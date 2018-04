Mají se zákazníci prodaného Telecomu těšit na zlevnění?

Telecom bude muset více bojovat o zákazníky

Nová česká vláda se po dlouhém otálení vlády předchozí rozhodla prodat státní 51% podíl v Českém Telecomu konsorciu Deutsche Bank a TDC. Ačkoli před několika lety bylo obecným přáním prodat dominantního provozovatele pevných linek velkým hráčům typu Deutsche Telekom či France Telecom, nakonec jej získal operátor střední velikosti TDC společně s jednou z největších finančních institucí na světě. Zákazníkovi Českého Telecomu je zřejmě jedno, kdo nakonec tuto firmu získal. To, co ho opravdu zajímá, je, zda mu změna vlastníka přinese kvalitnější a levnější služby. Co lze tedy očekávat od Českého Telecomu pod novým vedením?

Dobrou zprávou je už samotný prodej. Konečně stát přestane vystupovat ve dvojaké roli regulátora trhu a vlastníka největší telekomunikační firmy v zemi. Vláda tedy už nemusí Telecomu přihrávat lukrativní státní zakázky (samozřejmě ani předtím nemusela a hlavně neměla) pod záminkou zvyšování jeho hodnoty. Nyní se může soustředit na svou základní funkci, tj. vytváření takových podmínek na trhu, které se v konečném důsledku projeví kvalitními a levnými službami jednotlivých operátorů. Český Telecom bude muset bojovat o každého zákazníka stejně jako alternativní operátoři bez umělého zvýhodňování.

Přestože restrukturalizační proces v Českém Telecomu již nějakou dobu probíhal, od nového majitele lze očekávat zvýšený tlak na redukci přebytečných nákladů firmy. Výsledkem takového procesu by měla být pružnější, levnější a zákaznicky orientovaná společnost. Už současné vedení Telecomu si jako jeden ze svých cílů stanovilo dosažení poměru počtu instalovaných linek na jednoho zaměstnance na hodnotě 300, což je hodnota obvyklá u obdobných firem v západní Evropě. Koncem června letošního roku činilo toto číslo 264. Český Telecom sice během prvního pololetí snížil počet svých zaměstnanců o více než jeden tisíc na 14,158, zároveň však bylo za stejné období odhlášeno 104 tisíce telefonních stanic. Plná konkurence povede jistě k dalšímu odlivu zákazníků. Pokud by počet instalovaných linek Českému Telecomu poklesl o zhruba 15 %, pak by taková firma měla mít okolo 11 000 zaměstnanců. Nižší provozní náklady se pak mohou odrazit v levnějších službách.

Telecom v uplynulých letech investoval značné částky do rozvoje svých technologií. Tento závazek vyplýval z podepsaných dohod v roce 1995 mezi strategickým partnerem, konsorciem TelSource, a českým státem. Od roku 1995 do roku 2001 firma vynaložila na investice přibližně 150 miliard Kč. Deutsche Bank s TDC zaplatí za větší polovinu Telecomu necelých 56 miliard Kč. Aktiva nabytá v předchozích letech jsou sice částečně odepsaná, ale nižší cena zaplacená na pořízení těchto aktiv vede při nezměněných výnosech společnosti k vyšší rentabilitě investora. Vytváří se tudíž prostor pro možné snížení cen poskytovaných služeb.

Změny k lepšímu budou postupné

Rovněž zástupci TDC, jenž má převzít manažerskou kontrolu nad Českým Telecomem, slibují levnější a kvalitnější služby zákazníkům. Ačkoli TDC nepatří mezi nejvýznamnější světové společnosti v sektoru telekomunikací, jistě má co přinést. Skandinávský trh, kam lze Dánsko zařadit, patří mezi nejrozvinutější trhy v tomto odvětví (zejména to platí pro oblast mobilních komunikací), což by se mělo kladně projevit na kvalitě nabízených produktů Telecomu. Navíc má TDC zkušenosti s liberalizací podmínek na trhu z pozice dominantního operátora v Dánsku. Ty se mu jistě budou hodit.

Jeden z klíčových faktorů pro budoucí snižování cen telekomunikačních služeb ovšem zůstávají propojovací poplatky, na jejichž výši má vliv především Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Zde nepochybně existuje prostor pro pokles, což dokládají mezinárodní srovnání. ČTÚ by nyní měl brát na zřetel pouze skutečnou cenu propojení bez možných postranních tlaků, které tu před privatizací Českého Telecomu mohly existovat.

S vyřešením prodeje Telecomu se tedy zákazníci mohou těšit na zlepšené zacházení ze strany dominantního operátora a obecně pak levnější nabídku telekomunikačních služeb. Určitě tyto změny nepřijdou hned, bude to postupný proces. Privatizací Českého Telecomu se však tento proces urychlí.

TDC slibuje zlepšení přístupu k zákazníkům a revoluci v internetu

To, že změny nepocítí zákazníci ihned, časem však určitě, slibuje Torben Holm z TDC. „Poznají to na tom, že se zlepší služby a ceny půjdou dolů,“ říká. Holm také předpovídá, že během příštích dvou až pěti let zažijí Češi revoluci v telekomunikacích a nejvíc to bude poznat v oblasti internetu a přenosu dat. „V České republice dojde k zásadním změnám. Ta vlna uživatelů internetu a datových služeb, která zasáhla většinu západního světa, dorazí i do Čech a bude to síla,“ říká Holm.

Internet a rychlé přenosy dat se podle manažera dánské firmy v Česku zatím moc nerozšířily, což bylo způsobené hlavně nedostatečnou technologií a také tím, že to bylo drahé. „A to se změní a pozná to i průměrný zákazník v Česku,“ říká Holm.

Jan Slabý je analytikem Wood & Company Financial Services.