako u jeho předchůdců, naopak anténa se přestěhovala do těla telefonu. Vzhledu telefonu to jistě prospělo.

Nejlevnější asijské véčko na našem trhu, i tak by se dala nazvat novinka od Samsungu, model X490. Tento telefon je určený pro prodej u operátora T-Mobile. Samsung X490 je na svou třídu atraktivní mobil. Atraktivní v poměru nabízených vlastností, vzhledu a především ceny - recenze zde...