Fantastický zlepšovák. Magnet místo konektoru nabíječky

Kickstarter není jen výstavka prazvláštních vynálezů. Dokázal nám to projekt ZNAPS, který naprosto inovuje nabíjecí konektor našich smartphonů. Zatímco jiné projekty se kasají, že nám usnadní život, byť je to přinejmenším úsměvné tvrzení, u konektoru ZNAPS máme pocit, že v tomto případě výrobci příliš nepřehánějí.

Nápad je přitom naprosto triviální. Místo přípojky pro microUSB či Lightning koncovku stačí do telefonu zasadit konektor opatřený magnetickou plochou. Zároveň druhý konec nasadíte na váš stávající kabel a rázem mobil k nabíječce připojíte klidně i jednou rukou a poslepu. Už žádné hledání správného úhlu či trefování se potmě do zdířky na připojení kabelu.

Výrobce uvádí i několik dalších bonusů při užívání jeho konektoru. Už se nestane, že by při zavádění nabíječky vylétl mobil z rukou, stejně tak se nemusíte bát mobil zkrátka popadnout a odejít, ač je kabel připojený. Pokud váš mobil nemá notifikační diodu, je jedna informující o stavu nabití připravena přímo na těle konektoru. Zároveň také ZNAPS díky silikonovému prstenci na straně dotyku s tělem telefonu utěsní tento port proti vodě.

Co také tomuto vynálezu hraje do karet, jsou jeho velice malé rozměry. MicroUSB adaptér, který přikryje zdířku, má na povrchu rozměry do šířky necelý centimetr a do prostoru vystupuje jen o asi dva milimetry. V případě Lightning konektoru je to do šířky jen dokonce necelých osm milimetrů.

O tom, že má projekt obrovský úspěch, svědčí obří zájem jeho podporovatelů. Kampaň vybrala za ani ne dva týdny trvání přes milion kanadských dolarů, tedy v přepočtu více než dvacet milionů korun. Už si tedy vydělala 800 % své požadované částky. A do poloviny srpna, kdy kampaň končí, mají autoři konektoru ZNAPS ještě spoustu času na vybrání dalších příspěvků.

Pokud si chcete magnetický konektor ZNAPS pořídit také, tak jeho současná cena činí 9 amerických dolarů (zhruba 210 korun). Na tento parádní zlepšovák si však ještě chvíli počkáte, předpokládané uvedení na trh je letos v listopadu.