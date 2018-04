Majetková propojení v tendru není snadné vyhodnotit

Na klauzuli, že majetkové propojení mezi uchazečem o licenci a stávajícím operátorem nesmí v přímém i nepřímém směru překročit limit deset procent, si patrně pamatuje většina těch, kdož se zajímají o celý DCS-1800 tendr. Je také obecně známo, že tato kluzule byla zvolena proto, aby se tendru nesměl zúčastnit TeleDanmark, jeden z akcionářů Českých Radiokomunikací. Ten se totiž svým podílem v ČRa dostává těsně nad tuto hranici nepřímého propojení s RadioMobilem.

Žonglování s majetkovými poměry a vztahy je zajímavá disciplína všech podobných tendrů ve světě. V takovýchto tendrech ve světě někdy platí i přísnější měřítka a stanovuje se takzvaná hranice vlivu. Ta určuje, nakolik může být zájemce o licenci propojen přes majetkové účasti ve společných firmách se stávajícím operátorem. Zda by se hranice vlivu dala uplatnit i v našem tendru, záleží spíše na výkladu kritérií, které ČTÚ nastavilo.

Jako příklad si můžeme vzít France Telecom. Je obecně známo, že tato společnost v minulých letech velmi koketovala s Deutsche Telekom, jejich vztahy přerostly v zakládání společných firem a hovory o fúzi. Pak ale vzájemné vztahy ochladly. Přes to všechno zůstalo mnoho společných podniků, které naznačují vztahy mezi France Telecom a Deutsche Telekom.

Pokud si podle vzorce určeného ČTÚ propočítáte vztahy mezi France Telecom a RadioMobilem, dojdete k číslu 23,71 %. Jak toto číslo? Zkusme vzít jeden ze vztahů - napojení FT-Wind-DT-T-Mobil-C-¨mobil-RadioMobil a dostáváme se k 2,48% atd.

Tím by FT měl být z tendru vyřazen. Pokud se ale podíváte na následující znázornění vztahů mezi France Telecom, Deutsche Telekom a Českými Radiokomunikacemi, všimnete si určitě růžového pásma. V něm se nacházejí firmy, kde majetková účast France Telecom dále nepokračuje a stává se pouze mírou vlivu. Tím je také způsobeno to, že France Telecom nemá v RadioMobilu přímou či nepřímou účast 23,6%, ale toto číslo spíše charakterizuje míru vlivu přes majetkové zájmy Deutsche Telekom nebo ČRa. Díky tomu také ČTÚ nemusí vyřadit France Telecom z tendru – ačkoliv by se zřejmě dala najít záminka, proč by to udělat mohl.

Především, pokud by vztahy mezi France Telecom a DT byly tak dobré, jako před dvěmi lety, existovala by oprávněná obava, že třetí operátor spadne Deutsche Telekom do klína v okamžiku fúze s FT. Tím by DT přímo zasahoval do dvou konkurujících si subjektů a idea konkurenčního prostředí by pravděpodobně vzala za své. Také ČTÚ deklarovalo, že veškeré majetkové změny v operátrech podléhají jeho schválení.

Situace je dnes jiná, ačkoliv i dnes se můžeme dočkat překvapení v podobě fúzí dvou evropských gigantů. Nicméně na tomto příkladu je velmi zřetelně vidět, jak spletitá je provázanost majetkových vztahů. Vždyť v tomto případě jsme zkoumali jen firmy, které mají provázanost mezi France Telecom a Deutsche Telekom přímou, nebo přes jednoho prostředníka. Samozřejmě jsme mohli zvolit i jiný příklad, je dobré si ale uvědomit, že výrazná majetková propojení mají především bývalé státní telekomy. I to může být další argument pro soukromé společnosti jakožto vítěze tendru.