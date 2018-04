Malý tělem, velký funkcemi - recenze smartphonu Samsung SGH-i600

Prvním představeným Windows Mobile smartphonem s orientací displeje na šířku byla Motorola Q. Moto Q byla zcela nezaměnitelná s jiným zařízením, o což se postaral právě landscape displej a úplná QWERTY klávesnice pod ním.

Tyto dva prvky byly ve své kategorii zcela nové. Motorola také měla být tím nejtenčím smartphonem vůbec. Prvotní nadšení uživatelů a rozzářené obličeje se však po dlouhých týdnech a měsících čekání na vytoužené „kvéčko“ proměnilo v nářky a smutek. Lékem všem se nakonec stal konkurenční Samsung i320 a dlužno říci, že právě tento počin asijského výrobce Američanům vypálil rybník. Rychlý procesor, klávesnice, nejnižší tloušťka, tedy vše, čím se Motorola tolik oháněla, nabídl i Samsung. A navíc bez dlouhého čekání a neustálého posouvání data uvedení.

Čeští uživatelé se však nedočkali ani Samsungu, a po několikerém oddálení oficiálního prodeje se od distribuce v Česku úplně upustilo. Dnešní recenze patří jeho nástupci, Samsungu SGH-i600. Ten při takřka totožných rozměrech nabízí velmi slušnou výbavu, v oblasti dat a rozhraní pak výbavu doslova královskou. Integrovaný wi-fi modul, EDGE a podpora HSDPA, co víc si může dnešní uživatel bažící po rychlých datových přenosech od chytrého telefonu přát? Nebýt pomalejšího procesoru, mohl být nový Samsung doslova hvězdou své kategorie. I tak jde však o velmi povedené zařízení hodné velké pozornosti.



Samsung i600 a jeho dva přímí konkurenti. Motorola Q9 používá taktéž operační systém Window, Nokia E61 pak systém Symbian.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika

Elegantní WM smartphone s QWERTY klávesnicí, landscape displejem a podporou rychlých dat a sítí třetí generace.

Samsung je šampiónem nejen mezi nejtenčími mobilními telefony, i krabice ukrývající přístroj včetně kompletního příslušenství totiž bývají dietního ražení. Balení nového Samsungu není výjimkou. Chudé ale rozhodně není a kromě samotného zařízení zde najdeme:

Akumulátor – baterie typu Li-Ion s kapacitou 1 100 mAh by měla být dostatečnou zásobárnou energie pro téměř dvě a půl hodiny hovoru nebo 190 hodin pohotovosti. Velmi příjemným překvapením je přítomnost náhradní baterie, což oceníte třeba při cestování, ne vždy je totiž poblíž elektrická zásuvka.

Cestovní adaptér – po náhradní baterii další nezvyklost a věc, kterou na cestách oceníte. Vybitou baterii jednoduše vložíte do adaptéru a necháte dobíjet, zatímco se vám bude druhý akumulátor vybíjet v přístroji.

Nabíječka – poměrně kompaktní transformátor s kabelem dlouhým asi 180 cm.

Synchronizační kabel – délka asi 100 cm, na jednom konci klasický USB konektor, na konci druhém nestandardní konektor Samsung.

Stereo headset – pecky jsou zhotoveny z černého matného plastu, který působí luxusním dojmem, nechybí panel s tlačítkem pro příjem hovorů a klip k uchycení sluchátek za límec. Co ale chybí, je nějaký ovladač k regulaci hlasitosti, což je docela podstatná vada.

Příslušenství uzavírá stručná osmnáctistránková příručka v češtině, CD s lokalizací Interwrite SP Pro od Sunnysoftu a disk se synchronizačním programem ActiveSync a MS Outlook 2002.

Vzhled, konstrukce a zpracování aneb černočerná elegance

Nový majitel tohoto smartphonu bude po vybalení z krabice jistě velmi překvapen fyzickými proporcemi svého nového kapesního společníka. Bude-li to překvapení příjemné nebo nepříjemné, rozhodnou velkou měrou dlaně majitele, respektive jejich velikost. Přístroj je opravdu drobný a především šířka necelých 60 mm je až příliš málo na to, aby tlačítka klávesnice mohla dorůst do rozumných rozměrů. Připomeňme, že duo Nokia E61 a E61i jsou širší o více než centimetr. Nový Samsung tak rozhodně není určen pro uživatele s dlaněmi velikosti lopaty - v takových případech by totiž soužití s novým Samsungem nemohlo být dokonalou symbiózou, ale spíše utrpením a to by byla velká škoda. Na druhou stranu, zvyknout se dá téměř na cokoli.

