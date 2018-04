Malý telekomunikační slovník I.

(souv. 2G, 2,5G,3G)

- Označení pro první generaci telekomunikačních systémů. Obecně jde o analogové radiotelefonní mobilní systémy,typickými vlastnostmi jsou mnohonásobný přístup do sítě na principu FDMA a modulace FM. Příkladem těchto systémů jsou systémy NMT, AMPS nebo TACS

2G - Označení pro druhou generaci telekomunikačních systémů. Do této kategorie patří i digitální buňkové mobilní radiotelefonní systémy. Typickým příkladem tohoto systému je GSM. V porovnání se systémy 1G jde o pokročilejší způsob komunikace vyznačující se hlavně vyšší kapacitou systému, vysokou odolností proti odposlechu a rušení, možností mezinárodního roamingu, menšími a úspornějšími terminály, větší nabídkou funkcí, větší kompatibilitou s pozemními i družicovými systémy, atd. (souv. 1G, 2,5G, 3G)

2,5G - Zde lze těžko použít přesnou definici, jde vylepšené mobilní pozemní systémy 2G.Tyto systémy jsou charakteristické vyššími přenosovými rychlostmi než 9,6 Kbit/s (14,4 Kbit/s)a případě GPRS přímým standardizovaným připojením do Internetu, též lze do této skupiny zařadit i GSM s HSCSD (souv. GPRS, HSCSD, 1G, 2G, 3G)

3G - Označení pro třetí generaci telekomunikačních systémů. Jde o systémy, které budou pracovat v 2 GHz pásmu a které sjednotí různé bezdrátové přístupové technologie současnosti do jedné pružné a výkonné infrastruktury, která bude schopná nabídnout široký rozsah multimediálních služeb s garantovanou kvalitou. V praxi to znamená, že se s jedním mobilním telefonem dovoláte v jakékoli pokryté oblasti na světě bez ohledu na druh sítě, budete mít přístup k pokročilým službám jako je například videokonference, datové přenosy přes 300 Kbit/s mobilně a až 2Mbit/s s pevnými terminály. (souv. 1G, 2G, 2,5G)

8 PSK - 8Phase Shift Keying 8-stavová fázová modulace která se bude používat v technologii EDGE, stručně princip: na vstup modulátoru přicházejí bloky bitů v tomto případě tzv. tribity (u 4-PSK by to byly jen dibity, u 16-PSK zase kvadbity), které se podle schématu rozdělí do dvou větví a potom putují do měničů signálu. Zde je každé dvojici bitů přiřazena napěťová úroveň +- A x. V našem případě to jsou v každé větvi4 úrovně, protože kombinujeme vždy dva bity. Bity a a b určují polaritu úrovní I k a J k a bit c velikost úrovně. Výstupem z měničů signálu jsou pak napětí o amplitudách I k , J k , které jsou následně přiřazeny nosným vlnám cos Wt a sin Wt. V další části dochází k vektorovému součtu těchto nosných a výsledkem jsou fázově posunuté hodnoty tak jak vidíte na obrázku vpravo. Tímto způsobem také dochází ke kompresi signálu (v jedné půlperiodě přenesete 3 bity), modulační rychlost na výstupu v m je tedy třetinová oproti přenosové v p na vstupu v p = n . v m kde n = log 2 m, m je počet stavů (v našem případě 8) obr.



ADC - Administrative Center - Administrativní centrum. Zde se provádí zpráva účastnických poplatků, vyúčtování apod. Část subsystému OSS . (Souv. architektura GSM)

ADSL - Asymetric Digital Subscriber Line - Asymetrická digitální účastnická přípojka Technologie umožňující dosahovat na kroucené telefonní dvoulince. přenosových rychlostí až 9 Mbit/s směrem k účastníkovi a 640 Kbit/s od účastníka do vzdálenosti 4,2 km bez použití opakovače. Protože ADSL pracuje ve vyšším frekvenčním pásmu, lze na stejném páru vedení souběžně používat klasický telefon nebo ISDN. Používá se zde hlavně modulace DMT, algoritmy modelující metalické vedení včetně odrazů a odlišné impedance vedení při různých frekvencích, náhlé zarušení vedení, atd.Kvalita signálu je srovnatelná s přenosy o optickém vláknu K použití nutný ADSL modem, ADSL připojení musí nabízet i poskytovatel služeb. (souv. HDSL)

AMPS - Advanced Mobile Phone System. Analogový buňkový systém s FM modulací používaný hlavně v Severní Americe.. Pracuje v pásmu 800 MHz, šířka kanálů 30 KHz. První spuštění v roce 1983.

