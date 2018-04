Malý Memory Stick DUO - PPC Pong - a další aktuality

Nový, ještě menší MemoryStick...

...přestavila firma Sony. Začne se prodávat příští měsíc a jmenuje se Memory Stick Duo. Oproti klasickém Memory Sticku se vyznačuje především menší velikostí (třetinovou). Samozřejmostí je ale i zpětná kompatibilita nových karet do stávajících zařízení - za tímto účelem si budou moci zájemci zakoupit zvláštní adaptér.

Memory Stick Duo má rozměry 20 x 31 x 1,6 mm (klasický MS 21,5 x 50 x 2,8mm) a váží 2 g oproti 4 g jeho předchůdce. Kapacita nabízených karet bude zatím 8/16/32/64 MB.

Pong na PocketPC

Příjemným osvěžením po všech renderovaných sofistikovaných 3D PPC hrách nové generace může být zpracování klasického již neuvěřitelných třicet let starého Pongu...

Za $4,95 můžete zavzpomínat (jste-li starší) či se alespoň podívat, čím se bavili techničtí nadšenci v sedmdesátých letech, v pravěku videozábavy...

Vyvinul Sbp Software House.

Metal DeLuxe pouzdro pro Clié řady "T"...

... - je kovové pouzdro pro počítače Clié řady "T". Rozměry jsou 120,5 x 78,5 x 18 mm, váha 74 gramů. Pouzdro ctí rozložení prvků na handheldu (stylus, IrDa, jog-dial, Hot-Sync port a MS otvor) a vytváří s vaším Clié nerozlučnou dvojici...

Pouzdro lze nyní zakoupit i za koruny - u PDAPlanet stojí 1600 Kč bez DPH.

IA Presenter - mobilní prezentační zařízení

Kartu Voyager VGA Compact Flash pro provádění prezentací jsme vám už na Palmare představili. Nyní ji nabízí u nás firma SunnySoft jako součást prezentačního balíčku se software IA Presenter.

CompactFlash VGA Voyager karta má výstup pro připojení PDA k monitoru či

dataprojektoru, NTSC/PAL TV výstup, video. Součástí je PCMCIA adapter pro použití v PCMCIA slotech. Umožňuje zobrazení Portrait nebo Landscape.

Po instalaci IA Presenter 2.1 můžete Vaši prezentaci pouze "přetáhnout" do Vašeho PDA. IA Presenter umožňuje automatickou konverzi podle zvoleného rozměru slidů (předdefinováno 320 x 240, 640 x 480, 800 x 600 a 1024 x 768). Veškeré atributy „powerpointího" souboru však zůstanou zachovány. Slidy lze doplňovat textovými či hlasovými poznámkami, nabízí se výběr z cca 40 způsobu překrývání slidů.

IA Presenter podporuje vícestupňové undo a redo, ruční nebo automatické natáčení displeje, simulaci světelného pera během slide show, virtuální "tabuli", což je černá plocha pro psaní digitální křídou.

Palm Digital Media - květnové nejprodávanější tituly

Seznam nejprodávanějších titulů eKnih v kategoriích Sci-fi a Ostatní za květen tohoto roku zveřejnila firma Palm Digital Media. Je jen škoda, že firma nezveřejňuje z obchodních důvodů počet prodaných titulů...

CardScan 600c - zlikvidujte svůj vizitkář!

CardScan 600c je elegantní řešení na snímání vizitek do PDA of firmy Corex. Nyní přišel se speciální nabídkou pro majitele Palmů, kteří si mohou do konce června koupit toto zařízení za sníženou cenu $199.

No - domů bych si to asi nekoupil, ale firmám by se hodit mohl, co myslíte?