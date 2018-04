Malý a levný zázrak: prohlédněte si dobře vybavený dotykový mobil za 1500 korun

Nadneseně řečeno, kdo dnes nemá mobil s dotykovým displejem, jako by nebyl. Jenže většina dotykových mobilů patří do nejvyšší cenové třídy, výjimečně výprodejové modely zabrousí k hranici 4000 korun. A to je pro mnoho zákazníků – především těch mladších – stále příliš vysoká suma.

Řešení přináší čínská společnost ZTE. S jejími produkty se můžeme setkat u Vodafone pod jeho vlastní značkou (například model 225 - čtěte: Otestovali jsme nejlevnější telefon na našem trhu: recenze Vodafone 225). Stejný výrobce má na svědomí i zajímavý seniorský mobil, který jsme testovali pod značkou Aligator - čtěte: Test: mobil s největšími klávesami na trhu, který může zachránit život. V portfoliu ZTE je celá řada telefonů, převážně nižších cenových tříd, přesto jsou mnohé z nich velmi zajímavé. A to především poměrem ceny a výkonu.

Navíc se ZTE daří připravit takové uživatelské prostředí, které vyloženě nekopíruje žádného velkého výrobce (i když pohotovostní obrazovka dnes testovaného modelu připomíná komunikátory HTC) a je zároveň přehledné a dostatečně rychlé. Což je i případ testovaného modelu GX-760. Pod tímhle označením se s nejlevnějším dotykovým modelem ale na trhu setkáme jen stěží. ZTE vcelku logicky a pragmaticky nezkouší dobít evropské trhy pod vlastní značkou a na volném trhu. Sází na operátory a ti dávají mobilu většinou vlastní jméno.

Dotyková novinka se tak u Orange prodává pod označením Vegas, německý T-Mobile jej nabízí jako Vairy Touch. Očekávat lze i jiná označení, stále se ale jedná o ten samý model. Dokonce na něj můžeme narazit hned v několika barevných variantách. Námi testovaná černá verze je decentní a elegantní, ale k dispozici budou i varianty s kabátkem v pastelových barvách.

Hned na první pohled nás upoutalo, jak je telefon maličký a také lehký. Vypadá jako slider, přitom se jedná o klasický dotykový telefon bez klávesnice – viditelné či skryté. Černou barvu krytu, který je v matném provedení, doplňují stříbrné ozdoby: lem displeje, boční pruh okolo celého telefonu a navigační klávesa. A že vám design něco připomíná? Nepletete se, inspirace HTC Touch je opravdu zjevná.

Zpracování je příkladné a odpovídá mnohem dražším telefonům. To je ale u produktů ZTE standard, velmi dobrým zpracováním se mohou pochlubit i stokorunové modely známé z portfolia Vodafone.

Tlačítek je na telefonu jen opravdu nezbytné minimum. Vedle navigační klávesy dvě kontextová tlačítka a klávesy pro hovor. Na bocích pak najdeme tlačítko pro fotoaparát, které je ale velmi citlivé, a na druhé straně klávesu pro regulaci hlasitosti. Základním ovládacím prvkem je dotykový displej.

Displej je docela velký, tedy s ohledem na velikost celého přístroje, absolutně to rozhodně žádný obr není. Ale v dané cenové třídě žádný podobně velký displej nenajdete. V základních úrovních menu lze telefon ovládat prsty, třeba klávesnice pro vytáčení čísla je dostatečně velká. Ovšem při psaní SMS se bez dotykového pera neobejdeme.

Stylus se ukrývá ve spodní části přístroje a je teleskopický. Přesto je velmi titěrný a rozumět si s ním budou převážně děti a snad i drobné ženské ručky ho vezmou na milost. Na displej je třeba trochu víc tlačit, ale jinak je jeho přesnost dostatečná. Pochválit musíme přehledné menu, které bylo dotykovému ovládání přizpůsobeno a tak nedochází ke zbytečným překlikům.

Dokonce i listování, tam kde je to nutné, je poměrně přesné. V tomto směru známe mnohé dražší a výrazně méně uživatelsky přívětivé přístroje.

Asi jedinou položkou, která se nám příliš nelíbila, bylo psaní zpráv. Telefon nabízí QWERTY klávesnici, ovšem jednotlivé virtuální klávesy jsou tak malé, že je psaní možné jen v naprostém klidu. Pak k překlepům nedochází, ale na psaní jen prsty v tomto směru zapomeňte. Na druhou stranu telefon nabízí i zadávání znaků psaním po displeji, umí rozpoznat písmo. A i tato funkce slouží ke spokojenosti.

Hlavní menu je připraveno tak, aby v něm nebylo nutné listovat. Místo klasické matice ikon je v horní liště rozděleno na tři záložky a tlačítko zpět. V první záložce jsou telefonní a textové funkce, v druhé multimediální a ve třetí najdeme aplikace, jako je např. kalkulačka. Za hlavní menu si výrobce zaslouží jedničku s hvězdičkou, je přehledné, prakticky rozdělené a uživatelsky přívětivé.

Fotoaparát je jen průměrný, ale rozlišení 1,3 megapixelu postačí i pro odeslání fotky na internet. Hudební přehrávač má standardní paletu funkcí, navíc nabízí zobrazování textů ke skladbám. Hlasitá reprodukce je velmi dobrá, ale naopak se nám nelíbil zastřený zvuk ve sluchátku při telefonování.

Ve výbavě telefonu nic podstatného nechybí a tím myslíme kategorii telefonů s cenou okolo tří až čtyř tisíc korun. Pokud budeme přístroj porovnávat s podobně drahými mobily, jako je on sám, tak je poráží na kolena.

V této chvíli není jasné, kdy a u kterého operátora se dotykový mobil ZTE na našem trhu objeví. Stejně tak cena může být oněch 1500 korun, za kolik ho nabízí Orange, nebo okolo 2100 korun, což je suma, kterou si za něj žádá německá pobočka T-Mobile. V tomto případě je ale telefon dodáván i s paměťovou kartou, USB kabelem a sluchátky.

Nám by se telefon líbil za obě ceny a tak nezbývá čekat, zda zaujme nákupčí některého z operátorů natolik, abychom se s ním na našem trhu mohli setkat. Pokud se tak stane, jistě vám přineseme jeho podrobnou recenzi.