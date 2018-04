Magpie - optimální propojení mobilních aplikací a internetu

Technologie rychlého paketového přenosu dat (GPRS i UMTS) přinášejí mnoho možností, jak využít informace, které mohou proudit do moderního mobilního telefonu. Nejde však jen o rychlost, ale také o způsob přenosu dat. Stálé připojení k síti, po kterém se kdykoliv mohou přenést potřebná data, nám umožní mít v telefonu interaktivní součásti aplikací, které se mění podle informací průběžně dodávaných z internetu. Toto maximální provázání vnitřních aplikací mobilu s internetem již dnes řeší technologie Magpie, která je součástí operačního systému Symbian. Ten používají ve svých chytrých telefonech velcí výrobci jako Nokia nebo Sony Ericsson.

Co Magpie umí...

Představte si, že se chystáte jet odpoledne přes celé město, přičemž tuto cestu musíte absolvovat autem. Počítáte s tím, že silnice budou ucpané a bude tedy vhodné najít tu nejvolnější cestu. Magpie vám v tom snadno pomůže. Do kalendáře si kromě naplánované schůzky vložíte také interaktivní ikonu obsahující informaci o průjezdnosti silnic. Ta se bude průběžně měnit, podle vývoje na silnici, takže můžete kdykoliv snadno zjistit, jak to vypadá v ulicích a zda budete mít šanci se na místo dostat včas. V případě, že byste chtěli podrobnější informace, stačí na ikonu kliknout a podívat se na mapu s detailním popisem dopravní situace.

Toto je jen jeden příklad, jak je možné využít propojení běžných aplikací, jako diáře nebo adresáře, s informacemi z internetu, dodávanými přímo přes vašeho operátora. Stejně se vám může hodit třeba průběžný přehled počasí nebo ikona u kontaktu na vašeho přítele, značící, zda je připojen k chatu, na kterém si někdy povídáte. Ovšem Magpie lze využít i v oblasti telefonních hovorů. Na displeji můžete mít neustále se aktualizující informaci o vašem měsíčním účtu (provolané minuty a cena) a další drobnosti.

...a jak funguje

Na rozdíl od dnešních SMS aplikací, které vlastně znamenají jakýsi první krok v oboru informací posílaných na mobil, je Magpie o poznání komplexnější. Příchozí data se směřují nejprve do tzv. manažeru obsahu. Ten zajistí, aby se obdržené informace dostaly do všech aplikací v mobilu, které s nimi pracují. To znamená, že například zpráva o aktuálním počasí v republice se objeví nejen v kalendáři, ale také v mapě a přímo na displeji (pokud jste si takovou funkci nastavili).



Zdroj: Symbian

Data distribuovaná manažerem obsahu jednotlivým aplikacím se objevují jako malé ikony, které nabízejí základní informaci. Po kliknutí se otevře okno s podrobnostmi, obsahující i odkazy na stránky provozovatele obsahu, kde najdete ještě víc. Také může jít o dodatečnou aplikaci v jazyce Java.

Konkurence Symbianu zatím podobnou technologii nemá. Palm vůbec, Microsoft nabízí jen jednodušší verzi, dodávající informace jen na displej, nikoliv přímo do všech aplikací. Symbian je tedy již dnes připraven na rozvoj GPRS a sítí třetí generace. Jakmile podpoří tuto funkci operátoři a provozovatelé obsahu na internetu, majitelům chytrých telefonů s tímto systémem to usnadní život. Není totiž možné zapomenout zkontrolovat důležitou informaci, když se vám do telefonu sama nahraje a v pravou chvíli zobrazí.