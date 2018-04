Majitel ČD-Telekomunikace má k seriosnosti trochu daleko ...

Před nedávnem jsme publikovali informaci týkající se ohlášeného "nalezení" společnosti ČD-Telekomunikace, kterážto by měla podle ministerstva dopravy a spojů se stát jedním z budoucích konkurentů SPT Telecom. Tehdy se nám podařilo zjistit jen kusé informace o tom, kdo ve skutečnosti vlastní společnost ČD-Telekomunikace. Dva týdny intenzivního pátrání a ochotné pomoci spolupracovníků přinesly svoje ovoce a již nyní můžeme odkrýt další významný kus do mozaiky potenciálního alternativního operátora.

Ponechejme úplně stranou diskuse o tom, co vůbec a nakolik smluvně exklusivně patří přenosové trasy Českých drah firmě ČD-Telekomunikace, s.r.o. - mnohé informace vnútri Českých drah napovídají tomu, že ministerstvem avizované informace jsou ne zcela skutečnosti odpovídající. Podívejme se na spletenec, který se kolem vlastnictví ČD-Telekomunikace, s.r.o. objevil.

ČD-Telekomunikace, s.r.o. byla 20.4.1998 odprodána dosavadními majiteli CTR, a.s., Železniční telekomunikace, s.r.o., Com-Sys Trade s.r.o. a Procon International s.r.o., novému majiteli - firmě zapsané nyní v obchodním rejstříku jako Intermet Enterprises Ltd. se sídlem 41 Central Chambers, Dame Court, Dublin 2, Irsko.

Samozřejmě je zajímavé, že předsedou představenstva byl v té době podle obchodního rejstříku ing. Pavel Rosendorf, shodou okolností podnes také ředitel i jednatel společnosti, jíž jsme si uvykli říkat EuNet. Tato stopa je ovšem slepá a končí prodejem ČD-Telekomunikací novému irskému vlastníkovi.

Shodou okolností jsme zjistili, že žádná firma Intermet ani Internet Enterprises Ltd. není v Irsku registrována. Jak se ukázalo, šlo s největší pravděpodobností o chybu při přepisu v obchodním rejstříku - podařilo se nám totiž dohledat společnost Interemet Enterprises Ltd se sídlem na Central Chambers, Dame Court, Dublin 2 - tedy s naprosto totožnou adresou a s logicky zaměnitelným názvem. Tato společnost má velmi zajímavé majitele: zlínského podnikatele Z. Pelanta a jeho italského partnera A. Carlina z Turína.

Toto zjištění koresponduje se zapsanou jednatelkou společnosti ČD-Telekomunikace dr. Alenou Pelantovou, což je dcera ředitele Interemetu ing. Zdeňka Pelanta.

Jak bylo již dříve konstatováno, je zarážející, že jednatelka budoucího konkurenta SPT Telecom je rovněž jednatelkou společnosti Italat s poněkud jiným druhem podnikání - mlékárenstvím. Možná vám v následujících řádcích objasníme, proč se tak stalo.

Především je třeba říci, že existují dvě společnosti s názvem Italat: první je Italat s.r.o. zapsaná do rejstříku dne 20.4.1994. Druhá společnost je ITALAT CZ s.r.o., zapsaná 21.10.1996. Proč dvě společnosti podobného jména? U té první musel totiž být zamítnut návrh na konkurs pro nedostatečný majetek a tím došlo automaticky ke zrušení společnosti. Stalo se tak ovšem až 10.4.1998. Zasvěcení již tuší, že se před námi otevírá tunel...

Opravdu - v čele nového Italat CZ sedí staří známí z Italat, s.r.o. - rodina Pelantových, skrze svoje společnosti registrované v Itálii (zejména Comimpex International s.r.l., kde je jednatelem bratr Aleny Pelantové). Proč došlo k této změně?



Výňatek z policejního spisu prokazuje provázanost Italatu, Italatu CZ, Intermetu a rodiny Pelantových

O tom více napovídá policejní spis "Zpráva o operativním šetření Italat, s.r.o. a Italat CZ, s.r.o." ze dne 25.8.1997 (číslo jednací ORHO-396/KP-HK-97). Když policejní spis, tak je něco v nepořádku. V danném případě šlo o cca. 6,5 milionů Kč, které firma Italat, s.r.o. nezaplatila svým věřitelům - především jde o částky za rekonstrukci mlékárny, kterou firma získala od VOD Blatnice (jež bylo také spolumajitelem Italatu, s.r.o.). Dalších cca 190-200 milionů Kč (část byla ve markách, takže dle kurzu) Italat nezaplatil bance - IPB v Uherském Hradišti.

Společnost Italat s.r.o. prodala dne 29.11.1996 veškerý svůj majetek nové společnosti Italat CZ, s.r.o. vedené a vlastněné Pelantovými. Tímto převodem byla převedena pouze aktiva společnosti, nikoliv pak závazky. Všichni věřitelé tak přišli zkrátka - na společnosti Italat s.r.o. si již nebylo co vzít.

Při celé transakci tak několik podnikatelských subjektů přichází o značné peněžní částky. Krajský obchodní soud konstuje, že pro konkursní řízení společnosti Italat, s.r.o. nezůstává dostatek finančních prostředků. Tím věřitelům zůstávají oči pro pláč.

Samozřejmě že převody majetků mezi Italat a Italat CZ působí krajně podivně - a to včetně postupu IPB, jenž nebyl zcela obvyklý, neboť podle dostupných materiálů byl úvěr poskytnutý Italatu na rekonstrukci mlékáren značně vyšší, než zástavní hodnota majetku.



Část odpovědi Ministerstva financí na interpelaci poslance Zdeňka Škromacha ze dne 23. března 1998.

Nový majitel společnosti ČD-Telekomunikace, jímž - jak ze všech dokumentů vysvítá, je rodina Pelantových, budí jen pramálo důvěry.

Do jaké míry ovšem šlo v případě ČD-Telekomunikace o spekulativní nákup sloužící k odlití vyšší částky peněz do perspektivního odvětví, nebo do jaké míry za obchodem stojí italští partneři Pelantových, lze nyní jen velmi těžko říci. Nicméně pokud jde o původ částky určené na nákup ČD-Telekomunikace, je již situace jasnější. Nicméně pátrání pokračuje...