Máme nový design a co dál?

Předpokládám, že většina těch, kdož čtou tento článek, zaregistrovala, že jsme změnili design stránek. Po půlročním otálení a odkládání nevyhnutelného jsme opět výrazně změnili vzhled stránek Mobil serveru. Stejně jako kterákoliv změna, i tato změna má své příznivce a odpůrce a proto bych rád ztratil pár slov na téma její obhajoby a opodstatnění, v neposlední řadě bych vás také rad poinformoval o tom, co se na vás chystá do budoucnosti.

Proměna vzhledu Mobil serveru nebyla vůbec jednoduchá - snad každý člověk ve firmě měl jiný názor a tak jsme oscilovali mezi mnou prosazovanými extravagantními řešeními, jež by nadále akcentovaly na grafickou výjimečnost Mobil serveru a mezi poněkud usedlejšími řešeními, jež nepředstavují rozhodně žádnou bombu, spíše nekontroverzní a čistou práci. Nakonec jsme se po mnoha debatách a přích přiklonili blíže k druhé variantě a nový Mobil server je tak graficky pojat velmi střízlivě. Zvítězil názor, že máme ohromovat nikoliv pestrými barvami a množstvím grafiky, ale především kvalitou informací - a grafické prvky si schovat na nutné zlo, tedy reklamu. O genezi našeho designu si můžete ostatně počíst zde v jednom ze staších článků.

Tak tenhle design se mi osobně líbil asi nejvíce, naši grafici byli ale proti...



Poté, co jsem si pročítal diskusní fórum věnované novému designu, mohu konstatovat, že hlavní účel nového vzhledu se podařilo splnit: server je o něco přehlednější, ačkoliv další zpřehledňování hlavních rubrik má před sebou. Tak jako všechny vzhledy, má i ten nový své kritiky a odpůrce, přesto hlasování ukázalo, že cca. 70% lidí se nový vzhled líbí a hodnotí ho kladně, zatímco předchozí vzhled při jeho uvedení hodnotilo kladně jen 15% lidí.

Nepříjemné samozřejmě je, že nový design nevypadá zcela stejně v MSIE a v Netscape a v dalších prohlížečích. Design je primárně optimalizován na MSIE a v ostatních prohlížečích se musíme smířit s tím, že ne vždy všechno sedí tak perfektně, jak bychom chtěli. Vyvíjet několik designů a stále dbát na odlišnosti HTML u jednotlivých prohlížečů se nám ale moc nechce, především při pohledu na následující graf rozdělení prohlížečů na Mobil.cz (generováno službou Navrcholu).

Nový design nebyl ale jenom předpokladem pro zpřehlednění serveru, ale také doslova odrazovým můstkem pro nové služby a celkovou novou koncepci Mobil serveru. Jistě jste si všimli, že jsme vás v poslední době hojně otravovali anketami a dotazníky, možná vás ale překvapí, že výsledky jsme nevyhodili, ale naopak brali velmi vážně v potaz. Jenže změnit běžící server, na jehož chodu se podílí dvacítka lidí, není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá a výsledky se dostavují až po několika měsících.

Takže co se bude dít?

Jistě jste si všimli, že se načítání serveru zpomalilo. Nárůst návštěvnosti vykonal své a dvojice serverů, o níž jsme se domnívali, že nám vystačí do konce listopadu, začala poněkud poklesávat pod tíhou práce na ně naložené. Jen na okraj, redakční systém Genesis II používaný Mobil serverem obsluhuje cca. šedesátku dalších serverů jako BonusWeb, Vztlak, iPravnik, AudioNet, ale i TV3 a další. Situaci jsme se rozhodli vyřešit tak, že jsme se rozhodli za pár korunek přikoupit ještě jeden čtyřprocesorový server (tentokráte od SGI) - kluci jej pojmenovali Karma (vypadá jako ústřední topení, ale je modrý). O víkendu jsme jím nahradili Ledničku od Unisysu, na té proběhne upgrade a poté bude Lednička přidána zpět do clusteru a Mobil server tak bude mít na starost trojice serverů s celkem deseti procesory. Netajíme se s domněnkou, že tato hardware úprava by nám měla vystačit na dalších pár měsíců, do konce roku máme ale ještě na minimálně jeden velký čtyřprocesorový server spadeno.

Od nárůstu výpočetního výkonu se totiž odvíjí přidávání dalších služeb, především pak dlouhou slibovaná srovnávací databáze telefonů. Sice jsme ji ukazovali na loňském Invexu, pak ale její aktualizace usnula - na letošním Invexu by již ale měla být pro veřejnost. O co půjde? Nu přeci o databázi mobilních telefonů, kde si vyberete, jaké telefony mezi sebou chcete porovnat, případně jaké funkce musí mít. Když si telefon vyberete podle funkcí, jen si kliknete a dostanete se na plnou recenzi. Nejde o nic světoborného, ale pro začátečníky to bude příjemná maličkost.

Podobnou drobností je funkce Váš WAP portál, která umožní natavit si vlastní odkazy na WAP stránky tak, abyste měli svůj vlastní rozcestník spravovatelný přes WEB i přes WAP.

To bylo také veliké dilema, které jsme museli řešit - na našem serveru se střetávají nejenom profesionálové a fandové v oboru, ale i laici a absolutní začátečníci. Posledních několik měsíců tedy bylo věnováno tomu, aby tonus informací pro začátečníky byl doplněn o aktuální data a asi nejviditelnější a nejpříjemnější funkcí je znovuobnovení Tarif Optimalu, pomocníku s výběrem operátora a tarifu. Vzhledem k tomu, že i nadále chceme zůstat domovem jak pro odborníky, tak pro laiky, což jsou dvě dosti neslučitelné věci, očekávejte také "rozlámání" serveru do několika relativně samostatných částí tak, aby odborníky nedeptal polopatický výklad základních funkcí a laiky aby neděsil pohled na sprostá slova typu "transparentní přenos". Ostatně směšování odborných a laických materiálů je jedna z věcí, kterou nám vytýkáte nejčastěji.

S ohledem na dualitu našeho zaměření chystáme i několik dalších zajímavých věcí, některé z nich představíme na Invexu a nebudu se o nich tedy šířit, aby vůbec stálo za to se u nás stavit (na stánku, nebo i virtuálně na webu samozřejmě).

Co ale již nyní mohu slíbit, jsou tolik očekávané jazykové korektury. Bohužel odborná znalost se někdy neslučuje s obecný povědomím o českém jazyce a například články Petra Pavlíka začasté narážejí na problémy shody podmětu s přísudkem. Petr ale není jedinou výjimkou a tak bude ulehčením pro celou redakci, když od druhého října (první říjnový pracovní den) dostaneme posilu v podobě jazikové korektorki. Vzhledem k tomu, že některé materiály mají pozdní noční uzávěrku (Mobil server má standardní uzávěrku v 23:00), budeme korektury velmi pravděpodobně řešit ráno a to tak, že po osmé hodině ráno budou všechny články zkorigované - kdo měl s naším pravopisem problémy, nechť si tedy počká po osmé hodině ranní.

Další věc, na kterou se můžete těšit, je anketa Mobil roku 2000, kterou odstartujeme již tradičně na Invexu a také tradičně s cenami od společnosti RadioMobil - takže už za pár dní bude možné, abyste volili ty nejlepší telefony z nejlepších.