Mají lepší technologii než Samsung a chtějí ho vystrnadit od Applu

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) coby největší nezávislý producent polovodičových součástek prý má vše připraveno ke spuštění zkušební výroby 10nm procesu. Rozběhnout by se měl už koncem června.

Podle zpráv tchajwanského deníku EDN chce firma spustit výrobu uvedenou technologií ve svých dvanácti továrnách na území města Sin-Ču. Představitelé TSMC jsou přesvědčeni, že v tomto ohledu předběhnou konkurenční Samsung, který tak pokročilým výrobním procesem dosud nedisponuje.

Přesto se jihokorejskému výrobci podařilo získat hlavní kontrakt k výrobě čipsetů A9, které budou pohánět devátou generaci iPhonů (více zde). A to navzdory údajnému lobbování šéfa společnosti Foxconn Terryho Goua, který se management kalifornské firmy podle deníku EDN snažil přesvědčit, aby částí produkce pověřili právě TSMC.

Argumentoval snížením závislosti na Samsungu, svém hlavním rivalovi v segmentu chytrých telefonů a zároveň firmou, s níž vedou mnoho soudních sporů po celém světě.

Přesto většinu potřebného objemu čipových sad Apple A9 vyrobí linky Samsungu 14nm FitFET technologií. TSMC se nakonec podařilo vyjednat kontrakt na výrobu čtvrtiny z celkového objemu.

Pokud však nasazení 10nm výrobní technologie na Tchaj-wanu půjde podle plánu a linky budou připraveny na ostrou výrobu včas, pak by dle analytiků mohla TSMC získat stoprocentní podíl objednávek na příští generaci SoC Apple. Zatímco vedení TSMC by nad ziskem takového kontraktu zajásalo, příslušná divize Samsungu by pocítila citelný pokles příjmů.