Máme ověřené kódy pro telefony Nokia

Bohatá diskuse u článku Chcete znát servisní kódy telefonů Nokia (z pondělí 18. 12.) nás vedla k vypracování přehledu všech známých a především ověřených kódů pro použití s telefony Nokia. Zatímco zmiňovaný článek byl určen především začátečníkům, v tomto si na své přijdou i pokročilejší uživatelé. Na Mobil.cz jsou i starší články, věnované kódům telefonů – jejich seznam najdete zde. Rádi bychom ale upozornili na to, že kódy z tohoto článku nemusí být správně zpracovány každým telefonem Nokia – to záleží na verzi firmware v konkrétním telefonu.

IMEI

*#06#

Po zadání tohoto kódu se na displeji objeví číslo IMEI. To je pro každý mobil jedinečné a číslo zobrazené na displeji by mělo být shodné s IMEI uvedeným na záručním listu a pod baterií telefonu. Pokud se tato unikátní posloupnost na displeji liší, potom do mobilu někdo neautorizovaně zasahoval. Mohlo jít o standardní odblokování na síť, nebo o odblokování telefonu po krádeži. Každopádně s takovým mobilem raději nechoďte do autorizovaného servisu.

Verze firmware

*#0000#

Na displeji se podle typu telefonu objeví tři řádky s informacemi o firmwaru telefonu. Na prvním řádku je verze firmwaru ve formátu V 05.00. Druhý řádek informuje o datu uvolnění této verze. Pokud je toto datum starší než tři měsíce, neškodí zavolat do autorizovaného servisu Nokia a zeptat se na číslo aktuálního nejnovějšího firmwaru. Datum je ve formátu dd-mm-rr, pokud je telefon přepnut na češtinu, nebo mm-dd-rr, pokud je jazykem například angličtina nebo jiný jazyk používající tento formát časového zápisu. Na třetím řádku je kód typu telefonu, pro který je toto programové vybavení určené. Ovšem pravděpodobnost, že do své 5110 dostanete firmware z modelu 6250 je velmi, velmi malá. U některých mobilů se může objevit i čtvrtý řádek – na něm je však pouze informace o autorských právech © NMP (Nokia Mobile Phones).

Pokud se po zadání kódu *#0000# na displeji nic neobjeví (především u starších Nokií), zadejte namísto čtyř nul čtyřmístné označení svého mobilu – např. *#6110#.

Záruční informace

*#92702689#

Pokud chcete toto menu používat častěji a číselný kód vám přijde složitý, zapamatujte si *#war0anty# - namísto písmen stisknete jednou klávesu, odpovídající konkrétnímu znaku. Jako při psaní textovek. Ještě než vstoupíte do tohoto menu, buďte připraveni na to, že jej nelze opustit jinak než vypnutím a zapnutím mobilu.

Podle typu telefonu se může zobrazit čtyři až pět obrazovek. Na první obrazovce je opět číslo IMEI. Na druhé obrazovce je datum výroby telefonu ve formátu mm-rr. Můžete si tak snadno ověřit, jak je telefon starý. Při nákupu použitého telefonu si toto datum rozhodně zkontrolujte – baterie, na které hodně záleží, bude pravděpodobně stará stejně jako telefon.

Rozhodně se nenechejte prodávajícím přesvědčit o správnosti údajů z třetí obrazovky. Na ní je totiž uvedeno datum prodeje, opět ve formátu mm-rr. Jenže v prodejnách se toto datum téměř nikdy nezadává, takže je velmi pravděpodobné, že si jej zadal jeho současný majitel. Pokud ještě žádné datum nebylo zadáno, můžete tak učinit sami. Pozor – tento údaj lze zadat jen jednou a nelze jej běžně dostupnými prostředky změnit.

Na čtvrté obrazovce je údaj o měsíci poslední opravy. Datum opět ve formátu mm-rr se zadává v servisu a zručnější kutil jej dokáže s pomocí kabelu poměrně snadno změnit. Takže pokud na displeji svítí čtyři nuly, ještě to neznamená, že telefon je bezporuchový a vůbec nebyl opravován.

