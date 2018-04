Samsung ocení loajalitu. Za vrácený Note 7 přidá bonus 100 dolarů

Samsung se k úplnému stažení phabletu a zastavení jeho produkce rozhodl, když se ukázalo, že i vyměněné kusy jsou nebezpečné. Majitelé mohou přístroj vrátit buď přímo ve značkové prodejně výrobce, případně na pobočce daného operátora.

V USA hromadné svolávání přístrojů probíhá ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost spotřebního zboží (CPSC). Předseda této organizace Elliot Kaye vyjádřil hluboké znepokojení nad skutečností, že i vyměněné phablety jsou navzdory prvotním slibům Samsungu nestabilní a mohou v krajním případě explodovat.

Dle odhadů analytiků Samsung stačil prodat přes 12 milionů Notů 7, jeho hlavním odbytištěm přitom byly Spojené státy. Právě Američanům výrobce krom samozřejmého vyplacení plné pořizovací ceny dá až sto dolarů k nákupu nového smartphonu.

Má to ala háček, pokud zákazník chce dosáhnout na maximální výši bonusu, musí zůstat věrný značce. Analytici přitom poukazují na možnou ztrátu důvěry zklamaných majitelů Notu 7 a tento tah nepochybně mnohé přesvědčí, aby navzdory nešťastné situaci s posledním modelem zůstali značce loajální.

V případě, že je Galaxy S7/S7 edge coby nejpodobnější smartphone ze současné nabídky vlastní stáje nezaujme a zvolí přístroj jiné značky, pak k původní ceně Notu dostanou jen 25dolarový bonus.

V úvahu připadá také loňský Note 5, který je stále ještě možné u některých prodejců zakoupit. Ačkoliv už nepatří mezi současnou špičku, stále jde o výborně vybavený přístroj s povedeným fotoaparátem a především nástrojem S Pen s řadou užitečných funkcí.

CPSC do dnešního dne na území USA eviduje 96 případů přehřívajících se Notů 7, což je o 23 událostí více, než k jich evidovala k 15. září, kdy Samsung začal majitele phabletu do servisu svolávat poprvé. V třinácti případech došlo kvůli vadné baterii k požáru a ve 47 případech uživatelé hlásili škody na majetku.

Note 7 v plamenech zničil nábytek i vybavení garáže

Jedním z těch, kterým vadný Note 7 způsobil nemalou majetkovou újmu, je John Barwick. Jeho přístroj vzplál uprostřed noci při nabíjení na nočním stolku a požár nevratně poškodil nábytek, koberec a také záclony v ložnici. Způsobenou škodu Barwick následně vyčíslil na 9 tisíc dolarů (přes 220 tisíc korun).

Jakmile byl požár pod kontrolou, okamžitě o události informoval výrobce. Na zákaznické lince mu bylo sděleno, že jej budou během následujících 24 hodin kontaktovat.

To se však nastalo, proto zákazník výrobce telefonicky kontaktoval znovu, poslal také e-mail s vyfocenými následky požáru. Telefonátu od Samsungu se nakonec přeci jen dočkal a byl odkázán na pojišťovnu Samsung Fire & Machine. Pojišťovna však odmítla způsobenou škodu uhradit a nabídla jen kompenzaci v podobě zůstatkové hodnoty poškozených věcí.

Obdobnou zkušenost s pojišťovací společností jihokorejského giganta má Wesley Hartzog s Jižní Karolíny. Podle něj způsobil Note 7 požár v garáži jeho domu a vážně poškodil veškeré vybavení včetně motocyklu, sekačky na trávu a několika jízdních kol. Výměnu si vyžádá také bojler a celá elektroinstalace v místnosti.

Ačkoliv v Samsung Fire & Machine původně slíbili, že po dobu vyšetřování případu bude moci Hartzog spolu se svými dvěma dcerami pobývat v hotelu na náklady pojišťovny, další den z tohoto slibu sešlo.

Ani měsíc od požáru nebyla pojistná událost vyřízena, pojišťovna však přeci jen nakonec rodině uhradí náklady na ubytování. Zatím však není jasné, kdy se budou moci do svého domu vrátit.

Kromě nepříliš velké ochoty pojišťovací společnosti je společným jmenovatelem obou příběhů snaha Samsungu dostat co nejdříve ohořelé přístroje do svých rukou. Samozřejmě je nutné vyčkat na výsledky vyšetřování. Pokud se ukáže, že viníkem obou požárů skutečně byl Note 7, pak by Samsung měl celou věc co nejrychleji vyřídit ke spokojenosti zákazníků.

A také doufat, že se zákazníci, kteří dosud odmítali Note 7 vrátit, co nejdříve vydají do nejbližší prodejny pro nový telefon. V opačném případě by se totiž mohly podobné případy opakovat.