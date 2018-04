Majitelé mobilů začínají šetřit. Jak se to projeví v Čechách?

Operátoři sítí mobilních telefonů, včetně těch českých, se dosud předháněli v počtu zákazníků a ve výši tržeb. Nyní se v této soutěži objevilo nové kritérium – kolik zákazníků v síti vůbec telefonuje?První signály o tom, že trh mobilních komunikací nemůže růst do nekonečna, se objevily v České republice teprve nedávno. Dominantní společnosti EuroTel a RadioMobil začaly preferovat zákazníky využívající tarifní programy oproti těm, kteří používají předplacenou kartu. Důvod je jednoduchý. Zákazník s tarifním programem znamená zaručený měsíční příjem, zatímco majitel předplacené karty představuje záruku pouhých pár set korun za několik měsíců. Zpráva České tiskové kanceláře (ČTK) o novém problému vypovídá více:

Zákazníci Vodafone snížili za posledních šest měsíců výdaje

Trh je nasycen

Nové informace jednoznačně potvrzují pesimistické úvahy o tom, že trh mobilních komunikací je již téměř nasycen. Množství zákazníků sice dále stoupá, ale jejich finanční přínos operátorům se stále snižuje. Již v minulém roce přestala platit přímá úměrnost počtu nových zákazníků k růstu tržeb operátorů. Operátorům více než dřív jde nyní o to, aby jejich zákazníci chtěli využívat datové přenosy a další sofistikované služby, protože je zřejmé, že z klasických hlasových služeb již výrazně větší příjmy nezískají.Podle analytika společnosti Wood & Company Jana Slabého se nový trend projeví větší snahou o zavádění nových služeb. „Nové služby musí nabízet daleko víc než běžné hlasové spojení. Šance operátorů je skrytá ve službách šitých na míru přesně vymezeným skupinám zákazníků“. Slabý se také domnívá, že „ceny nových služeb budou zřejmě nižší, než zatím operátoři předpokládali“.

Česká republika výjimkou?

Naše domovina rozhodně výjimkou z nového trendu nebude. Ani zde lidé nebudou telefonovat více, než se jim chce, případně více, než jim peněženka dovolí. Naši dominantní operátoři již z toho důvodu začali preferovat majitele tarifů před uživateli předplacených karet. Kromě toho se snaží přicházet se službami, které by pro jejich zákazníky učinily mobil naprosto nepostradatelným. Oskar se zatím ještě může soustředit na nábor nových zákazníků, ale zároveň nesmí podcenit nový trend. Díky tomu ani on nebude stát stranou rodícího se nového přístupu k zákazníkům.

My se můžeme jen těšit na to, co nám operátoři nabídnou. Tentokrát neproděláme.