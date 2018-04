Majitel Paegasu a výstřední šlechtic pobouřili Brity

Britský mobilní operátor Virgin Mobile si vysloužil napomenutí od úřadu pro dohled nad dodržováním etických norem v reklamě, když v jednom z textů použil hovorový jazyk. Úřad vyhověl více než stovce obdržených stížností na znění inzerátu a označil jej za pohoršlivý.

Inzerát se objevil minulý týden ve třech celostátních denících a třech velkých týdenících. Měl podobu ručně psaného dopisu fiktivního zákazníka svému (ovšemže nejmenovanému) mobilnímu operátorovi. Autor v něm dával najevo svoji nespokojenost s poskytovanými službami a jejich cenami, které uváděl jako důvod svého odchodu ke konkurenčnímu operátorovi - k Virgin Mobile.

Dopis se nesl v hovorovém tónu. "Strčte si tu smlouvu tam, kde telefon nezvoní," radí v něm autor svému operátorovi. Z kontextu přitom zjevně vyplývá, že neměl na mysli zvukotěsnou komoru ani starý peřiňák na půdě a že k přesnější lokalizaci by nejlépe posloužila terminologie z oblasti anatomie. K dalším výrazům, které vyvolaly pohoršení některých bohabojných Britů a následně i úřadu pro kontrolu reklamy, patřila vyjádření o "zapráskanejch paušálech" a o tom, jak je pisatel "zpruzenej cenama hovorů ve špičce".

Virgin Mobile: Chtěli jsme jen pobavit

Úřad (který, narozdíl od české Asociace reklamních agentur, má pravomoc například nařídit stažení nevhodné reklamy) vyhověl obdrženým stížnostem a rozhodl, že dopis používá "urážlivého jazyka a dává špatný příklad dětem". Rozhodnutí úřadu uvádí, že je pravděpodobné, že reklamní text "vzbudí silné nebo všeobecné pohoršení, neodůvodněný strach a obavy". Zároveň praví, že by text mohl svádět děti k napodobování jazyka, jímž se vyjadřuje. Úřad také kritizoval skutečnost, že logo a telefonní číslo nebylo na letáku na první pohled dobře viditelné, takže nebylo okamžitě zcela zřejmé, že jde o reklamní materiál.

Vydavatelé všech listů, které leták otiskly (deníky The Mirror, The Sun, The Daily Mail a týdeníky TV Times, OK a Chat), se svorně vyjádřili v tom smyslu, že by dopis neotiskli, kdyby byli s jeho textem předem seznámeni.

Virgin Mobile je společným podnikem společností One2One (jehož vlastníkem je většinový majitel českého RadioMobilu - T-Mobile, mobilní divize Deutsche Telekomu) a Virgin Group svérázného univerzálního magnáta sira Richarda Bransona.

Operátorův mluvčí Steven Day byl rozhodnutím úřadu zklamán. "Mrzí nás, že úřad považoval za nutné rozhodnout v náš neprospěch. Inzerát měl být humorný a zábavný. Rozhodně neměl za cíl nikoho urazit," řekl Day. "Jazyk a styl inzerátu jsou kontroverzní, ale podle našeho názoru se bez problémů vejdou do norem slušnosti běžně dodržovaných v ostatních médiích. Omlouváme se za pohoršení, ale chtěli jsme jen lidi pobavit, což se nám také v mnoha případech povedlo."

Nokia se od kontroverzních reklam distancuje

Reklamy z oblasti mobilní telekomunikace obvykle nepatří k nejkontroverznějším. Výjimka z pravidla se objevila například letos v Nizozemsku, když se jeden z tamních prodejců snažil pozvednout své tržby tím, že k telefonům značky Nokia s vibračním vyzváněním dodával i vibrátor. Finský výrobce se od této praktiky distancoval.

Nokia figurovala i v ojedinělém českém sporu o údajně nevhodnou reklamu. Feministické skupiny se letos cítily dotčeny, když reklama na hands-free sady k finským telefonům podpořila slogan "volné ruce" kresleným vtipem, na němž muž využíval tyto své volné ruce k osahávání ženských vnadů. I v tomto případě se Nokia od kampaně distancovala; české úřady včetně Asociace reklamních agentur celou záležitost ignorovaly.

Přestože však Virgin Mobile spor o vhodnost své reklamy formálně prohrál, celkově z něho profituje. Publicita spojená s celým případem totiž několikanásobně předčí jakýkoli negativní dopad, který může výrok úřadu na úspěch firmy mít. A navíc je samozřejmě zadarmo.