Abychom to nezamluvili, kompletní rozměry Samsungu jsou tedy 59 x 113 x 11,8 milimetru. Hmotnost dosáhla velmi příjemných 88 gramů a nošení v kterékoli kapse je tedy značně komfortní a bezproblémové.

Odhadem něco málo přes třetinu přední strany zaujímá QVGA displej, který obepíná černý lem s blyštivým nápisem Samsung. Pod zobrazovačem se rozkládají tlačítka ve známé a obvyklé kombinaci (tlačítko domů a zpět, ovládání telefonu, dvojice kontextových kláves) a hlavní kruhový prvek s potvrzovacím středem. Zbylé místo čelní strany je plně vyhrazeno QWERTY klávesnici, pod kterou je mikrofon. Nad displejem najdeme ještě reproduktor telefonu a kamerku pro videohovory.

Pravý bok nabízí regulátor hlasitosti a konektor k připojení sluchátek, nabíječky nebo synchronizačního kabelu. Konektor je chráněn gumovou krytkou, která sice zabrání vniku prachu nebo jiných nečistot, ale rozhodně nevydrží věčně – při častém používání se s ní zcela jistě budete muset rozloučit. Navíc jeho umístění není dvakrát šťastné, mnoho uživatelů by jej jistě vidělo raději na spodní hraně. Nápisy Wi-Fi a Bluetooth potvrzují, že přístroj skutečně obě technologie zvládá.

Levý bok je na funkční prvky mírně bohatší a obsahuje hned dva. Prvním je známý JogDial, který usnadní rolování nabídkou nebo rozsáhlým seznamem kontaktů. Druhým prvkem je tlačítko zpět. V horní části se pod krytkou ukrývá slot na microSD karty. Ani zde výrobce nezapomněl honosným nápisem připomenout další devizu přístroje, tentokráte podporu rychlých dat HSDPA.

Spodní hrana je prosta jakýchkoli ovládacích prvků či konektorů a hrana přední je na tom obdobně – obsahuje pouze tlačítko k vypnutí přístroje a poutko pro případ, že by se vám zachtělo nosit přístroj zavěšen na krku.

Zadní strana přístroje je jediným místem, kde byste naměřili vyšší tloušťku, než uvádějí oficiální specifikace. Na vině je vyboulená část ukrývající objektiv fotoaparátu. Čočka je z jedné strany obklopena zrcátkem k pořizování autoportrétů, z druhé strany jí pak dělá společnost reproduktor. Spodní díl zadní části tvoří kryt baterie a ten drží opravdu pevně. Drží dokonce tak pevně, že první pokusy o jeho sejmutí skončily neúspěchem – přece jen jde o docela drahé zařízení a tak je vždy použití fyzické síly až ta nejposlednější varianta. Zde ale není vyhnutí, kryt drží na svém místě doslova jako přibitý a ani opětovné nasazení není úplně snadné.

Mírné trable při výměně baterie nebo karty SIM jsou ale dokonale vykompenzovány opravdu kvalitním dílenským zpracováním a na první pohled luxusním designem. Přední část je zhotovena z černého matného plastu, zadní strana včetně krytu akumulátoru je rovněž plastová, avšak s nanesenou gumovou vrstvičkou. Na takovém povrchu sice neulpí každý otisk, jak tomu bývá u leštěných plastů, bohužel se ale velmi snadno poškrábe a i nechtěné silnější přejetí nehtem může být pro zadní kryt věčnou vzpomínkou. Díly celého šasi dokonale lícují a ani při důkladném prohmatání celého přístroje není slyšet žádné vrzání, praskání nebo jiné projevy nedokonalosti. Držet v ruce Samsung SGH-i600 je jednoduše velmi dobrý pocit.





Hardwarové vybavení - mohlo to být lepší

Při uvedení staršího bratříčka, modelu SGH-i320, si všichni zastánci rychlých zařízení mnuli ruce. Důvodem byla integrace silného procesoru s taktem 400 MHz, který zajistil svižný chod pro libovolně náročné aplikace. V případě novinky to už tak slavné nebude, dostala totiž do vínku čip značně pomalejší a to Texas Instruments OMAP 1710 s taktem 220 MHz. Listování nabídkou menu je většinou bleskové, otvírání složky s textovými zprávami už ale procesor na chvíli zaměstná. Přehrávání videa uzpůsobeného rozlišení displeje je rovněž bezproblémové, optimalizace je ovšem nutná.

