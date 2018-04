Malý, ale šikovný - Toolbar+

Jedním z užitečných nástrojů v PalmOS je Toolbar (příkazová lišta) s nabídkou nástrojů - většinou editačních, často však i jiných. Vyvolává se tahem pera v Graffiti plošce směrem "/". Existuje již několik utilit, jak si do této lišty přidat další hromádku užitečných věcí. K nim se nyní přiřadil i program Toolbar+.

Co v liště najdeme?

Jednoduše to, co si tam sami nastavíme. Program je totiž konfigurovatelný, a tak můžete do lišty přidat jen příkazy, které budete skutečně potřebovat.

V hlavní obrazovce najdeme všechny ikony, kterými jsou:

Horní řádek (zleva doprava):

beamování vybraného textu do MemoPadu v jiném PDA

odeslání vybraného textu s volbou transferu i cíle

tisk vybraného tisku

Prostřední řádek:

vyhledání kontaktu v AddressBooku

funkce "Squeeze" - odstraní dvojité mezery a taby a všechny znaky pod 32 ASCII

odsazení - odsadí vybraný text

zrušení odsazení

odstraní HTML tagy z textu (vše mezi znaky "<"a ">"

Spodní řádek:

vše velkými písmeny

vše malými písmeny

první písmeno velkým písmenem, ostatní malým

Jak přidat příkaz do Toolbaru?

Jednoduše tím, že na něj kliknete a ukážete pozici, kde se má zobrazovat v ukázkové liště dole. Když se vám to nepovede, odstraníte ho zase jednoduše kliknutím na ikonu dole.

Po nastavení Toolbaru jednoduše zaktivujte program volbou "Active" nahoře a můžete jej začít používat.

Závěr

Je to dobré? Ano, ale pro lidi, kteří takovéto funkce využijí. Program je totiž za poplatek (11,95 USD), a tak musíte sami vědět, zda vám k něčemu bude. Vše lze ostatně prozkoušet v demoverzi.