ANSI - American National Standards Institute Americký národní standardizační institut

AuC - Autentication Center - Autenizační centrum. AuC registr je používán k bezpečnostním účelům sítě - při přihlašování do sítě se zde provádí ověřování účastníka, ochrana proti neoprávněnému použití sítě, jsou zde obsaženy šifrovací klíče (ochrana proti odposlechu). Část subsystému NSS. (souv. architekura GSM)

Bandwidth - Šířka pásma. Rozsah frekvencí elektromagnetického signálu nebo rozdíl nejvyšší a nejnižší frekvence, jednotkou je Hertz [Hz] udává se většinou v souvislosti s kmitočtovými nároky jednotlivých služeb.

Baud [Bd] - jednotka modulační rychlosti udávající kmitočet signálu na výstupu modulátoru, určuje tedy šířku pásma

Baud rate - Modulační rychlost Hodnota udává kolik signálních prvků přenesu za 1s, čili jakou potřebuji šířku pásma, nebo-li "kmitočet signálu po modulaci". Příklad, použijete-li k přenosu signálu linkový kód 2B1Q, který vždy dvojici bitů (4 kombinace 00, 01, 10, 11;) přiřadí jednu ze čtyř napěťových úrovní +- 1V a +- 3V, je na výstupu kodeku 2B1Q rychlost změny signálu poloviční, tedy modulační rychlost je také poloviční (jeden signální prvek nese dva bity), přenosová rychlost je v tomto případě dvojnásobná oproti modulační. Nezaměňovat tedy pojmy modulační a přenosová rychlost, vztah mezi nimi je v p / v m = počet bitů na signální prvek.

BER - Bit Error Rate Bitová chybovost, spočteme ji jako podíl špatně přijatých bitů a celkového počtu bitů během doby přístupnosti signálu od začátku měření

Bluetooth - Radiová technologie o nízkém vysílacím výkonu (1mW) vyvinutá za cílem nahrazení pevného propojení elektronických zařízení (PC, tiskárny, mobilní telefony, PDA atd.). Bluetooth pracuje v pásmu ISM (Industrial, Scientific, Medical) 2,4 GHz. Datová rychlost 720 Kbit/s do vzdálenosti 10 metrů, je použita technika "frekvenčního skákání", s klesající vzdáleností mezi přijímačem a vysílačem je snižován vysílací výkon, regulace napájení v závislosti na zatížení provozu. Netřeba přímé viditelnosti mezi vysílačem a přijímačem. (souv. ISM band)

Browser - Prohlížeč, program sloužící pouze prohlížení a ukládání daných souborů, obecně daných formátů dat. Soubory v něm nelze vytvářet ani editovat. Příkladem může být WAP browser od společnosti Phone.com obsažený v mobilních telefonech Motorola, z HTML prostředí jsou nejznámější prohlížeče Netscape Comunicator, Microsoft Explorer, Opera atd.

BSC - Base Station Controler, základnová řídící jednotka, řídí někdy až několik desítek BTSek, provádí a řídí předávání hovoru (handover), frekvenční skoky, dynamické přidělování kanálů, vyhodnocuje měření BER prováděné mobilní stanicí, část subsystému BSS. (souv.architekura GSM, handover)

BSS - Base Station Subsystem, subsystém základnových stanic. Fixní část systému GSM spojující mobilní stanice a NSS. Prostřednictvím radiového rozhraní s BSS přímo komunikují koncová zařízení (mobilní telefony, GSM datové karty atd.),nelze tedy navázat přímé spojení mezi koncovými zařízeními. BSS lze se skládá ze dvou hlavních částí BTS a BSC. (souv. architekura GSM)

BTS - Base Transceiver Station, základnová stanice - vysílač/přijímač pokrývající svým signálem určitou oblast-buňku. Udržuje a monitoruje spojení s mobilní stanicí, provádí kódování a dekódování účastnických kanálů, posílá do BSC výsledky měřené BER prováděné mobilní stanicí, její vysílací výkon určuje velikost buňky. Každá BTS v závislosti na předpokládaném zatížení může obsahovat 1 až 16 (směrových) vysílačů/ přijímačů. Část subsystému BSS, v Češtině nazýváno BTSka, nebo převaděč. (souv. architekura GSM)

CAMEL - Customised Applications for Mobile Networks Enhanced Logic Označení pro zahrnutí funkcí tzv. Inteligentních sítí (IN - Intelligent Network) do systému GSM. CAMEL je používán při roamingu mezi sítěmi, vytváří uživateli jakési virtuální domovské prostředí v jiné než domovské síti, umožňuje domovské síti sledovat a řídit hovory uskutečněné jejím účastníkem, umožňuje aby vytočené číslo bulo upravováno během sestavování spojení. Možné aplikace zahrnují předplacené roamingové služby, speciální čísla (např. 123 pro hlasovou schránku stejné po celém světě), globální vytváření uzavřených uživatelských skupin. Standardizace ve třech fázích, první z nich je zaváděna.