Samsung nabízí 64 MB operační paměti, která ale pochopitelně není uživateli přístupná v plném rozsahu. V praxi je tak pro běh aplikací připraveno necelých 20 megabajtů. Přístroj běží pod systémem Windows Mobile 5.0 for Smartphone AKU 3.4, který ukusuje více než polovinu ze 128 MB FlashROM. Po tvrdém resetu je tak přístupno něco málo přes 31 MB, což je na dnešní dobu opravdu málo. Proto je připraven paměťový slot standardu microSD, s jehož pomocí může být uživateli k dispozici až několik gigabajtů datového úložiště.

Recenzovaný Samsung tedy není žádným rychlíkem a přímé porovnání se starším modelem by jednoznačně hovořilo v jeho neprospěch. Pomalejší procesor však znamená vyšší výdrž baterie na jedno nabití, což je u pracovního nástroje tohoto typu mnohdy mnohem důležitější.

Displej, na který se dobře dívá

Předchozí model byl díky své neobvyklé koncepci tak trochu krokem do neznáma. Displej posazený naležato není ani dnes u WM smartphonů právě nejběžnější, přesto zařízení stejné kategorie vesele přibývá. K nejočekávanějším přístrojům dnes řadíme HTC Cavalier a Asus Aries. Fyzické proporce displejů jsou u těchto zařízení velmi podobné, odchylky v úhlopříčce se pohybují v řádu desetin palce. Srovnáme-li starší i320 s novým i600, pak si novinka mírně polepšila - rozlišení 320 x 240 obrazových bodů zůstalo stejně jako 16 bitů barevné hloubky. Diagonála se však z původních 2,2 palce vyhoupla na 2,3", což znamená drobet hrubší rastr na větší ploše.

Použitý displej se vyznačuje věrným barevným podáním. Jas je možno nastavit v pěti úrovních a na nejvyšší stupeň je displej slušně čitelný i pod přímou palbou slunečních paprsků. K práci v šeru je logicky nejvhodnější stupeň nejnižší, který tolik nepálí do očí. Kromě toho se dále nastavuje interval podsvícení displeje a to zvlášť pro akumulátor a nabíjení. Displej v novém Samsungu se jednoduše povedl a rozhodně patří k tomu nejlepšímu své třídy.



Klávesnice, na kterou si budete zvykat

Kromě úplné hardwarové klávesnice u WM zařízení nesmí chybět ani základní ovládací prvky. Tím nejdůležitějším je pokovená kruhová čtyřsměrná klávesa s tlačítkem OK uprostřed. Kruhový ovladač obklopuje dvojice kontextových tlačítek a klávesa „Domů“ a „Zpět“ v prvním a tlačítka pro příjem/pokládání hovorů v řádku druhém. Všechna tlačítka jsou dostatečně velká a jejich používání tudíž bezproblémové. Na pravém boku je programovatelné tlačítko s defaltní funkcí „Zpět“ (jinou nastavíte v menu Nastavení/Nastavení bočního tlačítka, výhodné je přiřadit tlačítku funkci startu fotoaparátu).

Následuje blok QWERTY klávesnice, která čítá sedmatřicet kláves. Ty jsou rozprostřeny ve čtyřech řadách. Každé z nich má většinou hned dvě funkce (selekce pomocí klávesy Fn). Tlačítka tvaru kosodélníka se zaoblenými rohy jsou mírně nakloněná (odhadem 5 stupňů) a zhotovena z pevného plastu a tak není o otlačené palce po delším vyťukávání textu nouze. Ano, psaní vám skutečně půjde nejlépe dvěma palci a jistější je psát jejich nehty než bříšky – klávesy jsou skutečně malé a takto alespoň zčásti zabráníte překlepům a přehmatům.

Mezi dvojicí kláves je asi milimetrová mezera, že to jde i bez nich ukázal již před časem HTC Excalibur. Ergonomie psaní není úplně nejlepší a pokud půjde o vaši první zkušenost se zařízením s pevnou QWERTY klávesnicí, pak si v prvních dnech projdete hotovým peklem. Zaprvé budete mít neustálý pocit, že vám někdo z klávesnice ukradl spousty písmenek a hořekovat budete také nad velikostí (nebo spíše drobností) tlačítek.

