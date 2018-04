Máme pochopení pro ministerstvo dopravy a spojů

Pro mnohé z vás je to možná překvapení, ale Mobil server má skutečně pochopení pro postoj ministerstva, potažmo poslanců našeho Parlamentu k chystanému telekomunikačnímu zákonu. Poslanci dostávají informace o telekomunikacích samozřejmě také od ministerstva dopravy (MDS) a samozřejmě i od zástupců Telecomu. Díky členství v dozorčí a správní radě Telecomu, jsou poslanci, zaměstnanci MDS a Telecom docela slušně provázáni. Ve chvíli, kdy někdo je zaměstnancem MDS a zároveň sedí v řídících orgánech Telecomu, snadno se dostane do dvojího ohně. Na jednu stranu má direktivy ministerstva, na druhou stranu podléhá informacím kolegů z Telecomu. Snadno pak může začít chápat, že faktickou liberalizaci je pro náročnost celého procesu nutno odložit. Stejně tak takový člověk jen těžko upozorní na různé skluzy a nedodržení harmonogramů, protože by za ně mohl být na MDS činěn odpovědným. Těžko si také můžeme představit, že by MDS samo sebe napadlo za to, že prostřednictvím svých zaměstnanců ve správních orgánech Telecomu neohlídalo včasné vytvoření podmínek pro skutečnou liberalizaci.

Lidé, vystavení takovému dvojímu ohni jsou: paní Gurlichová,náměstkyně ministra dopravy zasedající v představenstvu Telecomu, poslanec Švrček, který je dozorčí radě a zároveň je zpravodajem Sněmovny k zákonu o telekomunikacích, náměstek ministra dopravy pan Vrána a pan Březina, šéf úřadu vlády, kteří jsou také v dozorčí radě.

Z tohoto hlediska naše redakce chápe současný postoj MDS i Telecomu a nakonec i většiny poslanců. Chápeme tedy, jakým způsobem se ke svému postoji všichni zainteresovaní dostali. Ani zdaleka však s jejich postojem nesouhlasíme.

Celá situace nám totiž nápadně připomíná člověka, který dostal řidičský průkaz na náklaďák, ale smí řídit jen moped. Je sice řidičem, ale může řídit jen nesrovnatelně slabší vozidlo, než pro něž má kvalifikaci.

Přesně tak se budou po 1.1.2001 cítit alternativní operátoři a především všichni majitelé fixních telefonů. Bude existovat liberální prostředí, protože "Liberalizací se totiž rozumí umožnit za stanovených a stejných podmínek vstup na trh každému podnikatelskému subjektu, který o to požádá a splňuje zákonem stanovené podmínky. Jinou věcí je ovšem schopnost efektivní konkurence ze strany nově vstupujících operátorů vůči operátoru dosud dominantnímu. Bylo by naivní se domnívat, že s plnou liberalizací nastane i plná konkurence." Reálný stav však bude jiný. K čemu nám totiž budou alternativní operátoři, když nebudeme moci prakticky využívat jejich služby? Právě k tomu dojde, pokud nový zákon poskytně Českému Telecomu dvouletý odklad na zavedení svobodné volby operátora prostřednictvím tzv. vytáčené či pevné volby.

V této souvislosti je pro běžného uživatele již méně důležitá přenositelnost čísla. Ta má zase význam především pro velké firmy, které však budou tvořit nejvýznamější skupinu klientů pro alternativní operátory. Pokud nebudou moci alternativní operátoři získávat velké zákazníky, budou mít pravděpodobně potíže s investicemi či úvěry, které se jim budou samozřejmě hůř splácet. Díky tomu snadno nebudou schopni plnohodnotně konkurovat Telecomu ani po uplynutí dvou let, o něž chce fakticky Parlament prodloužit jeho monopol.

Včera jsme v aktuálních zprávách přinesli text "Stanoviska k zavedení přenositelnosti čísel a výběru operátora v ČR", které vydal tiskový odbor ministerstva dopravy a spojů. Výše uvedená citace pochází z tohoto textu, stejně jako následující řádky. "...nezbytnost restrukturalizace číslovacího plánu a určení pravidel pro přidělování čísel (viz Národní telekomunikační politika. MDS, duben 1999). Lze totiž předpokládat, že v konkurenčním boji, který nastane po 1. lednu 2001, bude zájem nových telekomunikačních operátorů zaměřen především na velké firmy, tj. na zákazníky s největším telekomunikačním provozem. Jejich získání je podmíněno zachováním jejich současných čísel, neboť ve zlevnění a zkvalitnění telekomunikačních služeb nejspíš nebude natolik velký rozdíl proti nabídce dominantního operátora, aby se změna operátora spojená se změnou čísel zmíněným firmám vyplatila.