CDMA - Code Division Multiple Access Mnohonásobný přístup do sítě kódovým dělením,kdy je možné celé frekvenční pásmo ve stejném čase sdílet více účastníky,oddělení jednotlivých účastníků je zajištěno druhou modulací (kódováním) pseudonáhodným dvojkovým signálem o vysokém kmitočtu. Průkopníkem v oblasti CDMA je americký Qualcomm. (souv. FDMA, TDMA)

cdma2000 - budoucí standard W-CDMA vycházející z cdmaOne od Qualcommu, čipová rychlost 3.6864 Mcps (třikrát větší než u cdmaOne) nekompatibilní s rychlostmi systémů vybrané pro 3G v Evropě a Japonsku (souv. CDMA, cdmaOne)

cdmaOne - CDMA s duplexním odstupem 45 MHz, rozestupem kanálů 1,25 MHz, modulace OQPSK, čipová rychlost 1,2288 Mcps (souv. CDMA, cdma2000, IS-95)

Cell - buňka Základní geografický prvek buňkových systémů, oblast pokrytá signálem z BTSky. Aby nedocházelo k ovlivňování jednotlivých signálů, jsou kanály v sousedních buňkách jiné. Tímto způsobem lze efektivním způsobem pokrýti libovolně velké území, dochází tedy ke znovuvyužití frekvenčního spektra. Každá buňka obsahuje základnovou stanici s vysílačem/přijímačem prostřednictvím kterého každý uživatel nacházející se uvnitř buňky komunikuje s ostatními uživateli pevných nebo mobilních telekomunikačních systémů. Obr:

Connectionsless - spojení bez sestavení cesty, způsob spojení, kdy není mezi účastníky komunikace předem sestaveno spojení, žádná spojovací cesta. Spojení probíhá prostřednictvím přenosu datových paketů šířící se sítí k příjemci různými směry.

dB -decibel V přenosové technice jednotka útlumu A (nebo zisku S): A = 10 log (U.I / U ref .I ref ) = -S. Jde tedy o zlogaritmovaný poměr výkonů, logaritmus zaveden jen kvůli přehlednosti výsledků na číselné ose.

DCA - Dynamic Channel Allocation Dynamické přidělovaní radiových kanálů Metoda přidělování frekvenčních kanálů, kdy je možné za určitých podmínek (vzájemné rušení kanálů, minimální vzdálenost znovuvyužití kanálu) přetížené buňce přidělit kanály původně určené pro jinou buňku. Varianta "DCA s přizpůsobením se provoznímu zatížení" se používá u systému GSM.

DECT - Digital European Cordless Telephone. Digitální bezšňůrový telefonní standard principem podobající se buňkovým systémům - oblast pokrytí může být rozdělena na tzv. pikobuňky mezi kterými je možné předávat hovor, tzv. "handover" (souv. handover)

DMT - Discrete Multitone. Diskrétní multifrekvenční modulace nacházejí použití hlavně u systémů ADSL. Princip spočívá v rozdělení frekvenčního pásma přenášeného signálu na několik subpásem v niž je každá nosná vlna modulována modulací QAM.Tento způsob modulace umožňuje překlenout útlum až 50dB na kmitočtu 300 KHz, přenosová rychlost až 9 Mb/s (souv. ADSL)

Downlink - výraz pro přenos informace směrem k uživateli, sestupný směr (souv. uplink)

DTMF - multifrekvenční volba . Druh "střídavé" tlačítkové volby, kdy je do vedení po stisknutí tlačítka telefonu vyslána superpozice několika (nejčastěji 2) frekvencí (tónů). Takto lze dálkově ovládat telefonní záznamníky, hlasovou poštu mobilních operátorů apod.

Dual band - Výraz poukazuje na schopnost infrastruktury sítě a mobilních terminálů pracovat napříč dvěma frekvenčními pásmy 900 MHz a 1800 MHz. První duální síť GSM i telefony byly k dispozici v roce 1997 od společnosti Motorola, nasazení do praxe proběhlo ve stejném roce (souv. triband)

