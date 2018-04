Malá soutěž pro vás

Reklama je stálý zdroj inspirace. Například v metru a na billboardech se objevuje nyní reklama EuroTelu na Nokia 5110 za cenu 95 Kč. Reklama apeluje na láci této nabídky a využívá pro to nějaký asociační motiv. Povšimněte si například reklamy, kdy do zasněžené vesnice přijíždí červený autobus. Reklama říká, že Nokia 5110 stojí méně, než jízdenka. Možná vás napadlo, jak EuroTel k té fotce přišel - to si opravdu sehnal červený autobus z Londýna a šoupnul ho na zasněženou stráň? Při pozornějším pohledu na reklamu si všimnete, že fotografie působí "jaksi divně". A nyní soutěžní otázka pro naše čtenáře: co je na tomto snímku špatně, tedy podle čeho poznáte, že je to fotomontáž? Co grafik opomněl nebo neudělal schválně? Napište nám svůj tip a my ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce trička Mobil serveru.