Přečíslováním pevné telefonní sítě je nutno vyčlenit pro nové operátory účastnická čísla (každý nový operátor musí mít telefonní čísla pro své vlastní účastníky), současně s tím se musí uvolnit čísla pro mobilní operátory (počet mobilních účastníků se zvyšuje rychleji než počet účastníků pevné sítě). Tato nová číselná kapacita se získá snížením počtu stávajících uzlových telefonních obvodů zhruba na polovinu, což současný stav techniky umožňuje. Tento náročný úkol předpokládá, že proběhne příslušná informační kampaň tak, aby se účastníci, kterým bude změněno číslo, mohli připravit. Dále je nutno uvolněná čísla nechat minimálně půl roku nepřidělená, aby nedocházelo ke zbytečným voláním původních majitelů čísel. Dalším problémem je nakoupení a odzkoušení nového softwaru digitálních ústředen ČESKÉHO TELECOMU, a.s. a vytvoření databázového systému přenesených čísel a pravidel pro přístup do tohoto systému, pravidel pro jeho správu a zejména zajištění investic na tento projekt. Je pravdou, že celý systém je možné zavádět postupně a v některých uzlových obvodech může být zaveden před datem uvedeným v návrhu zákona o telekomunikacích."

V tomto textu je ukryt další háček, který zatím zůstává spíše v pozadí celé záležitosti. Současný tanec okolo chystaného zákona by byl pochopitelný, kdyby všechny Telecom či ministerstvo nevěděly, ke kterému dni mají u nás začít platit liberalizované podmínky. V takovém případě, zejména kdyby konečné datum bylo stanoveno na příliš brzkou dobu, by pravděpodobně každý byl ochoten uvěřit, že důkladná příprava prostě nejde stihnout.

Všechny zainteresované instituce, včetně ČTÚ, MDS a samozřejmě i Telecomu, však věděly, jaké datum bylo stanoveno pro liberalizaci telekomunikačního trhu.

Proto může mít nynější postup, mající za cíl odložit reálnou a využitelnou liberalizaci trhu, pouze dvojí vysvětlení. 1) Český Telecom potřebnou přípravu zanedbal a proto těď ve snaze vyhnout komplikacím lobbuje (a úspěšně) za dvou letou lhůtu na zavedení svobodné volby operátora a přenositelnosti čísla. 2) Díky lobbistickým zájmům dostává přednost před zájmy občanů zájem Českého Telecomu, kterému dva roky omezené či žádné možnosti volby alternativního operátora, přinesou další zisky.

Jistý argument pro možnost číslo 2) můžeme vidět v následující větě, pocházející také ze včerejšího tiskového prohlášení MDS.

"Tato opatření jsou ve své podstatě nevýhodná pro původní operátory, a proto se při jejich uplatňování mluví o asymetrické regulaci."

Pro osvětlení přístupu MDS je vhodná ještě citace závěru tiskové zprávy: "K jejich plné praktické realizaci ještě nedošlo ani ve všech státech EU, jedná se o náročný a nákladný proces, který nelze uspěchat. Jejich zavedení v ČR do praxe nejpozději k 1. lednu 2003 považuje Ministerstvo dopravy a spojů za přiměřené jak z hlediska harmonizace s právem ES, tak z hlediska současné úrovně rozvoje telekomunikací v České republice."

Jde tedy o obvyklé odvolání se na to, že ani v Evropě ještě není vše jak má být. Tabulka, již jsme zveřejnili v předcházejícím článku o telekomunikačním zákoně, tvrzení MDS zpochybňuje, ale polemizovat s tímto tvrzením nakonec není nutné.

Daleko důležitější je ministerské sdělení, v citaci obsažené. Převedeno do běžné řeči by mohlo znít například takto: "Proč to máme mít, když to nemají oni?" Takhle má vypadat přístup ministerstva země, která chce do EU? Ostatně, ani kdybychom do EU nechtěli, by takový přístup byl neobhajitelný.