Mailuji, mailuješ, mailujeme

Mail, e-mail. Dvě slova, která se do našeho slovníku dosti pevně zakořenila, přestože byste je tam jen marně hledali. Elektronická pošta se stala synonymem pro jednoduchou výměnu textových zpráv mezi uživateli počítačových sítí a zejména pak Internetu. Což teprve, když můžete maily nosit s sebou v kapse.

1516 hrabě Thurn-Taxis obdrží "privilej k dopravování listů" od císaře Friedricha III. 1840 v Anglii se začínají používat poštovní známky. 1860 v USA vzniká Ponny Express. 1999 vzniká tento článek o e-mailerech do Palm/Pilotů.

Program pro přijímání a zasílání e-mailů patří k nejzákladnějšímu vybavení Palmu. Novější typy Palmů mají v ROM paměti aplikaci Mail i přímou podporu protokolů TCP/IP (vše výborně popsáno v knize Klásek/Mikšíček: Palm III pro fanouška a manažery). Interní aplikace Mail vám umožní po synchronizaci dat s e-mailovým klientem na PC přečíst e-maily v Palmu, lze v něm napsat i vlastní e-maily, odpovědi na došlé e-maily (reply), či přeposlání došlých e-mailů dalším příjemcům (forward). Při další synchronizaci s PC se veškerá data přehrají do e-mail klienta na PC a mohou být odeslána.

Tento postup však funguje jenom do té doby, než začnete mít na aplikaci Mail vyšší nároky - například:

Budete chtít, abyste mohli e-maily přímo přijímat a odesílat "v terénu", bez nutnosti další aplikace na PC. Tím mám na mysli pomocí externího stolního modemu, Pilot modemu nebo přes GSM adaptér Snap-On pomocí mobilního telefonu.

Máte několik e-mailových schránek a chcete je spravovat ve svém kapesním počítači s využitím nastavení různých identifikací odesílatele.

Potřebujete pohodlnější administraci pošty - třízení došlé i odeslané pošty do definovaných složek.

Máte vyšší nároky na používání filtrů.

Rádi byste přiložili textovou zprávu, kterou tvoří položka z aplikace Poznámky (Memo)

Chcete zobrazení dalších údajů (např. velikost e-mailu) atd.

Trváte-li na výše uvedeném komfortu, nezbývá vám nic jiného, než se poohlédnout nějakém e-mailovém klientovi do svého Palmu z bohaté "pilotí" softwarové základny, který by splnil vaše požadavky. Abych vám ulehčil orientaci, připravil jsem pro vás přehled těch nejznámějších.

E-mailové aplikace zdarma

Nemá smysl se ušklíbat - řeč je hlavně o famózním programu TopGun Postman, který je opravdu zdarma a který zajisté vyřeší vaše první a nejzákladnější požadavky, tj. že chcete přijímat i odesílat e-maily bez přítomnosti PC. K věci přistupuje geniálně jednoduše, vaším e-mailovým klientem zůstává i nadále interní aplikace Mail a TG Postman je pouze jakousi nadstavbou, která doplní stavající program o podporu komunikace přes POP3 a SMTP, nezbytné protokoly pro komunikaci s POP3 a SMTP servery, které mají na starosti přijímání a odesílání pošty. Spojení této nádstavby s aplikací Mail funguje naprosto spolehlivě, celé řešení vás stojí jen 32 kB paměti a "v ceně" máte pořád synchronizaci s vaším e-mail klientem na PC. Jak ale sami uvidíte později, tato funkce nemusí být samozřejmá ani u těch nejdražších e-mail klientů pro Palmy.

Další aplikací, které již nepřímo spadá do kategorie, je aplikace e-MailPilot (10$ shareware) od japonských autorů, která funguje podobně jako TG Postman, ale umožní vám administraci až 5 emailových schránek. Objevily se i další e-mailové aplikace PametaEmail, ProxiMail, NFMail, Daemonmail, ale ty se nestaly tak oblíbenými jako TG postman.

Na Internetu se objevilo několik sharewarových aplikací, která doplňují spojení interní aplikace Mail s nádstavbou TGPostman a snaží se částečně odstranit jeho nejzákladnější chyby - např. zdlouhavou a nepohodlnou práci s mazáním a přemísťováním e-mailů, máte-li jich hodně. Za zmínku stojí zejména dobrý e-MailPilot (10$ shareware), který tuhle věc zvládá dokonale rychle.

Komerční E-mailové aplikace

Jsou to aplikace, které nijak nevyužívají interní aplikaci Mail a zajišťují si "všechno samy". Některé lépe, jiné méně zdařile. Chtěl bych se zaměřit na produkty HandMail, MultiMail Pro a One-Touch Mail, které se podle mého názoru vydařily nejlépe. (Mimo nich existují ještě i jiné e-mailové aplikace i odlehčené verze těchto produktů např. MultiMail Discovery).

Prolepší přehled jsem pro vás připravil jejich stručný popis a srovnání (mezi sebou, ale i s tandemem interní Mail a TGPostman).

HandMail 2.05

Jeho základem je aplikace HandStamp od firmy SMARTCODE software, která má tradici ve tvorbě komunikačních aplikací, a nabízí jejich ucelenou řadu (HandWeb, HandFax, HandPhone). Máte-li současně nainstalovánu i aplikaci HandWeb, tak vás ukázáním na adresu WWW stránky, kterou vám někdo pošle v e-mailu přepne HandMail přímo do aplikace HandWeb, což je jednoduché a praktické. Propracovaný je interaktivní režim při příjmu zpráv, kdy u každé zprávy můžete individuálně zvolit její stažení, popř. smazání. Tato vlastnost je velmi důležitá, neboť máte plnou kontrolu nad vším, co stahujete. Zejména z hlediska velikosti e-mailu, kdy v některých případech nemůžete použít funkci Truncate pro "ořezání" zprávy na základě její stanovené velikosti).

