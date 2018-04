Magnetické bezdrátové sluchátko

Bezdrátové sluchátko Unleash představila americká společnost Reason Products, informoval o tom technický deník InfoSync. Tato bondovka používá podle zástupců společnosti zcela novou technologii přenosu mezi sluchátkem a základnou, která se zapojuje do mobilu: zvuk je přenášen slabým magnetickým polem (Near Field Magnetic Wireless Technology, technologie patentovaná společností Aura Communication). Takové sluchátko je přímým konkurentem Bluetooth headsetů či dalších zařízení, které jsou založeny na přenosu zvuku radiovými vlnami.

Bondovka váží 20 gramů (65x20x12mm), základna 10 gramů (35x35x6mm).

Výrobce se chlubí mnoha výhodami sluchátka Unleash: headset lze použít k jakémukoliv mobilu (v základním provedení má základna vyveden 2,5 mm jack); provoz sluchátka není náročný na spotřebu energie, údajně je pětkrát nižší než spotřeba Bluetooth. Oba díly soupravy – sluchátko i základna – se dobíjejí v úložném boxu. Unleash vydrží 4 hodiny hovoru, čtyři tužkové baterie, které celou sadu nabíjejí, vystačí na celkem 60 hodin hovoru. Celá souprava je tedy vpravdě bezdrátová a připravená na použití "v terénu".

Přenos pomocí magnetického pole má být navíc bezpečný, uživatel je v "komunikační bublině" pole (dosah je pouhých 1,2 metrů) a nesdílí s nikým komunikační kanál jako v případě Bluetooth či Wi-Fi. Propagace sluchátka Unleash zcela pomíjí, že Bluetooth umí pracovat v zabezpečeném režimu.

Synchronizace, jakési zpárování sluchátka a základny probíhá automaticky, další úrovní zabezpečení je unikátní 16-ti bitový kód, kterým je kódováno spojení mezi komponenty. Výhodou je i zanedbatelná úroveň emisí SAR (Specific Absorbtion Rate udává, kolik elektromagnetického záření pohlcuje hlava, k níž je přitisknut mobilní telefon).

Doplňujícími funkcemi jsou automatický přechod do stand-by režimu, snížení spotřeby po ukončení hovoru na minimum, diody indikující spojení sluchátka a základny oznamují také nízký stav baterie. Pokud se sluchátko ocitne mimo dosah základny, signalizuje to zvukem.



Je pravda, že provoz v pásmu 2.4 GHz, které využívají technologie Bluetooth a Wi-Fi, je stále frekventovanější. Slyšel jsem i názor, že kvůli přeplněnosti tohoto pásma se za krátkou dobu sníží dosah Wi-Fi z řádu kilometrů na metry, tedy na úroveň Bluetooth. Alespoň ve městech. Je ovšem otázkou, zda na tom bude přístroj pracující s magnetickým poli lépe: co s Unleashem udělá třeba jedoucí pražská tramvaj? Dále není zcela jasné, v čem je technologie Near Field Magnetic Wireless Technology tak revolučně nová, jedná se nejspíš o elektromagnetické vlny (pásmo 13,56 MHz), tedy vlastně o radiový přenos s extrémně krátkým dosahem.

Společnost nabízí produkt pro další výrobce, Unleash je OEM výrobek připravený pro "označkování". Sluchátko by se mělo začít prodávat v létě 2003, bude stát asi 99 dolarů. Podrobnou specifikaci najdete v tomto .pdf dokumentu.