Po několikadenním tréninku se ale s klávesnicí dokonale sžijete a psát budete poměrně rychle, snižovat se také bude počet překlepů. Stisk kláves je poměrně hlasitý a tak na diskrétní textovou komunikaci v komorním prostředí rovnou zapomeňte. Podsvětlení klávesnice je sytě bílé a při nedostatku luxů doslova do očí bijící. V menu „Řízení spotřeby“ lze díky možnosti nastavení podsvětlení klávesnice v daný časový interval ušetřit cennou energii a zvýšit tak výdrž akumulátoru na jedno nabití. Pokud bychom se přidrželi klasifikování aplikovaném ve školství, klávesnice by si vysloužila „dobrou“ – proti mluví především její miniaturní rozměry, hlasitý stisk a použití tvrdého plastu.



Zvuk, který uším lahodí

O veškeré ozvučení se stará hlavní reproduktor umístěný na zadní vyboulené části vedle objektivu fotoaparátu. A stará se opravdu dobře. Při hlasitém playbacku libovolné zvukové stopy se tak můžete těšit na rozhodně nadprůměrný poslech, který nebude narušen žádným znatelným zkreslením a to ani při nejvyšší hlasitosti.

Dodávaná stereo sluchátka požitek z kvalitního poslechu ještě znásobí a v tomto ohledu tak Samsung odchází s hlasitým aplausem, na poslech hudby je totiž recenzované zařízení jako stvořené.

Telefonování a textová komunikace – není co dodávat

Telefonování z technického hlediska zajišťuje integrovaný GSM/UMTS modul s podporou GPRS/EDGE/HSDPA, který pracuje jednak ve všech čtyřech pásmech GSM a nebojí se ani sítí třetí generace. Telefonní hovory probíhaly zcela bez problémů a žádný z účastníků neměl nejmenší problém – reproduktor je velmi hlasitý, prostý šumu a mikrofon vše zpracovává tak, že vás na druhém konci dobře uslyší. Delším stiskem zeleného telefonu lze přepnout na hlasitý odposlech.

Samozřejmostí je vícepoložkový adresář, v kterém lze každému kontaktu přiřadit desítky dílčích údajů. Uživatele Windows Mobile to ale nepřekvapí, neboť je to vlastnost systému stejně jako třeba práce s vyzváněcími profily. K videohovorům je připravena přední VGA kamera, kterou jsme ale v praxi nevyzkoušeli – na severní Moravu zatím 3G signál (téměř) nedorazil.

V oblasti textové komunikace na nás nečeká nic neobvyklého nebo nového. Zprávy jsou členěny do dvou kategorií, tedy SMS/MMS a e-maily. Díky balíčku AKU 3.4. lze počítat s podporou synchronizace s Exchange serverem a technologií Direct Push a Push eMail. Samozřejmostí je potom podpora protokolů SMTP, POP3 a IMAP4 nebo kontrola emailového účtu v nastaveném intervalu. Hardwarová klávesnice rychlé psaní značně zjednoduší a to i přesto, že nepatří k nejpovedenějším.

Konektivita (Bluetooth, wi-fi)

V oblasti dat a komunikace není novému Samsungu co vytýkat, do tenkého těla se totiž podařily vměstnat všechny moderní technologie a tak se majitelé mohou radovat třeba z podpory wi-fi nebo bleskurychlých datových přenosů HSDPA.

S počítačem Samsung propojíte prostřednictvím dodávaného USB kabelu a díky podpoře technologie Mass Storage lze smartphone proměnit ve čtečku paměťových karet – svá data tak můžete spravovat i na PC bez nainstalovaného ActiveSync. Je ale nutné v menu Nastavení/Připojení/USB zvolit příslušný režim.

Patříte-li mezi zavilé nepřátele kabeláže, můžeme vás uklidnit – nový Samsung lze s počítačem synchronizovat i pomocí Bluetooth verze 2.0, což jsme samozřejmě otestovali. Stejně jako transfer souborů mezi Samsungem a jiným zařízením (mobilní telefon, PocketPC, notebook). V obou případech proběhlo vše hladce a na první pokus, datový tok při kopírování souborů ze smartphonu na PC se pohyboval okolo 50 kB/s. Jste-li majiteli nějakého BT stereo headsetu, pak můžete Samsung využít i k bezdrátovému poslechu muziky – novinka totiž podporuje AD2P profil. Správce Bluetooth je však ve srovnání s komunikátory docela chabý.

