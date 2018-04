Malý mobil a velký obraz: Jde to dohromady?

Na letošním veletrhu CeBIT nechával Siemens nakouknout pod pokličku jedné z větví dalšího vývoje mobilních telefonů. Ukázal totiž prototypové řešení maličkého projektoru spojeného s mobilním telefonem. Proč je to důležitý trend? Protože jedním z největších omezení mobilních telefonů pro budoucí vývoj je malá zobrazovací jednotka a výrobci se usilovně snaží najít řešení, jak zlepšit zobrazovací schopnosti a přitom ponechat malé rozměry.

Právě miniprojektory začínají vypadat jako slibná vývojová větev. Klasické projektory jistě znáte, jsou to kufříky o váze několika kilogramů, které jsou schopné na plátnu nebo na stěnu promítat obraz. Potřebují k tomu velmi svítivou (a energii odebírající) žárovku, spoustu chlazení a samozřejmě přípojku na 220 V. Tedy všechno to, co mobilní telefony nabídnout nemohou.

Přesto se výzkumnící miniprojektorů pro mobilní telefony nevzdávají, jen nevhodné technologie nahrazují jinými. Namísto žárovek se u miniprojektorů prosazuje technologie CGH, počítačově generovaných hologramů, nebo technologie LPD, laserově vytvářených zobrazení.

Koncepce počítačově generovaných hologramů není nijak nová, z mechanického hlediska je dokonce jednodušší, než dnes používané projekční technologie a také má mnohem menší nároky na prostor i odběr energie, což ji pro mobilní využití předurčuje. Jenže hologramy jsou matematicky velmi komplexní objekty a vypočítat je dostatečně rychle představovalo po dlouhou dobu hlavní překážku v rozvoji CGH projekce, protože vypočítání jediného videorámce trvalo i nejrychlejším počítačům řadu minut.

Navíc obrázky vytvářené pomocí hologramů mají tendenci být rozmazané a o velmi nízké kvalitě. Toto sice pomáhají překonat moderní lasery, ty ale byly velmi drahé a omezeně dostupné.

Jak CGH projekce funguje

Ukažme si, jak počítačově generovaná holografická projekce funguje. Na obrázku vidíme, že v principu je to velmi jednoduché, což je pro mobilní zařízení důležité.

Holografický vzor se zobrazuje na malém displeji typu LCOS, tedy tekutých krystalů na křemíku, velmi tenkém a naneseném na čipu. Holografický vzor na první pohled vypadá jako sbírka náhodných teček, jako šum beze smyslu.

Holografický vzor je následně osvícen paprskem laseru skrze čočku tak, že světlo se difrakcí komplexně rozloží a výsledkem je obraz promítaný na stěnu nebo obrazovku. Na rozdíl od běžných projektorů tedy není potřeba žádných obrovských a drahých čoček, protože většinu práce zvládne sama difrakce.



Na první pohled celá záležitost tedy vypadá jednoduše, jenže klíč k úspěchu tkví v čipu, který generuje holografický vzor. Tento čip musí být dostatečně rychlý, aby byl schopen generovat vzory pro videoprojekci a na světě je několik firem, které se snaží takový čip ve vidině velkých zisků vyvinout. Mezi tyto společnosti patří Light Blue Optics (od nichž pochází řada ilustračních snímků v tomto článku), ale také třeba Siemens.

Takto vypadají momentální výsledky projekce pomocí CGH.

A na tomto obrázku vidíte, jak momentálně vypadá prototyp zařízení, jímž se obrázek vykresluje. Jde o produkt společnosti Light Blue Optics.

LPD – Laser Projection Display

Siemens ve svém vývoji vsází na jednodušší technologii zvanou LPD, kdy obraz vykresluje přímo laser. Tato projekční technologie je mnohem jednodušší, má ale také své problémy a omezení. Tak především obraz může být zatím jen červeno-černý, i když vývojáři slibují, že přechod na plnobarevné zobrazení je v dohledu. Jak moc je plnobarevné zobrazení blízko si uděláme z předpokladů firmy Symbol Technologies, která plnobarevný obraz předpokládala na rok 2003… (dodnes není).

Navíc LPD nabízí menší velikost i rozlišení, například testovací přístroje nabízejí 640 x 480 bodů v šestnácti odstínech červené. Oproti CGH technologii ale budou tato zařízení ještě o něco menší a zatímco CGH projektory budou mít velikost zhruba krabičky od cigaret, LPD budou mít velikost posledního článku malíčku. Díky tomu se LPD mohou vestavovat do mobilních telefonů, jako to předváděl na CeBITu Siemens.

Na obrázku je prototyp barevného LPD displeje Siemens, kde barevný obraz generují tři barvy laserů. Obraz se tak zvětšuje až na velikost pohlednice.

Na dalším obrázku se pořádně podívejme na prototyp, který konkrétně předváděl Siemens na letošním CeBITu (výše uvedený prototyp nebyl oficiálně představen).

Nástavba na telefonu promítá pomocí laseru obrázek klávesnice a pole textové zprávy na podložku.

Projektor s laserem lze také sklopit tak, že obraz by se promítal na zeď.

Důležité je v tomto případě také pero. Pero v pravidelných intervalech vysílá infračervené paprsky, které přijímá projektor a snaží se z nich určit polohu pera. Nezávisle na tom vysílá pero také ultrazvuk, který zachytávají dva senzory na zařízení a podle intenzity ultrazvuku se opět snaží odvodit polohu pera. Určení polohy pera je díky dvěma pomocným metodám velmi přesné.

Na peru je ale nepříjemné ono "datlování" - psát lze pouze jedním perem a již existující klávesnička na podobném principu nepotřebuje speciální pero vůbec a lze psát všemi deseti prsty. Siemens ostatně zatím není rozhodnutý, zda se tento výrobek vůbec dostane do výroby.

K čemu budeme miniprojektory používat?

Siemens si od miniprojektorů slibuje, že mu pomohou vměstnat do mobilů další porci mobilní zábavy. Co kdybyste si do mobilu stáhli celovečerní film a s přáteli si ho promítli na zeď? Nebo co kdybyste takový miniprojektor zkombinovali s laserově promítanou klávesničkou a z telefonu si udělali skutečný internetový terminál se vším všudy a hlavně s projekcí obrazu v plném rozměru?

Možnosti jsou opravdu lákavé. Jenže miniprojektory zatím prototypové stádium nepřekročily a ačkoliv se jimi vývojáři tu a tam pochlubí, k dokonalosti barevných projektorů mají daleko, zatím většinou zvládají dvoubarevný obraz.

I když některé vizualizace těchto projektorů vypadají opravdu zajímavě...

Kdy se dostanou na trh?

S uvedením na trh těchto projektorů není stále nic jisté. Pokud vzpomeneme například na laserové klávesnice, s níž se na odborných veletrzích lze setkávat již několik let, nebude cesta na trh jednoduchá. Tato laserová klávesnice se teprve ke konci loňského roku začala v omezených sériích prodávat a v Japonsku se montuje do některých Tablet PC.