Na poslední obrazovce se u některých typů telefonů objevuje text Transfer user data. Běžnému uživateli je tato nabídka k ničemu. Využívají ji servisy, které takto před opravou zálohují všechna uživatelská data (nastavení, profily, melodie). Po opravě dostanete zpět telefon s původním nastavením. U některých novějších mobilů (např. 3210, 3310) se namísto tohoto textu objeví Life Timer a přehled o čase, který strávil telefon hovory nebo datovými přenosy. Příchozí i odchozí hovory se sčítají a tento údaj nelze změnit bez speciálního softwaru.

Zjištění zámků telefonu

#pw+1234567890+X#

Když zadáte tento kód, zobrazí se informace o tom, jestli je aktivní jeden ze čtyř možných zámků. Konkrétní zámek určíte číslem X a na výběr máte z

1 – zámek na operátora (Někteří operátoři mají více mobilních sítí v různých státech. Telefon lze tímto zámkem zablokovat na všechny jejich sítě. Prakticky se ale tento zámek používá naprosto stejně, jako zámek na síť.)

2 – zámek na síť (Pokud je tento zámek nastaven, nemůžete použít telefon v jiné síti než v té, ve které je aktuálně přihlášen.)

3 – není přesně zjištěno, pravděpodobně zámek na jiného operátora

4 – zámek na kartu SIM (Můžete nastavit zámek pouze na jednu kartu SIM – při vložení jiné karty bude telefon požadovat svůj bezpečnostní kód. Jde o primitivní ochranu proti zlodějům, ale na amatéry stále platí.)

Desetimístné číslo je Master Code a když jej znáte, můžete si konkrétní zámek odemknout. Pokud je neznáte a zadáte libovolné desetimístné číslo, zobrazí se informace o tom, jestli je zámek aktivní. Pokud nebyl, tak jej tímto číslem zamknete.

Používání tohoto kódu může být nebezpečné – podle zkušeností některých uživatelů dojde po několikerém chybném zadání (tedy nesprávného, náhodně zvoleného) Master Code k zablokování telefonu. Obvykle šlo o tři špatné pokusy pro každý zámek. Pomůže jen návštěva autorizovaného servisu.

pozn.: Znaky p, w, + získáte několikanásobným stiskem klávesy *.

Nastavení kvality zvuku

V sítích GSM je možné použít tři protokoly pro kódování hlasu (tzv. kodeky). Standardem je kodek FR (Full Rate), který podporuje každá síť GSM na světě. Některé sítě podporují i kodek HR (Half Rate), ovšem ten nelze rozumně používat. Kvalita zvuku je doslova otřesná. Výhodou je pouze snížená spotřeba energie. A naopak velmi kvalitní věrnost přenášeného hlasu zajišťuje kodek EFR (Enhanced Full Rate). Z českých sítí tento kodek podporují EuroTel a Oskar. Při použití tohoto kodeku je spotřeba o několik procent vyšší. Nastavení použitého protokolu mají novější Nokie přímo v menu, u těch starších musíte použít kód:

aktivace EFR – *3370#

deaktivace EFR – #3370#

aktivace HR – *4720#

deaktivace HR – #4720#

Deaktivováním kodeku HR nebo EFR se automaticky nastaví kodek FR. Tyto kódy ale nemusejí fungovat na starších telefonech (záleží na jejich firmwaru) a rozhodně nebudou fungovat v síti Paegas.

Snížení spotřeby u starších Nokií 5110/6110

*#746025625#

Tento kód si také můžete zapamatovat jako *#sim0clock#. Některé starší Nokie (především 5110/6110) měly velmi velkou spotřebu a příliš dlouho nevydržely. Pokud se po zadání tohoto kódu na displeji objeví text not allowed, nechte si vyměnit kartu SIM. Pohotovostní doba telefonu by se měla prodloužit. Tento kód nepracuje správně na novějších telefonech.

Znáte další kódy?

Pokud znáte další kódy telefonů, nejen značek Nokia, pošlete nám je e-mailem. Rádi je zařadíme k ostatním kódům.