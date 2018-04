Majitele mobilů trápí mobilní spam

Dva ze tří majitelů mobilů v Evropě se již setkali s mobilním spamem. Upozorňuje na to ve své zprávě britská společnost Empower Interactive. Zatím jde jen o nevyžádané textové zprávy, v budoucnu by ale mohlo jít i o zprávy multimediální (MMS). Jenže zatímco s e-mailovým spamem může bojovat každý uživatel využitím antispamového softwaru, u mobilů to tak jednoduché není. Proti spamu mohou bojovat pouze mobilní operátoři.

Podle již zmiňované zprávy dostává 65 procent majitelů mobilů v Evropě až pět nevyžádaných textových zpráv týdně. Větší problémy mívají ti, kdo si objednávají loga a vyzvánění z internetu. Jejich telefonní číslo se totiž tímto kanálem může dostat do spamerských databází.

Mezi e-mailovými a mobilními spamy je jeden zásadní rozdíl. Rozeslání statisíců e-mailů spamera téměř nic nestojí (navíc dostane peníze od zadavatele reklamy). Jenže za posílání textových zpráv se platí. Mobilní spam je proto výrazně dražší. Jenže i tak se to spamerům vyplácí. Uživatelé navíc příchozí textové zprávy filtrovat nemůžou. A je to obtížné i pro mobilní operátory, kteří mají miliony zákazníků, schopných poslat miliony textových zpráv každý den.

Podle zprávy Empower Interactive ovšem není mobilní spam levný ani pro operátory. Sice inkasují za každou přenesenou zprávu, jenže stížnost zákazníka na mobilní spam je stojí přibližně pět euro (náklady na infolinku). Proto se očekává, že raději investují srovnatelné peníze do antispamových řešení, čímž navíc potěší zákazníky. Jenže, velmi často jsou spamery sami operátoři. Pokud by totiž jejich filtry měli fungovat dokonale, potom by musely zachytit i nevyžádaná reklamní sdělení mobilních operátorů, která přinejmenším v České republice tvoří drtivou většinu mobilních spamů.

Máte vlastní zkušenosti s mobilním spamem? Popište je prosím do diskuse pod článkem.