MakeFive – chytré piškvorky

Piškvorky, to je taková krásně jednoduchá hra, kterou si dozajista pamatuje každý ze školních lavic. Nejenom o přestávkách, ale i v době zastupování učitele (známých spíše pod pojmem „supl“). Dva hráči hrají na čtverečkovaném papíře, resp. z druhé strany sešitu, popř. na vytrhnutém dvojlistu ze středu sešitu.Účelem hry je vytvořit řadu pěti symbolů za sebou a zároveň soupeři v tom samém zabránit. Jednotlivé symboly – převážně jsou jimi křížek a kolečko, se umisťují vždy do středu každého čtverce na papíře.Hru není asi potřeba dále popisovat, protože jí každý jistě velmi dobře zná. Za pozornost ovšem stojí pár detailů. Jedním z nich je inteligence engine, který vypočítává polohu symbolu tak, aby vám ztížil výhru a sám dosáhnul vítězství. Dále jako plus oceňuji možnost hrát dvěma hráčům na jediném přístroji. A poslední vychytávka je opravdu delikátní. A tou je on-line hraní. V plné verzi, kterou si jako shareware musíte zakoupit se totiž např. pomocí mobilního telefonu a GPRS můžete připojit k hernímu serveru a tam si zahrát dva hráči on-line.Pokud si však aplikaci nezakoupíte, nemusíte věšet hlavu. Aplikace je plně funkční a jediné omezení je právě v možnosti on-line hraní. Takže si nejenom zahrajete s kamarádem / kolegou, ale také proti Palmu a to je opravdu těžká hra. Palm jen tak neobelžete a k výhře budete muset opravdu trénovat, nebo vědět jak ho nachytat!Svojí velikostí si určitě najde místo do každé RAM a až budete čekat v čekárně u doktora jistě si rádi zahrajete tuto logickou hru.Program vytvořil Patrik Horník a stojí 5 USD. Stáhnout si jej můžete u nás.