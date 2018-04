Malý velký návrat flipu – recenze Sony Ericssonu W350i

Jak vidno, Sony Ericsson se nebojí u svých Walkmanů experimentovat téměř s ničím. Není to tak dávno, co jsme recenzovali supertenkého hudebníka ve velmi extravagantním kabátku. Rukama nám prošly i kousky s ostrými tlačítky, podivně zkosená véčka a netradiční vysouvací přístroje. Netřeba připomínat, že z tak široké nabídky si vybere skutečně každý, a konkurence to má na poli hudebních telefonů opravdu těžké.

Navíc Sony Ericsson není žádným nováčkem a s přístroji s flipem má z dřívějších dob bohaté zkušenosti. Tento princip však postupně pohltil čas a už velmi dlouho se podobné zařízení neukázalo světu. Není tak náhodou, že Sony Ericsson dal flip do kolébky telefonu nižší střední třídy a spíše oťukává trh. O funkční výbavu modelu W350i se však vůbec nemusíte bát a mezi Walkmany patří do běžného průměru. Otázka spíše vyvstává ohledně použití flipu v dnešní době. Může vše dojít tak daleko, že se z největší přednosti telefonu stane jeho nejhorší prokletí?

Stručná charakteristika: Jeden z nejmenších Walkmanů na trhu zaujme zejména flipem, který však slouží pouze pro parádu a žádný praktický význam nemá.

Vzhled a konstrukce – flip má hlavní slovo

W350i rozhodně nehraje všemi barvami a nebýt fialového proužku po stranách a dominantního čtyřsměrného tlačítka, lehce by se ztratil ve tmě. Celý přístroj je pogumovaný, což na jednu stranu znamená příjemné držení v dlani, ale na druhou počítejte s viditelnými otisky nečistot. Sony Ericsson tentokrát zklamal v dílenském zpracování a kupříkladu kryt baterie přesně nesedí na svém místě.

Podobně je na tom i samotný flip a už po pár dnech používání se začal jeho kloub nahýbat do stran. Navíc plast, ze kterého je vyroben, je hodně tenký, a pokud s ním nebudete zacházet odpovídajícím způsobem, můžete o něj snadno přijít. Flip přitom nemá téměř žádný praktický význam (lze přes něj pouze ovládat MP3 přehrávač) a jedná se skutečně pouze o stylovou záležitost.

W350i se alespoň může blýsknout velmi malými rozměry (104 x 43 x 11 mm) a přirovnání k multimediálnímu přehrávači je skutečně namístě. Výtečná je i hmotnost, která činí pouhých 80 gramů. Přestože jsou paměťové karty Memory Stick Micro umístěny pod krytem baterie, lze je za chodu vyměňovat. V základním balení naleznete kartu o kapacitě 512 MB.

Klávesnice a ovládání – styl se ukrývá i pod flipem

Ačkoliv má celá klávesnice velmi matný povrch, píše se na ní vcelku dobře. Vděčí za to především tradičnímu tvaru tlačítek a na drobné polštářky si váš palec rychle zvykne. Navíc jakkoliv může vypadat přístroj malý, klávesnice si pro sebe uzmula dostatečný kus prostoru. Tedy až na jednu výjimku, jakou je čtyřsměrné tlačítko, u něhož budete při pohybu nahoru občas narážet na spodní okraj displeje. Celá klávesnice je totiž kvůli přítomnosti flipu o úroveň snížena, aby v zavřeném stavu vše přesně lícovalo.

Ovládání přístroje se nijak neliší od jiných zařízení výrobce a je postaveno na nyní už staré platformě A100. Nová verze A200 teprve posledních pár měsíců postupně proniká do portfolia Sony Ericssonu. Ať tak či onak, základem je matice dvanácti ikon hlavního menu s tím, že další položky jsou již pouze textové. K ovládání v zavřeném stavu se jistě hodí dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti, klávesa pro přístup k hudebnímu přehrávači a hardwarový zámek klávesnice na vrchní straně přístroje.

Displej a výdrž baterie – krok zpět

Všechno už pomalu nasvědčovalo tomu, že Sony Ericsson postupně opouští ve střední třídě staré displeje s rozlišením 176 x 220 pixelů a přechází výhradně na rozlišení 320 x 240 pixelů. W350i je však smutným důkazem, že tomu tak není, a ani takto stylový přístroj si zkrátka větší rozlišení nezasloužil. Přestože se nejedná o žádný běs a hrůzu, konkurence zkrátka v této cenové kategorii nabízí lepší kousky. Jen drobnou náplastí je podpora 262 tisíc barev a pouze průměrná čitelnost na přímém slunečním světle.

Naopak se do malinkaté W350i podařilo vměstnat slušnou baterii, se kterou vydržíte na příjmu bezmála tři dny. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a dvou hodinách poslechu hudby. Musíte však mít na paměti, že pokud budete využívat MP3 přehrávač častěji, může klesnou výdrž skoro až na polovinu.

Telefonní seznam a zprávy – známá klasika

Do telefonního seznamu se vejde přesně 1 000 kontaktů a ke každému z nich můžete uložit velké množství dodatečných údajů. Jejich počet však nesmí překročit 2 500 záznamů. Jednotlivé osoby můžete odlišit zvoněním nebo roztřídit do skupin. Díky přítomnosti platformy A100 opět musíme upozornit na špatné řazení jmen s diakritikou a nemožnost zobrazit kontakty na SIM kartě a vnitřní paměti naráz.

Přetrvává i problém v editoru SMS zpráv, kdy se počet napsaných znaků zobrazí až těsně před koncem zprávy. Slovník T9 se naštěstí učí nová slova a nepoužívá diakritiku. E-mailový klient zvládá v pravidelných intervalech stahovat hlavičky nebo celé zprávy z libovolného množství účtů, a to včetně příloh. Samozřejmě si rozumí se všemi běžnými protokoly IMAP4, POP3 a SMTP.

Organizace času a multimédia – hudba hraje prim

Přestože jsou Walkmany uzpůsobeny především pro poslech hudby a pro W350i to platí dvojnásob, s žádným z nich se neztratíte ani v kanceláři. Kalendář nabízí trojici náhledů (denní/týdenní/měsíční), budíků můžete mít nastaveno až pět a občas se jistě budou hodit jednoduché poznámky a úkoly. Sestavu doplňuje převodník "všeho na všechno“, kalkulačka a časovač. Na internet se připojíte maximálně přes EDGE v nejvyšší desáté třídě. Přestože je v W350i integrován kvalitní internetový prohlížeč, doporučujeme dát raději přednost javové Opera Mini.

O snadném ovládání MP3 přehrávače v zavřeném stavu byla řeč již v úvodu a nezbývá než dodat, že své skladby můžete třídit podle názvu písně, interpreta či žánru. Nechybí ani jednoduché seznamy skladeb. Přibalená sluchátka, která obsahují redukci na klasický 3,5mm jack, musíte mít připojena k přístroji, pokud chcete využít služeb FM rádia. To podporuje RDS, funkci TrackID pro zjištění názvu skladby a dokáže automaticky naladit a uložit stanice.

Fotoaparát s rozlišením 1,3 Mpix dosahuje ve všech ohledech pouze průměrných hodnot. Na snímcích je patrný šum a fotografie nejsou především příliš ostré. Na pochybách jsme i co se týče barevného podání. Model W350i navíc neumí pořizovat video.

Závěr – spíše smutný comeback