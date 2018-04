Vymyslel přídavné objektivy na smartphony. Musel zastavit vlastní dům

Značka Olloclip, kterou lze sehnat i na našem trhu, se specializuje zejména na optické předsádky na fotoaparát telefonů. Kompletní sada obsahuje širokoúhlý objektiv, makro a rybí oko pro několik modelů iPhonů, iPadů a některé Samsungy. Výrobce se rovněž specializuje i na kryty.

Ale cesta k úspěchu nebyla vůbec jednoduchá. Na začátku to byl pouze nápad Henryho O’Neilla, který se věnoval fotografii. Přišel totiž s názorem, že ve věku sociálních sítí jako Facebook a Instagram, kam spousta lidí posílá fotografie přímo ze svých mobilů, je potřeba uspokojit nároky lidí, kteří by svými mobily rádi fotili co možná nejzajímavější fotografie. Stejně jako profesionální fotografové i lidé fotící mobilními telefony by podle něj měli mít možnost měnit optiku podle potřeby.

Výchozím bodem bylo pomyšlení na veškeré strasti spojené s tím, že profesionální fotografové jsou nuceni nosit s sebou těžké tašky plné objektivů a dalšího příslušenství. Snil o řešení, které mu umožní fotit to, co chce, bez nutnosti mít vždy po ruce batoh plný výbavy.

A tak se zrodila značka Olloclip. V roce 2011 svůj nápad prezentoval na crowdfundingovém portálu Kickstarter. V kampani zde vybral celkem 68 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přes jeden a půl milionu korun. To na samotnou výrobu a veškeré procesy spojené s touto značkou nestačilo, a tak si Henry půjčil dalších 200 tisíc dolarů (4 800 000 korun). Půjčku zaručil svým vlastním domem.

„Ani jsem doma neříkal, že kdyby se to nepovedlo, přišli bychom o střechu nad hlavou. Nevěřil jsem, že se to stane,“ řekl v rozhovoru pro BBC. A vyplatilo se to. Dosud prodal 1,5 milionu objektivů pro smartphony.

Novým cílem této značky je držet krok s měnícím se designem nejnovějších telefonů a co nejdříve pro ně vydávat vyměnitelné objektivy. Primární zaměření však stále zůstává na iPhonech, pro Samsungy výrobci v nabídce chybí nástavce pro modely Galaxy S6 a S7.

Zejména na našem trhu nemá tento výrobce, pokud pomineme nabídku čínských e-shopů, prakticky žádnou konkurenci, čemuž odpovídají i ceny tohoto příslušenství. Například za populární „4 v 1“ objektivový systém pro iPhone zaplatíte okolo dvou tisíc korun.