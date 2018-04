Majitelé iPhonů už SMS nepotřebují. Textovkám možná brzy odzvoní

Co na to mobilní operátoři? Miroslav Čepický, tiskový mluvčí Vodafone

Budoucnost telekomunikací vidíme v neomezených tarifech a datových službách. Proto jako jediní na trhu nabízíme tarif s neomezenými SMS do všech sítí pro všechny naše zákazníky a zároveň intenzivně zvyšujeme pokrytí vysokorychlostním 3G internetem v nejrychlejším standardu HSPA+. Hany Farghali, tiskový mluvčí O2

V současnosti rozhodně nepovažujeme datové služby za konkurenci SMS. Inovace společnosti Apple samozřejmě bedlivě sledujeme, nicméně vzhledem k rozmanitosti přístrojů, které v současnosti v mobilních sítích jsou, jsme přesvědčeni o tom, že si SMS svou pozici udrží. Jde totiž o standardní službu napříč všemi platformami i značkami. Stejně jako volání z mobilních telefonů prostřednictvím internetu považujeme i zasílání SMS přes datový kanál jako doplňkovou službu, v jejímž využívání zákazníkům nijak nebráníme. Martina Kemrová, tisková mluvčí T-Mobile

Zatím je velmi předčasné hodnotit, jaké dopady bude mít tato funkcionalita iOS5. Již dnes má každý chytrý telefon aplikace na instant messaging a zatím se to nijak dramaticky neprojevilo na zájmu o SMS. V případě, že by popisovaný scénář nastal, je třeba si uvědomit, že bez datového paušálu není žádná taková služba možná, čili o nulovém zisku se nedá hovořit. Navíc nabízíme celou řadu tarifů: Rodina, Přátelské tarify, BAV SE s Mých5, které umožňují posílat SMS na vybraná čísla zcela zdarma.