Užitnou hodnotu programu velmi snižuje absence synchronizace dat s e-mail klientem na PC. Myslím, že hodně lidí poštu stahuje do PC i do Palmu (jak se jim to zrovna hodí) a fakt, že e-mail klient v kapesním počítači neumí komunikovat s e-mail klientem na PC je důvodem, proč může být pro některé uživatele nepoužitelný. Také nelze například odpovědět na email, který byl stažen e-mail klientem na PC. Ten se totiž po synchronizaci dat natáhne do interní aplikace Mail místo HandMailu. Stahovat poštu dvakrát se mi zdá zbytečné, nehledě na cenu připojení při komunikaci s ISP a spotřebu baterií v Pilot modemu. Tato výtka platí i pro One-Touch Mail. a částečně i pro MultiMail, kde si musíte synchronizaci přikoupit. Jsem si také vědom, že některým uživatelům nemusí tato skutečnost vadit. Záleží vždy na jejich systému práce a způsobu používání elektronické pošty.

MultiMail III 3.0

Nejnovější produkt společnosti ACTUALSOFTWARE přinesl integraci protokolů POP3 a IMAP4 do jedné univerzální e-mailové aplikace, což se bohužel promítlo na její velikosti. Zato má vynikající podporu příloh. Kdo potřebujete zasílat často různé přílohy, naskýtá se vám ten pravý nástroj.

MultiMail můžete jednoduše přizpůsobovat svým požadavkům. Vytvářet složky, přejmenovat stávající a to pro každou administrovanou poštovní schránku. Můžete také přeskupovat sloupce v základním přehledovém zobrazení a upravovat jejich velikost tažením za okraj. Grafické rozhranní je velmi příjemné. Je vidět, že se jedná o nejnovější produkt, který převzal to nejlepší z ovládacích možností. Další sympatickou vlastností je možnost otevírat vaše schránky přímo z roletového menu základní obrazovky. Potěší i integrovaná podpora NNTP protokolu. Při příjmu pošty je možno stáhnout pouze hlavičky a pak teprve rozhodnout o stažení těla e-mailu, toto nahrazuje interaktivní mód stahování pošty známý z HandMailu. Příjemná je i cena, která je o 10$ nižší, než u konkurence !

One-Touch Mail 1.9

Aplikace společnosti JPSystems má ze základní obrazovky přístupný režim vyhledávání e-mailových adres z interní aplikace Adresář a velmi příjemnou možnost rychlého vkládání často v e-mailech používaných frází a obratů (jejich seznam je, pochopitelně, editovatelný a tudíž "do češtiny plně lokalizovatelný"). One-Touch Mail používá řadu odlišných postupů, které mne spíš odrazují. Např. při psaní hlavičky e-mailu, ale to je pochopitelně věc názoru).

Shrnutí

Zde jsem shrnul všechna předchozí fakta a ještě spoustu dalších postřehů do dvou tabulek. Měly by vám napomoci při rozhodování o výběru té správné aplikace.

Přednosti Slabiny TG Postman + Mail Cena, velikost, jednoduché ovládání, synchronizace s desktop emailerem Absence řady vyspělých možností, nelze nastavit více účtů, nelze rozšířit počet složek, neumí přílohy HandMail Příjemný interaktivní mód při stahování pošty, Má "Hotlinks" odkazy na e-mailovou adresu, či HandWeb, až 10 různých podpisů Nemá synchronizaci s desktop aplikací, velikost a cena, nepodporuje IMAP4 a NNTP, malé možnosti příloh MultiMail Podpora pluginů a tisku, podpora IMAP4 a NNTP, přizpůsobení zobrazení, složky definovatelné ke každému účtu Za synchronizaci s desktop nutno připlatit 20$, velikost programu OneTouch Email Předdefinovatelné často používané fráze, folder status - dobrý přehled e-mailů ve složkách Nemá synchronizaci s desktop aplikací, nepřehledné zadávání hlavičky při tvorbě nového mailu, velikost a cena, nepodporuje IMAP4 a NNTP

TopGun Postman Handmail MultiMail Pro 3 One-Touch Mail Velikost (kB) 33 170 170 205 Cena ($) -- 50 40 50 Podpora SMTP ano ano ano ano Podpora POP3 ano ano ano ano Podpora IMAP4 -- -- ano -- Podpora NNTP -- -- ano -- Synchronizace s klientem na PC ano -- ano (+20$) -- Podpora tisku -- -- ano ano Přílohy -- jen TXT velká podpora vestavěné aplikace Podpora více účtů -- 5 8 6 Zobrazení počtu zpráv ve složce -- ano ano ve Folder status AutoDisconnect -- ano ano --

Jste uživatelem, který převážně čte a zpracovává e-maily na PC. Tu a tam (víkend, dovolená, na cestě) potřebujete stáhnout/zaslat e-maily přímo do/z Pilota. Máte jeden e-mailový účet (popř. zvoleno přesměrování na jeden) a e-maily nepočítáte v desítkách denně. Máte málo paměti. Doporučuji rozhodně TopGun Postman.



Vám ostatním doporučuji kvalitnější software. V současné době bych asi osobně zvolil MultiMail Pro. Podpora IMAP4 (který se určitě dál bude prosazovat) a NNTP (ušetří místo za News program), cena o 10$ nižší než u konkurence, velká podpora příloh a možnost (i když něco stojí), Synchronizace s e-mail klientem na PC.

Snad v případech, kdy máte na svých Pilotech balík programů od SMARTCODE a chcete používat výhody propojení HandWebu s HandMailem, je možno upřednostnit HandMail

