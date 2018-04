Majitelé mobilů v EU táhnou do boje

Evropská organizace spotřebitelů, známá pod zkratkou BEUC, prohlásila, že evropští zákazníci jsou připraveni o možnost plně využívat všechny výhody moderní technologie v oblasti mobilní komunikace, protože nejsou splněny základní podmínky výběru a průhlednosti cen."V žádné jiné oblasti služeb nejsou ceny tak naprosto neprůhledné jako v oblasti mobilní telefonie," prohlásila BEUC ve shrnutí své politiky týkající se špatné situace v mobilních telekomunikací."Společně s cenovými inovacemi, oblíbeným novým trendem v této oblasti, přichází velká komplexnost a variabilita cen, která znemožňuje předvídat a porovnávat náklady a výdaje za používání mobilního telefonu," řekli dále zástupci BEUC, která reprezentuje 29 spotřebitelských organizací ve 20 Evropských zemích.Ceny se mění v závislosti na denní době a také se liší podle toho, ke kterému operátorovi je připojen ten, koho voláme. Tabulky odhalující tyto složité časové a "směrové" možnosti jsou složité a velmi variabilní, kromě toho se relativně často mění. Také ceny za přijetí zahraničního volání a roaming jsou příliš vysoké, pokračuje BEUC. Také nepohodlí, spojené se změnou čísla, znemožňuje mnoha lidem přejít k operátorovi, který je pro něj výhodnější a měl by tedy v přirozeně konkurenčním prostředí vyhrát. To ovšem trápí nejen BEUC, ale je to i jedním z problému dokončení demonopolizace telekomunikací v České Republice.Sdružení zákazníků požádalo EU, aby se postavila k celé věci odpovědně a odstranila zneužívání zákazníků tím, že podpoří soutěž operátorů v sektoru mobilních telefonů. To by snad mělo pomoci odstranit nepřehledný pohyb cen a často nevalnou kvalitu služeb. Tolik tedy BEUC. Poměrně drsná slova, řekne si asi mnohý z vás.

Jak bude asi EU reagovat? Navíc zrovna v době, kdy se po zjištění, co dokáže přinést boj o licence pro UMTS, začala Evropská Unie radovat, jaké příjmy za prodej ji čekají. A o tyto licence budou z velké části mít zájem právě firmy, provozující v současnosti GSM sítě.

Ministr financí EU v pondělí prohlásil, že se uvažuje o využití zisků z prodeje licencí pro provoz mobilních sítí na pokrytí rozpočtových ztrát. Předpokládá se ještě několikatýdenní práce Evropské statistické agentury, jež má odhadnout, jak vysoko by se zisky z prodeje licencí mohly vyšplhat. Po divoce vystupňovaném přihazování při nabídce UMTS licencí ve Velké Británii se odhady dostávají velmi vysoko. První analýzy hovoří o 150-215 miliardách EUR v příštích 15-20 letech. Tato částka rozhodně není nijak zanedbatelná. Takové peníze dokáži vyvážit velkou část mínusem opatřených políček ve státních rozpočtech, jakož i v rozpočtu Evropském.

Především německý ministr financí Hans Eichel se přimlouvá za využití takto získaných peněz k pokrytí vládních dluhů. Jak tvrdí, mezi jeho kolegy v Evropské Unii panuje z velké části shoda v této otázce. "Tyto vysoké nestandardní příjmy je rozumné využít k upevnění a stabilizaci ekonomiky evropských států, říká Eichel. Nicméně probíhající debata je složitá, protože některé státy preferují uvolnění těchto příjmů ke snížení daní.

Pokud jde o rozhodování EU v otázce tlaku na mobilní operátory za účelem zprůhlednění cen a zlepšení stavu služeb, nebude asi nakonec všechno tak horké, jak by být mohlo.

"Spotřebitelé" si sice stěžují, což je samozřejmě jen správné, od toho tu jsou, ovšem přesto si mobilní telefony stále kupují a je jich stále víc a víc. Zřejmě ani s těmi ústrky od operátorů to není tak nesnesitelné.

Ovšem pokud popisovaná výtka BEUC povede ke zjednodušení cen, nemluvě o jejich snížení, pak se vše povedlo. Ještě víc by nás zřejmě potěšilo ono "zlepšení často špatných služeb."

Pokud se na celou věc podíváme z nadhledu, uvidíme zamotané a zauzlované klubko, kde vše se vším souvisí a vše postrkuje i brzdí ostatní. UMTS licence - velký příjem do státních pokladen, ačkoliv nejspíš ne vždy tak závratně vysoký jako v Británii. Na naše české poměry však i výrazně nižší částky dokáží pohnout s čísly v rozpočtu. Uvidíme, jak velký (a finančně vyjádřený) zájem o UMTS se u nás projeví.

Ovšem ony velké částky za licence na sítě nové generace často kupují společnosti provozující již fungující GSM sítě. Vezměme si TIW, které zaplatí v Británii 7 mld liber a to v době, kdy rozjíždí v České republice Oskara. Snad se tyto vražedné výdaje neodrazí v zatím závratné rychlosti budování sítě. Protože pak by možná příjmy do státní pokladny, tedy vlastně do rukou občanů, mohly zároveň znamenat úpadek kvality služeb zákazníkům - občanům. Ti by se ale nedali, sepsali by, co si o takových špatných podmínkách myslí a chtěli by nápravu. Po státu. Po státu, který se chystá prodat další licenci na UMTS a nejlepší (a nejlépe platící) z uchazečů je při tom některý ze stávajících operátorů.

A máme tu pěkný propletenec, který se bude jen hodně těžko rozmotávat. Zákazníky by to však nemělo odradit od toho, aby se drali o svá práva.