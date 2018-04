Malý iPhone má smysl. Čtyřpalcový displej chce pětina lidí

V rámci své nejnovější studie oslovila společnost Piper Jaffray téměř 1 100 Američanů s dotazem, jakou velikost displeje u chytrého telefonu považuje za ideální.

Výsledky jsou poměrně překvapivé. Přestože smartphonů s úhlopříčkou 4 palce je dnes doslova jako šafránu, je to právě tato velikost, kterou 20,3 procenta z účastníků průzkumu považuje za optimální.

Dnes je přitom obvyklá velikost displeje smartphonu mezi 5 a 5,5 palci. Telefony s Androidem pětipalcovou hranici prolomily již začátkem roku 2013, čtyřpalcové modely přišly ještě o tři roky dříve.

Naproti tomu Apple se svým konzervativním přístupem ponechal původní 3,5palcový displej iPhonu až do roku 2011. Mluvíme pouze o velikosti, jeho původní rozlišení 320 × 480 bodů se u iPhonu 4 razantně zvýšilo na 640 × 960 bodů. Jemnost 329 PPI tehdy byla v segmentu smartphonů nedostižná.

Optimální velikost displeje u smartphonu (zdroj: Piper Jaffray) úhlopříčka podíl 4,7 palce (iPhone 6/6s) 31,2 % 5,5 palce (iPhone 6 Plus/6s Plus) 27,2 % 4 palce (iPhone 5/5c/5s) 20,3 % jiná 21,2 %

Pro čtyřpalcovou obrazovku se tedy v dotazníku vyslovila přibližně pětina respondentů. Téměř třetina z nich, tedy nejvyšší procento, označila za ideální úhlopříčku 4,7 palce. Displej této velikosti mají základní iPhony 6/6s. Více než čtvrtina (27,2 %) se ve studii vyslovila pro 5,5palcovou úhlopříčku. Ta v současnosti představuje hranici mezi smartphony a phablety, a kromě hromady modelů s Androidem mají takto velký displej iPhony 6/6s Plus.

Jak rostly telefony s Androidem během pěti let Postupný růst úhlopříček u smartphonů s nejrozšířenějším operačním systémem dobře ilustruje řada referenčních telefonů Nexus. První jménem One z dílen HTC byl uveden v lednu 2010 s 3,7palcovým displejem. Jeho nástupce přišel ještě v závěru téhož roku, model jménem Nexus S se čtyřpalcovým displejem pro Google vyrobil Samsung. Jihokorejský gigant připravil i další referenční smartphone Galaxy Nexus, představený v listopadu 2011. Jeho displej měl v úhlopříčce 4,65 palce. Jeho nástupce jménem Nexus 4 z produkce LG dostal v říjnu 2012 jen nepatrně větší 4,7palcový panel. O rok později přišel Nexus 5 s téměř pětipalcovým displejem (4,95 palce), opět z dílen LG. Pro srovnání: jen o měsíc dříve, tedy v září 2013 Apple uvedl iPhone 5s s úhlopříčkou 4 palce. Nexus 6 pro Google vyrobila Motorola. Displej měl už bezmála 6 palců (5,95"), což přístroj katapultovalo mezi phablety. Letos Google představil Nexus 6P s 5,7palcovým displejem, menší model 5x má úhlopříčku 5,2 palce. Model 6P vyrobil Huawei, slabší 5x pak opět korejské LG.

Zbytek dotázaných, tedy přes 21 procent, označil za ideální úhlopříčku jiné velikosti. Analytik Gene Munster předpokládá, že se poměrně velké procento vyslovilo pro čtyřpalcový displej, jelikož dosud vlastní některou starší generaci iPhonu s panelem této velikosti (model 5,5c a 5s uvedené v roce 2011 a 2012).

„Pokud však takoví uživatelé okusí iPhone 6/6s, jehož 4,7palcový je citelně větší a telefon navzdory tomu stále kompaktní, začnou také preferovat větší displeje,“ dodává Munster.

V každém případě by se našlo dost uživatelů, kteří by si znovu zakoupili kompaktní čtyřpalcový iPhone. Podle analytika by jeho cenovka mohla být okolo 450 dolarů (cca 11 tisíc korun) a měl by nahradit dosud velmi oblíbený model 5s, který Apple stále prodává. Munster předpokládá, že domnělý iPhone 6c dostane snímač otisků prstů Touch ID, ale integraci na sílu dotyku citlivé vrstvy nepředpokládá.

Přijde čtyřpalcový iPhone na jaře, nebo až na podzim?

Co se týká načasování, pak Munster na rozdíl od známého kolegy Ming-Chi Kuoa ze společnosti KGI Securities, nepředpokládá, že by Apple iPhone 6c uvedl již během první poloviny příštího roku, a přiklání se spíše k podzimnímu termínu.

Malý levnější iPhone by prý nebyl dostatečně atraktivní pro samostatnou tiskovou konferenci, leda by prý Apple jeho představení spojil s ukázkou druhé generace hodinek Watch. I pokud by se analytik Munster nakonec mýlil a Apple skutečně nové iPhony příští rok uvede nadvakrát, téměř jisté už je, že vůbec poprvé výrobce představí trojici iPhonů během jediného roku.