Díky integrovanému wi-fi modulu normy 802.11 b/g se snadno připojíte k Internetu, tedy pokud se budete pohybovat v místech veřejné sítě. Zmíněný standard napovídá, že teoretická datová propustnost přijímače je až 54 Mbps, což ale zřejmě nevyužijete. Připojení k domácí wi-fi síti proběhlo velmi svižně a překážkou k pohodlnému surfování nebylo ani několik desítek centimetrů betonu a asi desetimetrová vzdálenost od AP. Dosah i citlivost byla během našeho testování nadprůměrná a žádné problémy jsme nezaznamenali.



Fotoaparát aneb dva megapixely by neškodily

Digitální fotoaparát je dnes povinnou výbavou každého mobilního telefonu nebo komunikátoru a tak nemůže chybět ani u recenzovaného modelu. Při snímání scény světlo dopadá na CMOS snímač s 1,3 milionu světlocitlivých buněk. Je pochopitelné, že maximální rozlišení 1280 x 960 obrazových bodů bude pro většinu uživatelů velkým zklamáním.

Windows Mobile zařízení sice nikdy nebyly honiči megapixelů a v době, kdy jsou na trhu telefony s 5 Mpix fotoaparáty je u WM rekordmanem HTC Advantage nebo HTC Kaiser, s nimiž pořídíte až třímegapixelové snímky. Tato statistika však nic nemění na faktu, že 1,3 Mpix je jednoduše málo, v půli roku 2007 bychom očekávali alespoň megapixely dva. Je to škoda, neboť ostatní aspekty fotoaparáty jsou zvládnuty velmi dobře – ať už jde o rychlost překreslování snímané scény, kresbu snímků nebo rychlost ukládání fotek do paměti.

Režim fotoaparátu:

Funkce Detail CMOS snímač 1,3 mpx Autofokus ne Rozlišení snímků 1280x960, 640x480, 320x240,176x144 Režim snímku jeden, více, mozaika Kvalita vysoká, vyšší, normální, nízká Makro zapnuto, vypnuto Digitální zoom až 2,0x Samospoušť vypnuto, 10 s, 5 s, 2 s Efekt normální, ČB, sépiový, negativ Vyvážení bílé auto, denní světlo, zataženo, wolfram, zářivka Formát JPG Úložný prostor interní paměť, karta

Všechna klíčová nastavení jsou zobrazena v horní liště a to včetně volného místa v paměti, které je přepočítáno na počet fotografií, respektive délku záznamu.

Kromě uvedených možností aplikace fotoaparátu lze každou fotografii obohatit o tématický rámeček (narozeniny, se srdíčky, dolary na pozadí,…). V nastavení jde navolit počet snímků v režimu mozaiky a sekvenčního snímání. Stejně jako zvuk závěrky nebo digitálního zoomování, ten je mimochodem otravný.

Režim videokamery:

Funkce Detail Rozlišení videa 320x240,176x144 Režim nahrávání MMS, normální (limituje vnitřní paměť nebo karta) Kvalita vyšší, normální, nízká Časovač vypnuto, 10 s, 5 s, 2 s Barva normální, ČB, sépiový Vyvážení bílé auto, denní světlo, zataženo. wolfram, zářivka Efekt normální, ČB, sépiový, negativ Formát MP4 Úložný prostor interní paměť, karta

Druhou videokameru (VGA), která je primárně určena k přenosu obrazu při hovorech v 3G sítích, jsme netestovali.

Bonusové aplikace

Kromě základní softwarové výbavy, která plyne z operačního systému Windows Mobile 5.0, najdeme v Samsungu i několik bonusových aplikací, kterých není málo. Nepříjemným překvapením je však absence balíku Pocket Office.

Vestavěný plugin, který nabízí rychlý přístup ke všem důležitým funkcím, je naopak překvapením velmi příjemným.

Prohlížeč (Piscel viewer) je šikovná aplikace, která si poradí nejen s obrázky s koncovkou JPG nebo GIF, s její pomocí otevřete také soubory vytvořené v MS Office, stejně jako dokumenty ve formátu PDF. Pomalejší odezvu aplikace do jisté míry vykoupí plynulé zoom při prohlížení fotek, k čemuž jsou ovšem i vhodnější aplikace. Piscel Viewer ale těží zejména ze své univerzálnosti.

Další bonus aplikací je SmartSearch. Ta, jak název napovídá, slouží ke snadnému a rychlému vyhledávání nejen souborů či složek v paměti zařízení na karty. Prohledávat lze také v kalendáři, úkolech, textových zprávách nebo e-mailech. Jednoduše zadáte klíčové slovo (jméno) a program vše související vyhledá.

