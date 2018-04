Majitelé ADSL mají u Telecomu právo na slevu

Celá akce tak měla poskytnout zákazníkům rychlejší internet za stejnou cenu. Nejpomalejší nabídka českého ADSL současnosti tak začíná na půlmegabitové rychlosti s cenou paušálu pod pětset korun. - více zde

Zvyšování rychlosti u stávajících zákazníků je závislé na vzdálenosti od ústředny. Ti, kteří jsou vzdáleni od ústředny více než 4,2 kilometru si ale na rychlejší internet musejí nechat zajít chuť.

Až čtyřnásobné zrychlení se týká všech stávajících zákazníků, u kterých to umožňují technické parametry telefonní linky. Těch je v současné době podle Telecomu 96 %. Technologické omezení chce operátor kompenzovat snížením ceny tak, že převede účastnické stanice na nižší paušál.

Podle zástupců operátora jde navyšování rychlosti ve vlnách. Samotné změny se po dvou měsících dočkala více než polovina zákazníků. "Přechod na čtyřnásobnou rychlost bude u všech zákazníků dokončen do konce května," řekl v rozhovoru pro Mobil.cz Simon Burckhardt z Českého Telecomu. tou dobou by měly být zbylé stanice i převedeny na nižší paušál.

Vemte to do svých rukou

"Zákazníci nemusí čekat, než k nim dorazí zrychlovací vlna a o přednostní zvýšení mohou žádat na infolince," dodal Burckhardt. Operátor dokáže zrychlit během třech dnů, ale také vůbec. "Tři dny od požádání mi Telecom internet zrychlil," říká uživatel ADSL Luboš Korbel.

Není to ale pravidlem. "Sedmého února jsem požádal o zrychlení internetu a po několikeré urgenci mi na začátku dubna operátorka na infolince oznámila, že to není možné kvůli vzdálenosti od ústředny," stěžuje si další ze zákazníků David Votruba. "Na počátku vyjednávání ale operátorka tvrdila, že to možné je," dodává.

„Čekal jsem 71 dní, a nic“

Zákazníci si také stěžují na průtahy, které se kolem přednostního zrychlování objevují. "Když Telecom oznámil nové tarify, rozhodl jsem se změnit svůj tarif na rychlejší," začíná svůj dlouhý příběh Viktor Šebesta z Opavy. Ten si hned prvního února změnil v internetové aplikaci operátora tarif, a začal se těšit na rychlejší internet.

Poskytovatel Rychlost Cena Internet Expres 512/128 475 korun Volný ADSL 512/128 463 korun Tiscali ADSL 512/128 396 korun Tabluka nejlevnějšího ADSL

Po jedenasedmesáti dnech čekání jeho nadšení opadlo. "Operátor mi řekl, že chápe mé rozhořčení a předává vše specializovanému oddělení. Když jsem chtěl slyšet jeho název, tak mi řekl, že to oddělení žádný název nemá," dodává Šebesta.

"Než abych čekal na zrychlení, a platil za službu víc než ti, kteří již internet rychlejší mají, změnil jsem si tarif na Impuls. Za půlmegovou linku teď platím o dvě stovky méně," popisuje další ze zákazníků Pavel Dvořák postup, jak nezrychlit, ale ušetřit.

V únoru operátor ohlásil, že již má více než třista tisíc uživatelů. „Od prvního února, kdy zrychlování začalo zatím zvýšil Telecom rychlost 210 tisícům zákazníků,“ říká Martin Žabka.

Vzhledem k tomu, že Telecom snížil velkoobchodní ceny internetu, zrychlili i alternativní operátoři. U kabelových poskytovatelů překročila nejvyšší rychlost desetimegabitovou hranici.

