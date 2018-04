Zakážou Britové miniaturní mobily? Obávají se jejich pašování do věznic

Zatímco se současní světoví výrobci mobilních telefonů předhánějí v použití co největšího displeje, neznámí čínští výrobci tíhnou k miniaturizaci. Právě to však trápí britské úřady a tamní vězeňskou službu.

Na aukční síni eBay a nákupním portálu Amazon lze totiž koupit miniaturní mobily v designu klíčů značek Bentley, Rolls-Royce či BMW, a to jak v klasickém, tak véčkovém provedení. Telefony, jejichž výška se pohybuje od sedmi do osmi centimetrů, šířka do čtyř centimetrů a hmotnost kolem 40 gramů, fungují ve čtyřech pásmech (850/900/1800/1900 MHz). Na jedno nabití s nimi lze volat tři hodiny, v pohotovostním režimu pak vydrží až 120 hodin.

Klasické telefony jsou k dostání s jednopalcovým displejem s rozlišením 128 × 128 pixelů, nebo displejem s úhlopříčkou 1,2 palce a rozlišením 240 × 400 pixelů. U véčka má 1,44palcový displej rozlišení 240 × 320 pixelů.

Do paměti se vejde 200 SMS a MMS, do kontaktů lze uložit až 500 čísel včetně detailů. Telefony přehrají videa ve formátech 3GP, MP4, AVI. Neschází ani podpora formátu MP3, FM rádio, Bluetooth 2.0 a dokonce ani fotoaparát s rozlišením 1,3 MPix. Uživatelskou paměť lze pomocí paměťových karet rozšířit o dva až čtyři gigabajty.

Podle britské stanice BBC panují obavy, že by tyto malé telefony mohly být poměrně snadno pašovány do věznic. V některých případech je totiž v inzerátech uvedeno, že tyto miniaturní telefony obsahují velmi malý počet kovových kontaktů, které mohou být navíc ze zařízení přechodně odstraněny. Pak je velmi snadné je pronést například skrze brány detekující kovy.

Úřady tak nyní pracují na legislativním opatření, díky němuž by bylo možné prodej těchto výrobků v Británii zakázat. Britská Národní rada pro bezpečnost v dopravě prozatím požádala internetové prodejce, aby prodej těchto miniaturních telefonů zastavili.

"Úzce spolupracujeme s Agenturou pro závažný organizovaný zločin a Institutem obchodních norem, abychom zakázali prodej těchto mobilních telefonů ve Velké Británii. Pracujeme také na legislativní úpravě, která by dovolila blokování telefonního signálu ve věznicích," řekl BBC mluvčí britské vězeňské služby.

Telefony lze pořídit v cenovém rozmezí od 60 do 80 dolarů, v přepočtu tedy od 1 150 korun do necelých 1 550 korun. Podle Asociace vězeňských služeb má takový mobilní telefon vysoký potenciál pro zvýšení počtu mobilních telefonů ve věznicích.

Jen v roce 2012 přitom britské úřady ve věznicích v Anglii a Walesu zabavily přes sedm tisíc telefonů a SIM karet. Za držení telefonu ve věznici přitom hrozí trest odnětí svobody v délce maximálně dvou let.

Do českých věznic mobily pašují ve vlasech i tělních dutinách

Problematikou pronášení mobilů do střežených objektů věznic a vazebních věznic se zabývá také Vězeňská služba ČR. Loni její pracovníci zadrželi celkem 285 telefonů ještě před tím, než se dostaly k vězněné osobě. Přímo v prostorách věznic pak odhalili dalších 262 zařízení.

"Vedení Vězeňské služby ČR si od roku 2013 stanovilo jako jednu z priorit zabránění a odhalování průniku nepovolených předmětů do vazebních věznic a věznic. Byl nastaven nový systém sledování a evidence nálezů nepovolených předmětů v objektech vězeňské služby," uvedla pro redakci Mobil.iDNES.cz mluvčí Vězeňské služby ČR Gabriela Pohlová.

Od začátku tohoto roku tak Vězeňská služba ČR realizovala v součinnosti s Generální inspekcí bezpečnostních sborů, Celní správou ČR a Policií ČR již několik bezpečnostně preventivních akcí. Díky novému efektivnějšímu systému eviduje vězeňská služba do letošního srpna 345 případů odhalení mobilního telefonu u osob vstupujících do střežených objektů věznic, či při přehozech do jejich ochranného pásma. Přímo ve věznicích pak bylo nalezeno dalších 235 telefonů.

"Věznice ale nejsou hermeticky uzavřená zařízení, a tak průniku mobilních telefonů do věznic a jejich následnému zneužití vězněnými osobami nelze zcela zabránit. Cest, kterými se mobilní telefony mohou k vězněným osobám dostat, je celá řada a vynalézavost vězněných osob, či některých občanů, jak pronést mobilní telefon do věznice, nezná mezí," dodala Pohlová.

Pracovníci vězeňské služby proto využívají zákonného oprávnění provádět osobní prohlídky u vězněných osob i osob vstupujících, či se nacházejících ve věznici, prohlídky osobních věcí a zavazadel a také prohlídky vozidel. Ani všechna preventivní opatření, mezi něž patří například i pevné detekce mobilního signálu, mobifindery či vhodně rozmístěné stavebně technické a signálně zabezpečovací prostředky, však odsouzené ani jejich návštěvy neodradí od snahy telefon do věznice pronést.

Kontrolou prochází i odložené svršky odsouzených osob nastupujících do výkonu trestu. Rentgenová zařízení v takových případech odhalí telefony ukryté například v obuvi. K odhalení dalších případů napomáhá již zmíněná osobní prohlídka. Tou například u ženy nastupující do výkonu trestu odnětí svobody odhalili vězeňští pracovníci mobil ukrytý v drdolu z vlasů. Jindy u vězně vracejícího se z nestřeženého pracoviště mimo věznici odhalila důkladná osobní prohlídka a následné lékařské vyšetření telefon ukrytý v konečníku.