Velmi dobře je zpracovaná také čtečka RSS kanálů, díky které vám neunikne žádný důležitý článek z vašich oblíbených serverů.

Praktický je rozhodně Převodník jednotek. Ten si kromě světových měn rozumí také s dutými mírami nebo jednotkami délky, hmotnosti, plochy a teploty.

Snadnou kontrolu mezi spuštěnými aplikacemi zajistí vestavěný Správce úloh. Ukončení nebo aktivace zvolené aplikace je tak velmi snadné, navíc je zde pěkně ilustrováno rozložení paměti zařízení i karty.

Ke stopování každodenního kondičního běhu budete moci využívat i nového Samsungu. Ten totiž disponuje vestavěnou aplikací Stopky, která pracuje i s mezičasy.

Pestrou nabídku bonusů uzavírá FTP klient a Podcast, který je určen ke sledování videa a poslechu muziky na Internetu.

Výdrž a výkon, testy

Zahlédnout ve specifikacích nového WM zařízení procesor značky Texas Instruments není pro uživatele lačné výkonu zrovna důvod k oslavě – ti povětšinou takové zařízení již předem odsoudí. V případě testovaného Samsungu ale nejsou takové předčasné soudy na místě, použitý čip totiž na valnou většinu úkonů stačí. Pokud si ale k práci pustíme muziku ve formátu mp3, pak je již mírná lenost systému znát. Samsung jsme podrobili několika zátěžovým testům a zde jsou výsledky:

Přehrávání MP3 (HF sada) 5 h 30 min

Přehrávání videa (TCPMP) 2 h 40 min

Poznámka: při přehrávání MP3 byla nastavena hlasitost sytému na polovinu, v přehrávači potom na maximum, stejně jako při přehrávání videa, kdy byl navíc jas displeje nastaven na maximum.

Komunikátory s procesory TI jsou obvykle spolehlivými držáky, které lze při běžném používání potrápit klidně i čtyři pět dnů. O podobné výdrži si však můžeme v tomto případě nechat jen zdát a i v případě, že budete telefon opravdu šetřit, více něž tři dny provozu z něj nedostanete.

Konkurence

HTC Excalibur a Cavalier. Tyto dva smartphony z konkurenční stáje HTC jsou největšími soupeři testovaného Samsungu. Zatímco ale prvně jmenovaný obývá tuzemský trh poměrně dlouho, na lépe vybaveného „Kavalíra“ zájemci stále čekají. Srovnávat tedy budeme pouze se starším modelem. V jeho prospěch mluví drobet větší displej a klávesnice s většími tlačítky. Samsung boduje nižšími fyzickými rozměry ve dvou dimenzích (tloušťka, šířka), je také o celých 31 gramů lehčí.

Další odlišností je použitý procesor, kdy se Samsung chlubí modernějším čipem TI OMAP 1710 s taktem 220 MHZ, srdce konkurenta bije na 201 MHz. Hlavní devizou Samsungu je ale podpora sítí třetí generace a datových přenosů HSDPA. A ceny obou zařízení? Ty jsou velmi podobné - HTC Excalibur lze u některých prodejců pořídit za cenu okolo 9 800 Kč, Samsung nabízí poměrně levně operátor O2 a to za 10 695 Kč (přes eshop).

Název Sasung SGH-i600 HTC Excalibur Rozměry [mm] 59 x 113 x 11,8 62,5 x 111,5 x 12,8 Hmotnost 88 g 119 g Operační systém WM 5.0 for Smartohone AKU3.4 WM 5.0 for Smartphone AKU 3.2 Procesor Texas Instruments OMPA 1710, 220 MHz Texas Instruments OMPA 850, 210 MHz RAM 64 MB 64 MB FlashROM 128 MB 128 MB Pamě'tový slot microSD microSD Sítě Fourband GSM,UMTS Triband GSM Data GPRS,EDGE,HSDPA GPRS, EDGE Displej - rozlišení 320 x 240 px 320 x 240 px Displej - barvy 65 536 65 536 Displej - úhlopříčka 2,3" (58,4 mm) 2,4" (61 mm) Wi-Fi 802.11b/g 802.11b/g GPS ne ne Bluetooth verze 2.0 verze 2.0 Infraport ne ano Digitální fotoaparát 1,3 mpx 1,3 mpx Autofocus ne ne Videotelefonie ano ne FM rádio ne ano Baterie 1 100 mAh 960 mAh Cena (nejnižší) 10 695 Kč 9 800 Kč

Závěr