Mají naši operátoři problémy s GPRS? (čtenářské téma)

Přesné údaje sice nejsou k dispozici, nicméně je jisté, že k internetu se již připojují technologií GPRS v mobilních sítích již desítky tisíc uživatelů (odhady hovoří o 40 až 50 tisících pravidelných uživatelů). Na tomto potěšujícím stavu mají zásluhu paušály Eurotelu a T-Mobile – k internetu bez omezení přenesených dat nebo doby připojení se můžete připojit již za 649 Kč bez DPH za měsíc.

Ne každý je ale s připojením k internetu spokojený. Každý týden do redakce přijde několik stížností od několika různých lidí, kteří popisují své problémy s GPRS. Problémy se týkají všech operátorů a různých telefonů. Redakce Mobil.cz se pokouší zmapovat stav GPRS v českých sítích a popsat nejčastější problémy, se kterými se uživatelé GPRS mohou setkat.

Problémy s rychlostí

Hodně často se stává, že si uživatelé GPRS stěžují na přenosovou rychlost. Maximální teoretická rychlost v síti T-Mobile je dnes 85,6, kb/s, ale jen v těch místech, kde má uživatel velmi kvalitní signál (nemusí to nutně souviset s úrovní signálu, je hlavně potřeba, aby byl přenos čistý a bez rušení). Maximální rychlost v ostatních sítích je 53,6 kb/s. Těchto rychlostí ale nedosáhnete s každým mobilem, například drtivá většina Nokií se tak rychle k internetu přes GPRS připojovat neumí.

Pokud dosahujete nižších rychlostí a váš mobil by měl umět konfiguraci 4+1 nebo 4+2, potom máte možná horší signál, něco jej třeba ruší nebo je hodně slabý. Mobilní síť v místě vašeho připojení také může být přetížená. V každém případě se vyplatí zavolat na infolinku vašeho operátora a nahlásit mu své potíže. Asi vám nepomůže, ale hlášení musí zapsat a mělo by se pak dostat na technické oddělení. Pak už jen nezbývá doufat, že technici odstraní problém, nebo podobné stížnosti vezmou v úvahu plánovači při vylepšování sítě.

Zamrzá spojení

Poměrně častým problémem je zamrzání spojení. Tento stav se projevuje tak, že jste stále připojení k internetu, ale nepřenášejí se žádná data. Důvod může být někdy ve špatné konfiguraci základnové stanice nebo starší verzi jejího software. Ten totiž někdy neumí znovu zahájit přenos dat, když síť využije dočasně všechny přenosové kanály pro hovory (ty mají před datovými přenosy přednost). Někdy vede silná hlasová zátěž také k pádu spojení.

Zamrzání je vážný problém, který byste operátorovi měli v každém případě nahlásit. Neváhejte mu ale také sdělit, jaký mobil a s jakou verzí firmware používáte. A to i tehdy, když to po vás pracovník či pracovnice na infolince nevyžadují. Technikům tyto informace pomůžou. Hodně často dochází k podobným problémům kvůli nekompatibilitě mobilních telefonů a řídícího software v mobilní síti. Nenechejte se zmást tím, že je vše homologované. Spousta výrobců i dodavatelů infrastruktury si závazné normy vysvětluje po svém a kompatibilní v telekomunikacích bohužel neznamená stoprocentně funkční.

Některé služby nefungují

U T-Mobile se v případě některých internetových služeb můžete setkat s tím, že vás odmítnou připojit. Je to proto, že T-Mobile používá při připojení proxy (kvůli služby GPRS Speed), která ale využívá několika IP adres. To ale některé služby zmátne nebo to považují za bezpečnostní problém, takže se jejich servery s vámi odmítnou bavit. U Eurotelu se setkáte s jiným problémem – používá překladač IP adres (NAT). Některé služby vás proto nedokážou identifikovat a fungovat nebudou. Eurotel také při připojení přes běžné APN (internet) filtruje provoz pro některé služby (chrání tím zákazníky, aby na ně nebylo možné útočit z internetu – platí totiž za přenesená data). Proto vám ne každá služba bude fungovat. Potom musíte používat APN internet.open.

Popis těchto problémů a jejich řešení již přesahuje prostor tohoto článku. Určitě se těmito problémy budeme zabývat podrobněji a pro typické situace popíšeme i řešení. Když vám nebudou některé služby při připojení přes GPRS fungovat, infolinka vám příliš nepomůže. Nanejvýš vám doporučí používat jiné APN (u Eurotelu) nebo si připlatit za pevnou IP adresu.

Podělte se o zkušenosti

Pokud jste odborníci na protokoly TCP/IP a vyznáte se i v telekomunikacích, s většinou problémů si poradíte sami, nebo alespoň tušíte, kudy se dobrat ke správnému řešení. Většina našich čtenářů ale tyto problémy nemá. Proto budeme jenom rádi, když se o své zkušenosti (dobré i špatné) podělíte s ostatními čtenáři. Stejně tak nám napoví, čemu se konkrétně věnovat, když se se svými problémy svěříte do diskuse pod článkem. Víme, že problematika připojení k internetu přes GPRS a používání GPRS vůbec je pro vás, čtenáře, velmi důležitá a proto se jí v budoucnu budeme více věnovat.